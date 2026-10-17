/शशी कपूरसोबतच्या बोल्ड सीन्समुळे चर्चेत, वयाच्या 17 व्या वर्षी जडलं पहिलं प्रेम; अभिनयापासून मुलाखतींपर्यंतचा प्रवास ठरला खास

या प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा १७ ऑक्टोबर रोजी आपला ७९ वा वाढदिवस आहे. या अभिनेत्रीचा मुलाखतींचा शो आजही व्हायरल आहे.
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील देखण्या आणि प्रतिभावान अभिनेत्री सिमी गरेवाल 17 ऑक्टोबर रोजी आपला 79 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. अभिनय, दिग्दर्शन, निर्मिती आणि लोकप्रिय टॉक शोच्या माध्यमातून त्यांनी मनोरंजनविश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांच्या कारकिर्दीतील काही खास किस्से आजही चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय ठरतात.
‘मेरा नाम जोकर’, ‘सिद्धार्थ’ आणि ‘कर्ज’ यांसारख्या चित्रपटांमधील भूमिकांमुळे सिमी गरेवाल यांना विशेष प्रसिद्धी मिळाली. पडद्यावरचा त्यांचा वेगळा अंदाज, प्रभावी व्यक्तिमत्त्व आणि सहज अभिनय यामुळे त्या प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिल्या. अभिनयासोबतच त्यांनी दूरचित्रवाणीवर सूत्रसंचालक म्हणूनही मोठे यश मिळवले. त्यांचा ‘रेंडेव्हू विथ सिमी गरेवाल' हा सेलिब्रिटी टॉक शो आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे.
सिमी गरेवाल यांचा जन्म 1947 मध्ये पंजाबमधील लुधियाना येथे झाला. त्यांचे वडील जे. एस. गरेवाल भारतीय सैन्यात ब्रिगेडियर होते. सिमी अवघ्या पाच वर्षांच्या असताना त्यांनी राज कपूर यांचा ‘आवारा’ हा चित्रपट पाहिला. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर त्यांना चित्रपटसृष्टीत काम करण्याची इच्छा निर्माण झाली. मात्र, लहान वयातील ही इच्छा पुढेही कायम राहील, असे त्यांच्या वडिलांना सुरुवातीला वाटत नव्हते. सिमी सहा वर्षांच्या असताना त्यांचे कुटुंब लंडनला स्थायिक झाले. तेथे त्यांनी आपली बहीण अमृता हिच्यासोबत शालेय शिक्षण पूर्ण केले. त्या काळात ब्रिटनच्या राणी एलिझाबेथ यांच्याबद्दलही त्यांना विशेष आकर्षण होते.
चित्रपटांत काम करण्याची इच्छा सिमी यांनी मोठे झाल्यानंतरही सोडली नाही. त्यांनी वडिलांकडे अभिनेत्री होण्याची परवानगी मागितली; मात्र सुरुवातीला त्यांना नकार मिळाला. अखेर सिमी यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. मुलीचा निर्धार पाहून त्यांच्या पालकांनी अखेर होकार दिला. मात्र, त्यांच्यासमोर एक अट ठेवण्यात आली होती. स्वतःच्या मेहनतीवर एका वर्षात आपली ओळख निर्माण करून दाखवायची. त्यानंतर वयाच्या 15 व्या वर्षी सिमी भारतात परतल्या आणि चित्रपटसृष्टीत काम मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
सिमी गरेवाल यांनी आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात ‘टार्जन गोज टू इंडिया' या इंग्रजी चित्रपटातून केली. या चित्रपटात त्यांना फिरोज खान यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली. एका मुलाखतीत त्यांनी या अनुभवाबद्दल सांगितले होते की, त्या वेळी त्यांचे वय केवळ 15 वर्षे होते. कॅमेऱ्यासमोर काम करण्याचा अनुभव नव्हता आणि हिंदी चित्रपटांसाठी त्यांचा इंग्रजी उच्चारही अडचणीचा ठरू शकत होता. त्यामुळे स्वतःची अभिनयक्षमता सिद्ध करण्यासाठी त्यांना मेहनत घ्यावी लागली आणि योग्य संधीची वाट पाहावी लागली.
1965 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘तीन देवियां’मध्ये त्यांनी देव आनंद यांच्यासोबत, तर 1966 मधील ‘दो बदन’मध्ये मनोज कुमार यांच्यासोबत काम केले. मात्र, या चित्रपटांमुळे त्यांना अपेक्षित प्रसिद्धी मिळाली नाही. काही वर्षांत अनेक चित्रपट केल्यानंतर 1970 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या राज कपूर यांच्या ‘मेरा नाम जोकर’ या चित्रपटाने त्यांना मोठी ओळख मिळवून दिली. या चित्रपटात त्यांनी मिस मेरी ही भूमिका साकारली होती. चित्रपटातील एका बोल्ड दृश्यामुळे त्या विशेष चर्चेत आल्या.
1972 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘Siddhartha’ हा सिमी गरेवाल यांच्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या चित्रपटांपैकी एक ठरला. या चित्रपटात त्यांनी शशी कपूर यांच्यासोबत काम केले. चित्रपटातील नग्न दृश्यांमुळे त्यावेळी मोठा वाद निर्माण झाला होता. चित्रपटातील काही छायाचित्रे परदेशी इंग्रजी नियतकालिकांच्या मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध झाल्यानंतरही या विषयावर चर्चा रंगली. या प्रकरणाने न्यायालयापर्यंत मजल मारल्याचे वृत्त आहे आणि चित्रपटाच्या भारतातील प्रदर्शनावरही अडचणी निर्माण झाल्या. विशेष म्हणजे, अशा बोल्ड भूमिकांमध्ये काम करूनही सिमी यांची ओळख केवळ बोल्ड अभिनेत्री म्हणून मर्यादित राहिली नाही. व्यावसायिक चित्रपटांसोबतच त्यांनी आशयप्रधान चित्रपटांमध्येही काम केले.
चित्रपटांनंतर सिमी यांनी दूरचित्रवाणीच्या दुनियेतही स्वतःची छाप पाडली. 1997 मध्ये त्यांनी ‘रेंडेव्हू विथ सिमी गरेवाल’ हा खास सेलिब्रिटी मुलाखतींचा कार्यक्रम सुरू केला. या शोची खासियत म्हणजे पाहुण्यांशी केलेली मनमोकळी बातचीत आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित प्रश्न. देव आनंद, रेखा, विजय मल्ल्या आणि दीपिका पदुकोण यांच्यासह अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. शोदरम्यान काही पाहुण्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळेही चर्चा रंगल्या. अभिनेत्री राणी मुखर्जी यांच्यासोबतच्या एका मुलाखतीत सिमी यांनी त्यांच्या आणि आदित्य चोप्रा यांच्या नात्याबद्दल प्रश्न विचारले होते. या संवादावरून दोघींमध्ये मतभेद झाल्याची चर्चा झाली होती. सुमारे सात वर्षे चाललेल्या या कार्यक्रमात सिमी यांनी जवळपास 146 सेलिब्रिटींच्या मुलाखती घेतल्याचे सांगितले जाते.