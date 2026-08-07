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'या' गायकाने लग्नासाठी माधुरी दीक्षितला दिला होता नकार, जाणून घ्या या दिग्गज संगीतकाराचा खास प्रवास

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 07, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:10 AM IST

Birthday Special: आपल्या सुमधुर आवाजाने संगीतप्रेमींची मने जिंकणाऱ्या या दिग्गज संगीतकाराचा आज ७ ऑगस्ट रोजी वाढदिवस आहे. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घ्या त्यांच्याविषयी माहिती नसलेल्या गोष्टी....

 

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सुरेश वाडकर यांचा आज वाढदिवस

आपल्या सुरेल आणि भावस्पर्शी आवाजाने लाखो संगीतप्रेमींच्या मनावर राज्य करणारे प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यांचा जन्म 7 ऑगस्ट 1955 रोजी महाराष्ट्रातील कोल्हापूर येथे झाला. लहानपणापासूनच त्यांना संगीताची आवड होती. मुलगा मोठा गायक व्हावा, हे त्यांच्या वडिलांचे स्वप्न होते. सुरेश वाडकरांनी कठोर मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर हे स्वप्न पूर्ण केले.

 

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माधुरी दीक्षितसोबत होणार होते लग्न?

एक काळ असा होता की सुरेश वाडकर यांची लोकप्रियता प्रचंड वाढली होती. विशेषतः मराठी कुटुंबांमध्ये त्यांची मोठी ओळख होती. त्याच काळात अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिलाही संगीत आणि नृत्याची विशेष आवड होती. माधुरीच्या कुटुंबातील एका जवळच्या व्यक्तीने तिच्यासाठी सुरेश वाडकरांचे नाव सुचवले होते. दोन्ही कुटुंबांना हे नाते योग्य वाटले. लग्नाच्या चर्चेसाठी माधुरीच्या कुटुंबीयांनी सुरेश वाडकरांच्या घरी संपर्क साधला. सुरेश यांनी माधुरीला भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली.

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प्रस्ताव नाकारला

मात्र, भेटीनंतर हे नाते पुढे जाऊ शकले नाही. सुरेश वाडकरांच्या कुटुंबाने माधुरी खूपच सडपातळ असल्याचे कारण देत हा प्रस्ताव नाकारला, अशी माहिती अनेक ठिकाणी सांगितली जाते.

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10 व्या वर्षापासून सुरू केला संगीताचा प्रवास

सुरेश वाडकरांनी वयाच्या अवघ्या 10व्या वर्षी संगीताचे शिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. त्यांनी केवळ हिंदीच नाही तर मराठीसह अनेक भाषांमधील चित्रपटांसाठी गाणी गायली आहेत. याशिवाय त्यांनी अनेक भक्तिगीतांनाही आपला आवाज दिला आहे. प्रसिद्ध संगीतकार रवींद्र जैन यांनी ‘राजश्री प्रोडक्शन’च्या पहेली चित्रपटातून त्यांना पहिली संधी दिली. त्यानंतर जयदेव यांनी गमन चित्रपटातील ‘सीने में जलन’ हे गाणे गाण्याची संधी दिली आणि सुरेश वाडकर हे एक प्रतिभावान गायक म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

 

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लता मंगेशकरांसोबत गाजलेली गाणी

संगीतकार जोडी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल यांनी 1981 मधील क्रोधी चित्रपटात सुरेश वाडकरांना लता मंगेशकर यांच्यासोबत ‘चल चमेली बाग में’ हे गाणे गाण्याची संधी दिली. यानंतर प्यासा सावन चित्रपटातील ‘मेघा रे मेघा रे’ हे लोकप्रिय गाणेही त्यांनी लता मंगेशकरांसोबत गायले. ‘मेरी किस्मत में तू नहीं शायद’, ‘मैं हूं प्रेम रोगी’ यांसारख्या गाण्यांमुळे ते घराघरांत पोहोचले.

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गुलजार आणि विशाल भारद्वाज यांच्यासोबतही काम

गीतकार आणि दिग्दर्शक गुलजार हे सुरेश वाडकरांच्या आवाजाने खूप प्रभावित होते. अनेक वर्षांनंतर त्यांनी माचिस चित्रपटासाठी सुरेश वाडकरांकडून ‘छोड़ आए हम’ आणि ‘चप्पा चप्पा चरखा चले’ यांसारखी संस्मरणीय गाणी गाऊन घेतली. संगीतकार-दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांच्यासोबतही त्यांनी सत्या आणि ओमकारा यांसारख्या चित्रपटांसाठी वेगळ्या धाटणीची गाणी गायली. हिंदी आणि मराठी व्यतिरिक्त सुरेश वाडकरांनी भोजपुरी आणि कोंकणी भाषांमध्येही गाणी गायली आहेत. विविध भाषांमध्ये त्यांनी अनेक भक्तिगीते सादर केली आहेत.

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संगीत शिक्षणासाठी स्वतःची अकादमी

सुरेश वाडकर यांचे मुंबई आणि न्यूयॉर्क येथे संगीत शिक्षण केंद्र आहे. या माध्यमातून ते नवोदित कलाकारांना संगीताचे प्रशिक्षण देतात. त्यांनी ‘Suresh Wadkar Ajivasan Music Academy’ ही ऑनलाइन संगीत अकादमी सुरू केली असून, त्याद्वारे ते नवीन पिढीतील संगीत विद्यार्थ्यांना आपले ज्ञान आणि अनुभव देत आहेत.

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पुरस्कार आणि सन्मान

सुरेश वाडकर यांच्या संगीत क्षेत्रातील योगदानासाठी त्यांना अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे. जसे की 2007 मध्ये महाराष्ट्र सरकारकडून ‘महाराष्ट्र प्राइड अवॉर्ड’, 2011 मध्ये मराठी चित्रपट ई एम सिंधुताई सपकाळ साठी राष्ट्रीय पुरस्कार (सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक), मध्य प्रदेश सरकारकडून प्रतिष्ठित ‘लता मंगेशकर पुरस्कार’, संगीत क्षेत्रातील योगदानासाठी पद्मश्री पुरस्कार असे पुरस्कार मिळाले आहे.  सुरेल आवाज, साधेपणा आणि संगीतावरील निष्ठेमुळे सुरेश वाडकर आजही भारतीय संगीतविश्वातील एक मानाचे नाव आहेत.

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