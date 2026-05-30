Birthday Special: 1000 पेक्षा जास्त ऑडिशन, सावळ्या रंगामुळे रिजेक्शन; अखेर मिळाली मोठी ओळख

Written ByTejashree Gaikwad
Published: May 30, 2026, 08:46 AM IST|Updated: May 30, 2026, 08:46 AM IST

Birthday Special:  दाक्षिणात्य चित्रपटांपासून ते बॉलिवूडपर्यंत आपल्या अभिनयाची चुणूक दाखवणारी ही अभिनेत्री आज आपला ३२वा वाढदिवस साजरा करत आहे.

Sobhita Dhulipala Birthday: दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीपासून ते हिंदी मनोरंजनविश्वापर्यंत आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप पाडणारी अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला आज तिचा ३२वा वाढदिवस साजरा करत आहे. मॉडेल म्हणून करिअरची सुरुवात करणाऱ्या शोभिताने अभिनयाच्या जोरावर स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. मात्र तिचा हा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता.

 

आंध्र प्रदेशमध्ये ३१ मे १९९२ रोजी जन्मलेल्या शोभिताचे वडील मर्चंट नेव्हीमध्ये इंजिनिअर तर आई शिक्षिका आहेत. शिक्षणात हुशार असलेल्या शोभिताला लहानपणापासूनच शास्त्रीय नृत्याची आवड होती. तिने भरतनाट्यम आणि कुचीपुडीचे प्रशिक्षणही घेतले आहे.

 

एका मित्राच्या सल्ल्यानंतर तिने मॉडेलिंग क्षेत्रात पाऊल टाकले. त्यानंतर तिने ‘मिस अर्थ २०१३’ स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. पुढे २०१४ मध्ये प्रतिष्ठित किंगफिशर कॅलेंडरमध्ये झळकण्याची संधीही तिला मिळाली.

 

मात्र मॉडेलिंगमधून अभिनय क्षेत्रात प्रवेश करताना तिच्यासमोर अनेक अडथळे उभे राहिले. जवळपास तीन वर्षे तिने सातत्याने ऑडिशन्स दिल्या. एका मुलाखतीत तिने सांगितले होते की, सुरुवातीच्या काळात तिला सतत नकारांचा सामना करावा लागला. तब्बल हजारहून अधिक ऑडिशन्स दिल्यानंतरही अपेक्षित संधी मिळत नव्हती.

 

बाहेरून आलेल्या कलाकारांसाठी चित्रपटसृष्टीत स्थान मिळवणे किती कठीण असते, याचाही तिने अनुभव घेतला. काही माध्यमांतील वृत्तांनुसार, तिच्या त्वचेच्या रंगामुळेही तिला अनेकदा नकार ऐकावे लागले होते.

 

२०१६ मध्ये ‘रमन राघव 2.0’ या चित्रपटातून शोभिताने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. या चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि त्यानंतर तिच्या करिअरला नवी दिशा मिळाली. तिच्या अभिनयाची दखल घेतली जाऊ लागली आणि मनोरंजनविश्वात तिची ओळख अधिक मजबूत झाली.

 

यानंतर शोभिताने ‘कलाकांडी’, ‘शेफ’, ‘पोन्नियिन सेल्वन’सह अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले. तसेच ‘मेड इन हेवन’, ‘द नाईट मॅनेजर’, ‘बार्ड ऑफ ब्लड’ आणि ‘द बॉडी’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधूनही तिने आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप सोडली.

 

आज शोभिता धुलिपाला ही केवळ एक यशस्वी अभिनेत्री नाही, तर संघर्ष, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर स्वप्ने पूर्ण करता येतात याचे प्रेरणादायी उदाहरण मानली जाते.

 

