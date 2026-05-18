/Birthday Special: 1000 हून अधिक ऑडिशन्स आणि रिजेक्शन, तिचे रूपच बनले शत्रू; नंतर नशीब उजळले अन् पोहचली हॉलिवूडमध्ये!

Birthday Special: इंडस्ट्रीतील त्या सौंदर्यवतीचा आज वाढदिवस आहे, जिचे रूपच तिच्या शत्रू बनले होते. तिला वारंवार नकारांचा सामना करावा लागला आणि वयाच्या 32 व्या वर्षी ती 3010 कोटी रुपयांच्या साम्राज्याची सून झाली.
Happy Birthday Sobhita Dhulipala: सिनेमा आणि वेब सिरीजमध्ये यश मिळवणं सहज नसतं, पण शोभिता धूलिपालाचे संघर्ष काही वेगळाच आहे. सुरुवातीला तिला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले, तरी मेहनत आणि चिकाटीमुळे तिला शेवटी यश मिळाले आणि हॉलीवूडमध्ये देखील तिने आपली जागा बनवली.
31 मे 1992 रोजी आंध्र प्रदेशमधील तेनाळी येथे तेलुगू कुटुंबात जन्मलेली शोभिता, आपल्या आई-वडिलांकडून साधेपणा आणि संस्कार मिळवत मोठी झाली. वडील वेनुगोपाल राव मर्चंट नेव्हीमध्ये इंजिनियर होते, तर आई प्राथमिक शाळेत शिक्षक होती.
शोभिताने कॉमर्स आणि इकॉनॉमिक्समध्ये पदवी मिळवली आणि लॉचे शिक्षणही पूर्ण केले. त्याशिवाय, भरतनाट्यम आणि कुचिपुडी सारख्या शास्त्रीय नृत्यातही तिला प्रावीण्य आहे. कॉलेजमध्ये तिच्या मित्राने तिला मॉडेलिंगसाठी प्रोत्साहित केले, आणि त्या मार्गाने ती स्वतःच्या संघर्षाची सुरुवात झाली.
शोभिताला सुरुवातीच्या काळात खूप रिजेक्शन सहन करावे लागले. हजाराहून अधिक ऑडिशन्स दिल्यानंतरही यश मिळाले नाही, आणि इंडस्ट्रीमध्ये बाहेरून आलेल्या व्यक्तीसाठी पाय रोवणे किती कठीण आहे हे तिने अनुभवले. अनेकदा त्यांच्या रंगामुळे त्यांना नाकारले गेले, थेट सांगितले की “तुमचा रंग गोरा नाही, रोल तुम्हाला मिळणार नाही.” असे अनेक अनुभव तिने घेतले.
तरीही, शोभिताने हार मानली नाही. अनुराग कश्यपच्या रमन राघव 2.0 चित्रपटातून २०१५ मध्ये कान्स चित्रपट महोत्सवात तिने आपली ओळख निर्माण केली आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा लोकांमध्ये लोकप्रियता मिळवली. नंतर मेड इन हेवन सारख्या वेब सिरीजमध्ये मुख्य भूमिकेत काम करून त्यांनी आपली अभिनयक्षमता सिद्ध केली.
२०१६ मध्ये तिने गुडाचारी, मूथोन, कुरुप आणि पोन्नियिन सेलवन सारख्या सिनेमांमध्ये काम केले. त्याचबरोबर, हॉलीवूड चित्रपट मंकी मॅन मध्ये देखील तिने काम करून आपल्या करिअरची आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती वाढवली.
आज शोभिता धूलिपाला केवळ यशस्वी अभिनेत्री नाही तर नागा चैतन्यची पत्नी सुद्धा आहे. त्यांनी दीड वर्षांहून अधिक काळ डेटिंग केल्यानंतर २०२४ मध्ये लग्न केलं . सध्या ती प्रोजेक्ट्ससाठी ७० लाख ते १ कोटी रुपये मानधन घेते, तर तिची एकूण संपत्ती ७-१० कोटींच्या आसपास आहे. नागा चैतन्यची एकूण संपत्ती १५४ कोटी रुपये असून, नागार्जुनची संपत्ती ३,०१० कोटी रुपये असल्याचे म्हटले जाते.
शोभिताचा प्रवास हे सिद्ध करतो की मेहनत, चिकाटी आणि आत्मविश्वास असला की कोणतीही अडचण आपल्याला थांबवू शकत नाही. साधेपणातून, संघर्षातून आणि अनेक नकारात्मक अनुभवातून सुद्धा ती हॉलीवूडसारख्या ग्लॅमरस इंडस्ट्रीमध्ये चमकू शकते.