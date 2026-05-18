Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Birthday Special: 1000 हून अधिक ऑडिशन्स आणि रिजेक्शन, तिचे रूपच बनले शत्रू; नंतर नशीब उजळले अन् पोहचली हॉलिवूडमध्ये!

Birthday Special: 1000 हून अधिक ऑडिशन्स आणि रिजेक्शन, तिचे रूपच बनले शत्रू; नंतर नशीब उजळले अन् पोहचली हॉलिवूडमध्ये!

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 18, 2026, 08:13 AM IST|Updated: May 18, 2026, 08:13 AM IST

Birthday Special: इंडस्ट्रीतील त्या सौंदर्यवतीचा आज वाढदिवस आहे, जिचे रूपच तिच्या शत्रू बनले होते. तिला वारंवार नकारांचा सामना करावा लागला आणि वयाच्या 32 व्या वर्षी ती 3010 कोटी रुपयांच्या साम्राज्याची सून झाली.

 

Happy Birthday Sobhita Dhulipala1/8

Happy Birthday Sobhita Dhulipala:  सिनेमा आणि वेब सिरीजमध्ये यश मिळवणं सहज नसतं, पण शोभिता धूलिपालाचे संघर्ष काही वेगळाच आहे. सुरुवातीला तिला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले, तरी मेहनत आणि चिकाटीमुळे तिला शेवटी यश मिळाले आणि हॉलीवूडमध्ये देखील तिने आपली जागा बनवली.

 

Happy Birthday Sobhita Dhulipala2/8

31 मे 1992 रोजी आंध्र प्रदेशमधील तेनाळी येथे तेलुगू कुटुंबात जन्मलेली शोभिता, आपल्या आई-वडिलांकडून साधेपणा आणि संस्कार मिळवत मोठी झाली. वडील वेनुगोपाल राव मर्चंट नेव्हीमध्ये इंजिनियर होते, तर आई प्राथमिक शाळेत शिक्षक होती.

 

Happy Birthday Sobhita Dhulipala3/8

शोभिताने कॉमर्स आणि इकॉनॉमिक्समध्ये पदवी मिळवली आणि लॉचे शिक्षणही पूर्ण केले. त्याशिवाय, भरतनाट्यम आणि कुचिपुडी सारख्या शास्त्रीय नृत्यातही तिला प्रावीण्य आहे. कॉलेजमध्ये तिच्या मित्राने तिला मॉडेलिंगसाठी प्रोत्साहित केले, आणि त्या मार्गाने ती स्वतःच्या संघर्षाची सुरुवात झाली.

 

Happy Birthday Sobhita Dhulipala4/8

शोभिताला सुरुवातीच्या काळात खूप रिजेक्शन सहन करावे लागले. हजाराहून अधिक ऑडिशन्स दिल्यानंतरही यश मिळाले नाही, आणि इंडस्ट्रीमध्ये बाहेरून आलेल्या व्यक्तीसाठी पाय रोवणे किती कठीण आहे हे तिने अनुभवले. अनेकदा त्यांच्या रंगामुळे त्यांना नाकारले गेले, थेट सांगितले की “तुमचा रंग गोरा नाही, रोल तुम्हाला मिळणार नाही.” असे अनेक अनुभव तिने घेतले.

 

Happy Birthday Sobhita Dhulipala5/8

तरीही, शोभिताने हार मानली नाही. अनुराग कश्यपच्या रमन राघव 2.0 चित्रपटातून २०१५ मध्ये कान्स  चित्रपट महोत्सवात तिने आपली ओळख निर्माण केली आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा लोकांमध्ये लोकप्रियता मिळवली. नंतर मेड इन हेवन सारख्या वेब सिरीजमध्ये मुख्य भूमिकेत काम करून त्यांनी आपली अभिनयक्षमता सिद्ध केली.

 

Happy Birthday Sobhita Dhulipala6/8

२०१६ मध्ये तिने गुडाचारी, मूथोन, कुरुप आणि पोन्नियिन सेलवन सारख्या सिनेमांमध्ये काम केले. त्याचबरोबर, हॉलीवूड चित्रपट मंकी मॅन मध्ये देखील तिने काम करून आपल्या करिअरची आंतरराष्ट्रीय व्याप्ती वाढवली.

 

Happy Birthday Sobhita Dhulipala7/8

आज शोभिता धूलिपाला केवळ यशस्वी अभिनेत्री नाही तर नागा चैतन्यची पत्नी सुद्धा आहे. त्यांनी दीड वर्षांहून अधिक काळ डेटिंग केल्यानंतर २०२४ मध्ये लग्न  केलं . सध्या ती प्रोजेक्ट्ससाठी ७० लाख ते १ कोटी रुपये मानधन घेते, तर तिची  एकूण संपत्ती ७-१० कोटींच्या आसपास आहे. नागा चैतन्यची एकूण संपत्ती १५४ कोटी रुपये असून, नागार्जुनची संपत्ती ३,०१० कोटी रुपये असल्याचे म्हटले जाते.

 

Happy Birthday Sobhita Dhulipala8/8

शोभिताचा प्रवास हे सिद्ध करतो की मेहनत, चिकाटी आणि आत्मविश्वास असला की कोणतीही अडचण आपल्याला थांबवू शकत नाही. साधेपणातून, संघर्षातून आणि अनेक नकारात्मक अनुभवातून सुद्धा ती हॉलीवूडसारख्या ग्लॅमरस इंडस्ट्रीमध्ये चमकू शकते.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पंजाब किंग्सचा लागोपाठ सहावा पराभव, प्रीती झिंटा संघावर नाराज

पंजाब किंग्सचा लागोपाठ सहावा पराभव, प्रीती झिंटा संघावर नाराज

punjab kings20 min ago
2

Cannes च्या रेड कार्पेटवर अशोक सराफ! प्रत्येक मराठी माणसाला वाटेल अभिमान

ashok saraf34 min ago
3

जगावर पुन्हा एक संकट! 336 संशयित रुग्ण अन् 88 मृत्यू, इबोला उद्रेक

who58 min ago
4

सोन्यापाठोपाठ चांदीबाबतही सरकारचा मोठा निर्णय, 'या' नियमात बदल केल्यामुळे आता...

silver1 hr ago
5

कितीही चांगलं काम करा, पण18 महिन्यांमध्ये तुमची नोकरी जाणार!

JOB News1 hr ago