/स्वतःचे सेव्हिंग्स देऊन Infosys उभं करण्यात केली मोठी मदत, तरीही सुधा मूर्ती का झाल्या नाहीत संस्थापक?

43 वर्षांपूर्वी शून्यातून 'इन्फोसिस'ची सुरुवात केली आणि आज ती अब्जावधी डॉलर्सची कंपनी बनली आहे. या कंपनीसाठी पैसे देणाऱ्या सुधा मूर्ती आजही एकही ऑफिशल पोस्टवे या संस्थेत नाहीत. वाढीदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात त्यांचा प्रवास....
आज ही भारतातील आघाडीच्या आयटी कंपन्यांपैकी एक आहे. जगभरात आपली ओळख निर्माण करणाऱ्या या कंपनीची सुरुवात मात्र अगदी साध्या पद्धतीने झाली होती. 1981 मध्ये सात तरुण इंजिनिअर्सनी नोकऱ्या सोडून स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याचा निर्णय घेतला आणि पुढे त्याच कंपनीने भारतीय आयटी उद्योगाचा चेहरामोहरा बदलला. या सात जणांमध्ये एन. आर. नारायण मूर्ती, नंदन नीलेकणी, एस. गोपालकृष्णन, एस. डी. शिबुलाल, के. दिनेश, एन. एस. राघवन आणि अशोक अरोरा यांचा समावेश होता. पण या कथेत आणखी एक महत्त्वाचं नाव आहे ते म्हणजे सुधा मूर्ती! त्या स्वतः इंजिनिअर होत्या आणि नारायण मूर्तींच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या टप्प्यांवर त्यांची साथ होती. मग इतकी जवळची व्यक्ती असूनही त्या इन्फोसिसच्या संस्थापकांमध्ये का नव्हत्या?
नारायण मूर्तींचा जन्म कर्नाटकातील मैसूर येथे झाला. त्यांनी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतल्यानंतर आयआयटी कानपूरमधून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी आयआयएम अहमदाबादमध्ये रिसर्च असोसिएट म्हणून काम केले. अहमदाबादमध्ये काम करत असताना त्यांना संगणक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळाली. पुढे त्यांनी वेगवेगळ्या देशांचा प्रवास केला. या अनुभवांमुळे त्यांची जगाकडे पाहण्याची दृष्टी अधिक व्यापक झाली आणि भविष्यात स्वतःची कंपनी उभारण्याची कल्पना त्यांच्या मनात आकार घेऊ लागली.
1974 मध्ये पुण्यात त्यांची भेट सुधा मूर्तींशी झाली. त्या वेळी सुधा मूर्ती टाटा मोटर्समध्ये इंजिनिअर म्हणून काम करत होत्या. त्या कंपनीत काम करणाऱ्या पहिल्या महिला इंजिनिअर्सपैकी एक होत्या. दोघांची मैत्री पुढे लग्नात बदलली. त्याआधी नारायण मूर्तींनी ‘Softronics’ नावाची कंपनी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र हा प्रयोग फार काळ टिकला नाही. त्यानंतर त्यांनी Patni Computer Systemsमध्ये नोकरी स्वीकारली. याच कंपनीत त्यांची भेट पुढे इन्फोसिसचे सहसंस्थापक ठरलेल्या नंदन नीलेकणी, गोपालकृष्णन, शिबुलाल, के. दिनेश, एन. एस. राघवन आणि अशोक अरोरा यांच्याशी झाली. याच सहकाऱ्यांसोबत पुढे काहीतरी मोठं करण्याची कल्पना नारायण मूर्तींनी मांडली आणि सातही जणांनी त्यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला.
मग सुधा मूर्ती 'इन्फोसिस'च्या संस्थापक का झाल्या नाहीत? हा प्रश्न अनेकांना पडतो. सुधा मूर्ती स्वतः इंजिनिअर होत्या. त्यामुळे त्या इन्फोसिसच्या सुरुवातीच्या काळात सहभागी होऊ शकल्या असत्या. नारायण मूर्तींनी त्यांना कंपनीत सहभागी होण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली होती.
त्यांना ही कंपनी केवळ पती-पत्नीची भागीदारी बनू नये, असं वाटत होतं. शिवाय त्या काळात कंपनी उभी करणं म्हणजे मोठा धोका पत्करणं होतं. आर्थिक स्थैर्याची खात्री नव्हती आणि भविष्यात काय होईल याची कोणतीही हमी नव्हती. त्यामुळे सुधा मूर्तींनी व्यवसायात थेट सहभागी होण्याऐवजी कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. नारायण मूर्तींना त्यांचं काम पूर्ण वेळ करण्यासाठी आवश्यक ते पाठबळ देण्यामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. विशेष म्हणजे, इन्फोसिस सुरू करण्यासाठी नारायण मूर्तींना सुरुवातीला सुधा मूर्तींकडूनच पैसे उधार घ्यावे लागले.
Infosysची सुरुवात मोठ्या भांडवलाने किंवा एखाद्या मोठ्या गुंतवणूकदाराच्या मदतीने झाली नव्हती. कंपनी सुरू करताना सुमारे 20 हजार रुपयांचीच रक्कम उपलब्ध होती. त्यापैकी 10 हजार रुपये नारायण मूर्तींनी सुधा मूर्तींकडून घेतले होते.
1981 मध्ये पुण्यात ‘Infosys Consultants Private Limited’ या नावाने कंपनीची सुरुवात झाली. काही वर्षांतच कंपनीचं मुख्यालय पुण्याहून बंगळुरूला हलवण्यात आलं. आज हजारो कोटींच्या उलाढालीची आणि जगभरात कार्यरत असलेली ही कंपनी एकेकाळी स्वतःच्या कामासाठी संगणकाचा परवाना आणि टेलिफोन कनेक्शन मिळवण्यासाठीही बराच काळ वाट पाहत होती.
सुधा मूर्ती इन्फोसिसच्या संस्थापकांमध्ये नसल्या तरी त्यांचा प्रवास तितकाच प्रभावी आहे. 1996 मध्ये त्यांनी इन्फोसिस फाउंडेशनची स्थापना केली आणि शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण आणि इतर विविध क्षेत्रांत काम सुरू केलं. त्यामुळे नारायण मूर्तींनी व्यवसायाच्या माध्यमातून मोठी संस्था उभी केली, तर सुधा मूर्तींनी सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून समाजाशी जोडलेलं स्वतंत्र योगदान दिलं. कदाचित म्हणूनच इन्फोसिसची कहाणी ही केवळ सात संस्थापकांची कथा नाही. ती धाडस, संयम, योग्य वेळी घेतलेले निर्णय आणि एकमेकांना दिलेल्या पाठबळाची कहाणी आहे.