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रिसॉर्ट पेक्षाही सुंदर आहे सुनील शेट्टींचं खंडाळ्यातील आलिशान फार्महाऊस; प्रायव्हेट पूलपासून गार्डनपर्यंत बघा Inside Photo

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 11, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:18 AM IST

Suniel Shetty Birthday: सुनील शेट्टींचा जन्म 11 ऑगस्ट 1961 रोजी झाला असून आज ते 65 वर्षांचे झाले आहेत. या निमित्ताने त्यांच्या घराची एक सफर करूयात...

 

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बॉलिवूडचे ‘अण्णा’ म्हणून ओळखले जाणारे सुनील शेट्टी आज, 11 ऑगस्ट रोजी आपला 65वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. त्यांचा जन्म 11 ऑगस्ट 1961 रोजी कर्नाटकातील मुलकी येथे झाला. दमदार अभिनय, अॅक्शन आणि हटके डायलॉग डिलिव्हरीच्या जोरावर त्यांनी बॉलिवूडमध्ये स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. अभिनयासोबतच व्यवसाय क्षेत्रातही त्यांनी मोठं यश मिळवलं असून, आज त्यांची लाइफस्टाइल आणि आलिशान प्रॉपर्टीज चाहत्यांमध्ये कायम चर्चेचा विषय असतात.

 

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हिरवाईच्या कुशीत वसलेलं सुंदर घर

खंडाळ्याच्या निसर्गरम्य परिसरात सुनील शेट्टीचं हे भव्य फार्महाऊस आहे. आजूबाजूला डोंगर, झाडं आणि हिरवाई असल्यामुळे घरात प्रवेश करताच शांत आणि फ्रेश वातावरणाची अनुभूती येते. या घराच्या रचनेमध्ये आधुनिकता आणि निसर्ग यांचा सुंदर मेळ साधण्यात आला आहे. मोठ्या काचेच्या खिडक्या, उंच छतं, प्रशस्त जागा आणि घराच्या आत-बाहेर करण्यात आलेली हिरवीगार सजावट यामुळे या फार्महाऊसला वेगळाच लूक मिळतो.

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6200 स्क्वेअर फूटमध्ये पसरलेलं फार्महाऊस

रिपोर्ट्सनुसार सुनील शेट्टीचं हे खंडाळ्यातील फार्महाऊस सुमारे 6200 स्क्वेअर फूट परिसरात पसरलेलं आहे. घरामध्ये प्रशस्त लिव्हिंग एरिया, डबल-हाइट स्पेस, पाच बेडरूम, किचन आणि खासगी गार्डन यांसारख्या सुविधा आहेत. घराची रचना अशी करण्यात आली आहे की, बाहेरच्या निसर्गाचा पुरेपूर आनंद घराच्या आतूनही घेता येतो.

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प्रायव्हेट पूल आणि हिरवागार गार्डन

सुनील शेट्टीच्या या घराचं आणखी एक आकर्षण म्हणजे त्याचा सुंदर स्विमिंग पूल. हिरव्यागार झाडांनी वेढलेला पूल आणि प्रशस्त गार्डन एरिया यामुळे या फार्महाऊसला अक्षरशः रिसॉर्टसारखा लूक मिळतो. कुटुंबासोबत सुट्टी घालवण्यासाठी किंवा शहराच्या गोंगाटापासून दूर काही निवांत क्षण अनुभवण्यासाठी ही जागा अगदी योग्य वाटते.

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घरात सोलर एनर्जी आणि विंडमिलचीही व्यवस्था

सुनील शेट्टीच्या या घराचं वैशिष्ट्य केवळ त्याच्या आलिशान सजावटीपुरतं मर्यादित नाही. घरामध्ये सोलर एनर्जी सिस्टम आणि विंडमिल असल्याचंही सांगितलं जातं. निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेल्या या घराच्या डिझाइनमध्ये पर्यावरणपूरक संकल्पनांनाही महत्त्व देण्यात आलं आहे.

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घराला खास नावही देण्यात आलं

सुनील शेट्टीच्या या फार्महाऊसचं नावही खास आहे. हे नाव त्याच्या सासऱ्यांनी सुचवल्याचं रिपोर्ट्समध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या घराशी शेट्टी कुटुंबाचं भावनिक नातंही जोडलेलं आहे.

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घराचं डिझाइनही खास

या आलिशान फार्महाऊसच्या आर्किटेक्चरची जबाबदारी एलन अब्राहम यांनी सांभाळल्याचं सांगितलं जातं. विशेष म्हणजे एलन हे अभिनेता जॉन अब्राहमचे भाऊ आहेत. घराच्या इंटीरियर आणि फर्निचरच्या डिझाइनमध्ये सुनील शेट्टीची पत्नी माना शेट्टी यांचाही महत्त्वाचा वाटा असल्याचं रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं जातं. त्यामुळे घरामध्ये दिसणाऱ्या अनेक गोष्टींमध्ये शेट्टी कुटुंबाच्या आवडीची झलक पाहायला मिळते.

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सुनील शेट्टीचं हे घर एखाद्या हॉलिडे डेस्टिनेशनपेक्षा कमी नाही

शहरापासून दूर, डोंगरांच्या कुशीत आणि हिरवाईने वेढलेलं सुनील शेट्टीचं खंडाळ्यातील फार्महाऊस पाहिलं की त्याला ‘हॉलिडे होम’ म्हणावं की ‘प्रायव्हेट रिसॉर्ट’, असा प्रश्न पडतो. आलिशान वास्तू, प्रशस्त खोल्या, प्रायव्हेट पूल, सुंदर गार्डन, नैसर्गिक प्रकाश, पर्यावरणपूरक व्यवस्था आणि शांत परिसर यामुळे सुनील शेट्टीचं हे घर सेलिब्रिटी होम्सच्या यादीत नक्कीच वेगळं ठरतं.

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