Birthday Special: हस्तमैथूनच्या सीनवरुन वाद, पाकिस्तानचं कौतुक; वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमी चर्चेत असते 'ही' अभिनेत्री

Birthday Special: ही अभिनेत्री केवळ तिच्या चित्रपटांमुळेच नव्हे, तर तिच्या बोल्ड दृश्यांमुळे आणि स्पष्टवक्त्या वक्तव्यांमुळेही नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. आज तिच्या  वाढदिवसाच्या दिवशी तिच्या प्रवासावर एक नजर टाकुयात...   

Tejashree Gaikwad | Apr 09, 2026, 11:01 AM IST
Happy Birthday Swara bhaskar

आज ९ एप्रिल रोजी बॉलिवूडची बिनधास्त गर्ल स्वरा भास्कर हीचा वाढदिवस आहे. तिचा आज 38 वर्षांची झाली आहे.   

बॉलिवूडची अभिनेत्री स्वरा भास्कर केवळ तिच्या चित्रपटांसाठीच नाही, तर तिच्या बोल्ड सीन आणि समाजिक-राजकीय मुद्द्यांवर दिलेल्या बेधडक विधानांसाठी देखील सतत चर्चेत राहते.   

तिच्या बेधडक शैलीमुळे ती नेहमीच मीडिया आणि चाहत्यांच्या लक्षात राहते. अलीकडेच ती जवाहरलाल नेहरू यांना मतदान करण्याचा विचार करत असल्याचा तिचा ट्वीट चर्चेत आला होता.  

तिने ट्विटरवर लिहिले होते, “पंडित जवाहरलाल नेहरू कोणत्या संसदीय जागेसाठी निवडणूक लढवत आहेत? गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या बद्दल खूप काही ऐकले. मला वाटते या वर्षी मी त्यांना मतदान करणार आहे.” या विधानामुळे तिला पुन्हा चर्चेत आणलं.  

स्वरा भास्कर ‘पद्मावत’ चित्रपटाबाबत लिहिलेल्या ओपन लेटरमुळेही मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत राहिली. संजय लीला भंसालींना लिहिलेल्या पत्रात तिने जौहरच्या सीनसाठी आपली नाराजी व्यक्त केली.   

तिने म्हटले, “हा सीन पाहून मला खूप वाईट वाटले. असं वाटलं की महिलांना फक्त ‘वजायना’पुरतं मर्यादित केलं आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या लढायीनंतर मिळालेल्या अधिकारांवर एक झटका बसला, जसं की मतदानाचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, समान कामासाठी समान वेतन, मातृत्व सवलत सगळं बेकार वाटायला लागले.” स्वरा म्हणाली, “भंसाली सर, स्त्रिया फक्त चालणाऱ्या वजायना नाहीत, त्यांच्याकडे इतरही अंग आहेत.”  

साल 2018 मध्ये तिचा ‘वीरे दी वेडिंग’ चित्रपट प्रदर्शित झाला, ज्यात तिचा मास्टरबेशन सीन प्रेक्षकांमध्ये वाद निर्माण करणारा ठरला. काही लोकांनी हा सीन भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात असल्याचा दावा केला.  

स्वरा भास्कर पाकिस्तानविषयीही वक्तव्य करत चर्चेत आली आहे. ‘वीरे दी वेडिंग’च्या प्रमोशनदरम्यान तिने पाकिस्तानला असफल देश म्हटले होते, तर 2015 मध्ये ती पाकिस्तानच्या कौतुकात भरगच्च होती.   

तिच्या त्या भेटीत तिने सांगितले होते की ती आतापर्यंत जिथेही गेली, पाकिस्तान तिथल्या ठिकाणांपेक्षा उत्तम आहे. अनेक मुलाखतींमध्ये स्वरा नेहमी पाकिस्तानची प्रशंसा करत दिसली.   

