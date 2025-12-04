Ajit Agarkar Birthday: धर्माची बंधने तोडून टीम इंडियाच्या चिफ सिलेक्टरने केलं मुस्लिम मुलीसोबत लग्न! अजित आगरकरांची फिल्मी आहे प्रेमकथा
Ajit Agarkar Love Story Fatima Ghadially: टीम इंडियाचे चिफ सिलेक्टरअजित आगरकर हे त्यांच्या मित्राच्या बहिणीच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी धर्म बाजूला करून प्रेमासाठी मुस्लिम मुलीशी लग्न केले होते. त्यांच्या वाढिवसानिमित्त जाणून घ्या त्यांची रंजक प्रेमकहाणी
Tejashree Gaikwad | Dec 04, 2025, 08:16 AM IST
1/8
2/8
3/8
पहिल्या भेटीतच झाले प्रेम
4/8
धर्मामुळे नातं पुढे नेणं सोपं नव्हतं
5/8
अडथळे पार करत दोघांनी केली लग्नाची गाठ
6/8
7/8
अगरकरांची लव स्टोरी- प्रेमाचा आदर्श
8/8