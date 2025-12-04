English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ajit Agarkar Birthday: धर्माची बंधने तोडून टीम इंडियाच्या चिफ सिलेक्टरने केलं मुस्लिम मुलीसोबत लग्न! अजित आगरकरांची फिल्मी आहे प्रेमकथा

Ajit Agarkar Love Story Fatima Ghadially: टीम इंडियाचे  चिफ सिलेक्टरअजित आगरकर हे त्यांच्या मित्राच्या बहिणीच्या प्रेमात पडले आणि त्यांनी धर्म बाजूला करून प्रेमासाठी  मुस्लिम मुलीशी लग्न केले होते. त्यांच्या वाढिवसानिमित्त जाणून घ्या त्यांची रंजक प्रेमकहाणी   

Tejashree Gaikwad | Dec 04, 2025, 08:16 AM IST
1/8

Happy Birthday Ajit Agarkar know love story

Ajit Agarkar Love Story Fatima Ghadially: भारतीय क्रिकेट संघामधील खेळाडूंचं भविष्य ठरवणाऱ्या अजित आगरकर यांना आपण चिफ सिलेक्टर म्हणून ओळखतो. आज ४ डिसेंबर रोजी आगरकरांचा 48 वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने आपण आज त्यांची लव्ह स्टोरी जाणून घेऊणार आहोत.   

2/8

Happy Birthday Ajit Agarkar know love story

भारतीय क्रिकेटमधील महत्त्वाचे नाव आणि सध्या टीम इंडियाचे नवे चीफ सिलेक्टर असलेले अजीत अगरकर यांची प्रेमकथा खूपच रोचक आहे. ही कथा इतकी अनोखी की अनेकांना ती एखाद्या चित्रपटातील प्रसंगासारखीच वाटते.  

3/8

पहिल्या भेटीतच झाले प्रेम

Happy Birthday Ajit Agarkar know love story

साल 2000 मध्ये अजीत आपल्या एका मित्राच्या घरी गेले होते. तिथे त्यांची ओळख झाली त्या मित्राच्या बहिणीशी फातिमा घडियालीशी. पहिली भेट, काही क्षणांचा संवाद… आणि अजीत तिच्यावर मनापासून फिदा झाले.

4/8

धर्मामुळे नातं पुढे नेणं सोपं नव्हतं

Happy Birthday Ajit Agarkar know love story

फातिमा एका मुस्लिम कुटुंबातून येत होती, तर अजीत वेगळ्या धर्माचे होते. त्यामुळे नातं पुढे नेणं सोपं नव्हतं. घरच्यांची मान्यता, समाजातील अडथळे, धार्मिक फरक सगळं काही त्यांच्या प्रेमाच्या आड येत होतं. पण अजीत यांनी कधीच हार मानली नाही.  

5/8

अडथळे पार करत दोघांनी केली लग्नाची गाठ

Happy Birthday Ajit Agarkar know love story

प्रेमावर विश्वास ठेवून दोघांनीही आपापली लढाई लढली. दीड-दोन वर्षे नातं टिकवत त्यांनी अखेर 2002 मध्ये लग्न केलं आणि एकमेकांना आयुष्यभरासाठी स्वीकारलं.

6/8

Happy Birthday Ajit Agarkar know love story

फातिमा व्यवसायाने एज्युकेशनिस्ट असून KA Edu Associates या मुंबईतील प्रसिद्ध शैक्षणिक व्यवस्थापन संस्थेची सह-संस्थापक आहे. अजीत आणि फातिमाला एक मुलगा आहे राज!

7/8

अगरकरांची लव स्टोरी- प्रेमाचा आदर्श

Happy Birthday Ajit Agarkar know love story

अजीत–फातिमाची प्रेमकथा ही अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. धर्म, समाज, भेदभाव या सर्व गोष्टींपेक्षा मानवी भावना आणि प्रेम मोठं असतं हे त्यांनी आपल्या कृतीतून सिद्ध केलं.

8/8

टीम इंडियाचे चीफ सिलेक्टर

Happy Birthday Ajit Agarkar know love story

क्रिकेटच्या दृष्टीने पाहता अजीत अगरकर सध्या मोठ्या भूमिकेत आहेत. बीसीसीआयने त्यांची टीम इंडियाच्या  चीफ सिलेक्टर म्हणून नियुक्ती केली आहे. चेतन शर्मा यांनी स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणानंतर राजीनामा दिल्यानंतर ही जागा काही महिन्यांपासून रिक्त होती. अंतरिमपणे शिवसुंदर दास ही जबाबदारी सांभाळत होते, मात्र आता अधिकृत निवडीमध्ये अगरकरांना मुख्य पद मिळाले आहे.

