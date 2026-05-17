/Temba Bavuma Birthday: टेंबा बावुमा vs फिला लोबी, नवऱ्यापेक्षा बायको अधिक श्रीमंत? जाणून घ्या दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधाराची Net Worth

Temba Bavuma vs. Phila Lobi Net Worth: टेंबा बावुमा आज 17 मे रोजी त्याचा 36 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. वाढदिवसानिमित्तने जाणून घेऊयात त्याची आणि त्याच्या बायकोची नेट वर्थ किती आहे नेट वर्थ किती आहे ते....
दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेंबा बावुमा (Temba Bavuma) आणि त्यांची पत्नी फिला लोबी (Phila Lobi) हे सध्या केवळ त्यांच्या यशामुळेच नाही, तर त्यांच्या आलिशान जीवनशैली आणि कोट्यवधींच्या संपत्तीमुळेही चर्चेत आहेत. क्रिकेट आणि व्यवसाय या दोन्ही क्षेत्रांत या पॉवर कपलने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
दक्षिण आफ्रिकेला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप २०२५ मध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवून देणाऱ्या टेंबा बावुमाने आपल्या सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर मोठी संपत्ती उभी केली आहे. विविध अहवालांनुसार त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते.
क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेसोबतचा करार, सामन्यांची फी आणि ब्रँड एंडोर्समेंट्स हे त्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. वार्षिक पगाराशिवाय प्रत्येक टेस्ट, वनडे आणि टी-२० सामन्यासाठी त्यांना वेगवेगळे मानधन मिळते.
खेळाच्या मैदानाबाहेरही टेंबा बावुमा व्यवसाय क्षेत्रात सक्रिय आहेत. ते प्रॉपर्टी क्षेत्राशी संबंधित एका कंपनीत नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून काम पाहतात. याशिवाय त्यांनी रिअल इस्टेटमध्येही गुंतवणूक केली आहे. ब्रँड एंडोर्समेंट्समधूनही त्यांना मोठी कमाई होते. विशेषतः एका नामांकित स्पोर्ट्सवेअर ब्रँडसोबतची भागीदारी त्यांच्या उत्पन्नात महत्त्वाची भर घालते.
टेंबा बावुमाकडे लक्झरी कार्सचे आकर्षक कलेक्शन आहे. ऑडी, मर्सिडीज आणि फोर्ड मस्टँगसारख्या महागड्या गाड्या त्यांच्या गॅरेजमध्ये असल्याचे सांगितले जाते.
टेंबा बावुमांची पत्नी फिला लोबी या स्वतःच्या बळावर उभ्या राहिलेल्या यशस्वी उद्योजिका आहेत. त्या दक्षिण आफ्रिकेतील प्रीमियम रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट्ससाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कंपनीचे संचालन करतात. जोहान्सबर्ग आणि केपटाऊनसारख्या शहरांमध्ये त्यांच्या कंपनीचे अनेक मोठे प्रोजेक्ट्स आहेत. रिअल इस्टेट व्यवसायातून फिला लोबी यांनी मोठी संपत्ती कमावली असून त्यांची एकूण नेटवर्थ सुमारे ४२ कोटी रुपये असल्याचे मानले जाते.
व्यवसायासोबतच फिला लोबी या महिलांच्या नेतृत्वाला प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थांशीही जोडलेल्या आहेत. प्रॉपर्टी क्षेत्रात महिलांना अधिक संधी मिळाव्यात यासाठी त्या सक्रियपणे काम करतात.
या पॉवर कपलमध्ये संपत्तीच्या बाबतीत फिला लोबी थोड्या आघाडीवर असल्याचे दिसते. टेंबा बावुमाची संपत्ती सुमारे ४० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते, तर फिला लोबी यांची संपत्ती अंदाजे ४२ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. त्यामुळे कमाई आणि व्यवसाय या दोन्ही बाबतीत हे जोडपे चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी मानले जाते.