Marathi News
Tilak Varma Net Worth: भारतीय क्रिकेटचा उगवता स्टार तिलक वर्मा किती संपत्तीचा मालक? पाहा साध्या घरातून करोड़ोंपर्यंतचा प्रवास!

Tilak Varma Birthday: भारतीय क्रिकेटपटू तिलक वर्माचे वडील इलेक्ट्रिशियन होते. आज तिलक कोट्यवधी रुपयांचा मालक आहे. तो आयपीएल आणि ब्रँड एंडोर्समेंटमधून भरीव उत्पन्न मिळवतो. 8 नोव्हेंबर रोजी वाढदिवस आहे त्यानिमित्ताने  त्याची नेट वर्थ जाणून घेऊयात..   

Tejashree Gaikwad | Nov 08, 2025, 08:11 AM IST
Happy Birthday Tilak Varma Net Worth

भारतीय क्रिकेटमध्ये गेल्या काही वर्षांत स्वतःची चमकदार ओळख निर्माण करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये तिलक वर्मा हे नाव अग्रेसर ठरलं आहे. एकेकाळी त्याच्या वडिलांचे उत्पन्न इलेक्ट्रिशियनच्या कामातून येत होते, आणि आज तिलक स्वतः करोडोंच्या संपत्तीचे मालक आहे. 

Happy Birthday Tilak Varma Net Worth

क्रिकेटमधील प्रतिभा, मेहनत आणि सातत्याने सुधारणा यांच्या जोरावर त्यांनी टीम इंडियामध्ये स्वतःचं स्थान मजबूत केलं आहे. आशिया कप 2025 च्या संघातही तिलकचा समावेश करण्यात आला आहे, आणि तो प्लेइंग इलेव्हनचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो.  

Happy Birthday Tilak Varma Net Worth

तिलक वर्माचा जन्म 8 नोव्हेंबर 2002 रोजी हैदराबादमधील एका साध्या तेलुगु कुटुंबात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव नमबूरी नागराजू असून ते इलेक्ट्रिशियनचे काम करत; तर आई गृहिणी आहेत. घरची परिस्थिती फारशी चांगली नसतानाही तिलकला बालपणापासूनच क्रिकेटची प्रचंड आवड होती.

Happy Birthday Tilak Varma Net Worth

त्याच्या आयुष्यातील मोठा टर्निंग पॉईंट ठरले त्याचे कोच सलीम बयाश. त्यांनी तिलकला टेनिस बॉल क्रिकेट खेळताना पाहिलं आणि त्याच्यातील क्षमता ओळखली. कोच रोज तिलकला स्कूटरवरून 40 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अकॅडमीमध्ये घेऊन जायचे. अखेर तिलकचे कुटुंबच पुढे अकॅडमीजवळ राहायला गेले आणि त्याच्या क्रिकेट स्वप्नाला खऱ्या अर्थाने आधार मिळाला.  

Happy Birthday Tilak Varma Net Worth

तिलक वर्मा डावखुरा मधल्या फळीचा फलंदाज असून ऑफब्रेक गोलंदाजी देखील करू शकतो. 2023 मध्ये त्याने टी20 आणि वनडे दोन्ही फॉर्मेटमध्ये भारतासाठी पदार्पण केलं. टी20 मध्ये त्याची चमक विशेष दिसून आली आहे. त्याने आतापर्यंत 27 सामन्यांत 780 धावा करत 2 शतके आणि 3 अर्धशतके झळकावली आहेत. वनडेमध्ये त्याने काही सामने खेळले आहेत, मात्र त्याच्या खेळात सातत्य आणि क्षमता दोन्ही स्पष्ट दिसून येतात.  

Happy Birthday Tilak Varma Net Worth

तिलकचा IPL प्रवासही मोठ्या आत्मविश्वासाचा पुरावा आहे. मुंबई इंडियन्सने 2022 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये त्याच्यावर बोली लावली आणि त्याला आपल्या संघात स्थान दिलं. पहिल्या हंगामात तिलकची सैलरी 1.70 कोटी रुपये होती, आणि 2025 च्या सिजनमध्ये ती थेट वाढून 8 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. IPL मध्ये आजपर्यंत त्याने 1499 धावा करत 8 अर्धशतके केली आहेत आणि मुंबईच्या मधल्या फळीचा तो एक स्थिर आधार मानला जातो.  

Happy Birthday Tilak Varma Net Worth

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटव्यतिरिक्त तिलकला BCCI च्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधूनही मोठी कमाई होते. तो सध्या ‘C’ श्रेणीत आहे आणि त्याला वर्षाला 1 कोटी रुपये मिळतात. याशिवाय प्रत्येक वनडे सामन्यासाठी 6 लाख रुपये आणि टी20 सामन्यासाठी 3 लाख रुपये तो स्वतंत्रपणे मिळवतो.  

Happy Birthday Tilak Varma Net Worth

तिलक वर्माची नेटवर्थ फेब्रुवारी 2025 मध्ये साधारण 5 कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे मानले जाते. यामध्ये IPL, BCCI कॉन्ट्रॅक्ट, मॅच फी आणि विविध ब्रँड एंडोर्समेंटचा समावेश आहे. त्याने SS Sports आणि boAt सारख्या कंपन्यांसोबत करार केले आहेत.  

Happy Birthday Tilak Varma Net Worth

कार कलेक्शनबद्दल बोलायचे झाल्यास, तिलककडे जरी इतर मोठ्या भारतीय क्रिकेटपटूंसारखे भव्य गॅरेज नसले तरी त्याच्याकडे Mercedes Benz S-Class आणि BMW 7 Series यांसारख्या लक्झरी गाड्या आहेत. त्याने मिळवलेली संपत्ती आणि नाव यामागे त्याची चिकाटी आणि मेहनत दिसते.  

Happy Birthday Tilak Varma Net Worth

साधेपणातून सुरुवात करून, आज भारतीय क्रिकेटचा महत्त्वाचा भाग बनलेला तिलक वर्मा अनेक युवा खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी उदाहरण आहे. पुढील काळात आणखी मोठे ब्रँड, नाव, सन्मान आणि यश तिलककडे वळतील यात शंका नाही.  

