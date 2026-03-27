English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीसमोरील सर्वात मोठा अडथळा दूर, IPL 2026 च्या आधी आली एक आनंदाची बातमी

Vaibhav Suryavanshi Birthday: गेल्या वर्षभरात वैभव सूर्यवंशी नाव सतत चर्चेत येत होतं आणि आजही आहे. कमी वयातील धडाकेबाज खेळाडू म्हणून आणि भारतीय संघाचा भावी खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जात आहे.   

Tejashree Gaikwad | Mar 27, 2026, 06:44 AM IST
twitter
1/9

वैभव सूर्यवंशी याच्यासाठी एक मोठी आनंदाची बातमी

भारतीय क्रिकेटमधील उदयोन्मुख युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याच्यासाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. 27 मार्च 2026 रोजी तो 15 वर्षांचा झाला असून, यानंतर त्याच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचे दरवाजे अधिकृतपणे खुले झाले आहेत.  

twitter
2/9

आक्रमक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले

गेल्या वर्षभरात वैभवने आपल्या आक्रमक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्यामुळे तो टीम इंडियात कधी झळकणार, याची उत्सुकता चाहत्यांमध्ये वाढली होती. आता मात्र त्याच्या वयाशी संबंधित अडथळा दूर झाल्यामुळे त्याच्या निवडीची शक्यता अधिक मजबूत झाली आहे.  

twitter
3/9

ICC चा नियम

यामागे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) चा नियम महत्त्वाचा ठरतो. 2020 पासून लागू असलेल्या या नियमांनुसार, कोणत्याही खेळाडूला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळण्यासाठी किमान 15 वर्षांचे असणे आवश्यक आहे. याचा उद्देश युवा खेळाडूंच्या सुरक्षिततेची आणि विकासाची काळजी घेणे हा आहे. त्यामुळे यापूर्वी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) चाहूनही वैभवला संधी देऊ शकत नव्हते.  

twitter
4/9

IPL मध्ये दमदार कामगिरी करणे

आता पुढचा टप्पा म्हणजे त्याने पुन्हा एकदा IPL मध्ये दमदार कामगिरी करणे. गेल्या हंगामात राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना त्याने पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकत आपली झलक दाखवली होती. त्यानंतर गुजरातविरुद्ध केवळ 35 चेंडूत शतक झळकावून त्याने खळबळ उडवली. त्याचा स्ट्राइक रेट आणि आक्रमक शैली पाहता तो भविष्यातील मोठा स्टार मानला जातो.  

twitter
5/9

लक्ष टीम इंडियात स्थान मिळवण्यावर

आता त्याचे लक्ष टीम इंडियात स्थान मिळवण्यावर असेल. विशेषतः 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपकडे पाहता, जर त्याची कामगिरी अशीच सुरू राहिली तर त्याला रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यासोबत भारतीय संघात खेळण्याची संधीही मिळू शकते.  

twitter
6/9

वाढदिवस फारच खास

एकंदरीत, वैभवसाठी हा वाढदिवस केवळ खास नाही, तर त्याच्या करिअरमधील नवा टप्पा सुरू होण्याचा संकेत देणारा ठरला आहे.  

twitter
7/9

लहान वयात मोठी परिपक्वता

वैभवच्या खेळात वयाच्या मानाने खूप आत्मविश्वास आणि परिपक्वता दिसून येते. मोठ्या गोलंदाजांविरुद्ध तो दबावाखालीही चांगली कामगिरी करतो.

twitter
8/9

राजस्थान रॉयल्स कडून IPL 2026 मध्ये

वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स कडून IPL 2026 मध्ये खेळत आहे. या संघात त्याला टॉप ऑर्डरमध्ये आक्रमक फलंदाज म्हणून संधी मिळत आहे, जिथे तो पॉवरप्लेमध्येच सामन्याची दिशा बदलू शकतो.वैभवला राजस्थान रॉयल्स ने ₹1.10 कोटी मध्ये घेतले होते  

twitter
9/9

का खास आहे ही किंमत?

तो इतक्या लहान वयात कोटींचा खेळाडू बनलेला सर्वात तरुण क्रिकेटर आहे. राजस्थान रॉयल्सने त्याच्यावर भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून विश्वास दाखवला. त्याच्या परफॉर्मन्समुळे त्याची मार्केट व्हॅल्यू पुढे अजून वाढू शकते.

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

