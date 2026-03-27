Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीसमोरील सर्वात मोठा अडथळा दूर, IPL 2026 च्या आधी आली एक आनंदाची बातमी
Vaibhav Suryavanshi Birthday: गेल्या वर्षभरात वैभव सूर्यवंशी नाव सतत चर्चेत येत होतं आणि आजही आहे. कमी वयातील धडाकेबाज खेळाडू म्हणून आणि भारतीय संघाचा भावी खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जात आहे.
Tejashree Gaikwad | Mar 27, 2026, 06:44 AM IST
वैभव सूर्यवंशी याच्यासाठी एक मोठी आनंदाची बातमी
आक्रमक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले
ICC चा नियम
यामागे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) चा नियम महत्त्वाचा ठरतो. 2020 पासून लागू असलेल्या या नियमांनुसार, कोणत्याही खेळाडूला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खेळण्यासाठी किमान 15 वर्षांचे असणे आवश्यक आहे. याचा उद्देश युवा खेळाडूंच्या सुरक्षिततेची आणि विकासाची काळजी घेणे हा आहे. त्यामुळे यापूर्वी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) चाहूनही वैभवला संधी देऊ शकत नव्हते.
IPL मध्ये दमदार कामगिरी करणे
आता पुढचा टप्पा म्हणजे त्याने पुन्हा एकदा IPL मध्ये दमदार कामगिरी करणे. गेल्या हंगामात राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना त्याने पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकत आपली झलक दाखवली होती. त्यानंतर गुजरातविरुद्ध केवळ 35 चेंडूत शतक झळकावून त्याने खळबळ उडवली. त्याचा स्ट्राइक रेट आणि आक्रमक शैली पाहता तो भविष्यातील मोठा स्टार मानला जातो.
लक्ष टीम इंडियात स्थान मिळवण्यावर
वाढदिवस फारच खास
लहान वयात मोठी परिपक्वता
राजस्थान रॉयल्स कडून IPL 2026 मध्ये
