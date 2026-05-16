/Birthday Special: गरिबी, रिजेक्शन अन् नंतर 41 कोटींची नेटवर्थ! सुपरस्टार बायकोचा नवरा असेलला हा अभिनेता कोण?

Vicky Kaushal Birthday: बॉलिवूडमध्ये अभिनेता विकी कौशलने शून्यातून सुरुवात केली. एके काळी तो मिळेल तेवढे पैसे घ्यायचा, पण आता मागणी केली जाते तेवढे पैसे त्याला दिले जातात. त्याचा प्रवास फार प्रेरणादाई आहे.
Vicky Kaushal Net Worth: आज बॉलिवूडमध्ये दमदार अभिनय, वेगळी स्क्रीन प्रेझेन्स आणि सातत्याने हिट चित्रपट देणाऱ्या अभिनेत्यांमध्ये विकी कौशलचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं. पण हा यशाचा प्रवास इतका सोपा नव्हता. छोट्या घरातून सुरू झालेला प्रवास आज कोट्यवधींच्या संपत्तीपर्यंत पोहोचला आहे. त्याचा हा प्रवास खरच प्रेरणादाई आहे.
16 मे 1988 रोजी मुंबईत जन्मलेल्या विकी कौशलचा जन्म पंजाबी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील शाम कौशल हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अॅक्शन डायरेक्टर आहेत, तर आई वीणा कौशल गृहिणी आहेत. विकीचा भाऊ सनी कौशलदेखील अभिनेता आहे.
आज आलिशान घर आणि लक्झरी कार्समध्ये राहणारा विकी एकेकाळी मुंबईतील चाळीत कुटुंबासोबत राहत होता. लहानपणापासूनच त्याला अभिनयाची आवड होती, मात्र कुटुंबाच्या अपेक्षेनुसार त्याने शिक्षणावरही लक्ष दिलं.
विकीने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी घेतली. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काही काळ त्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रात नोकरीही केली. पण ऑफिसच्या चौकटीत त्याचं मन रमलं नाही आणि त्याने अभिनय क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला.
अभिनेता होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विकीने किशोर नमित कपूर यांच्या अॅक्टिंग स्कूलमध्ये प्रशिक्षण घेतलं. सुरुवातीच्या काळात त्याने छोट्या भूमिका केल्या आणि चित्रपटांच्या पडद्यामागेही काम केलं. अनुराग कश्यपच्या ‘गँग्स ऑफ वासेपूर’मध्ये त्याने सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केलं. त्यानंतर ‘लव्ह शव ते चिकन खुराना’ आणि ‘बॉम्बे वेलवेट’च्या निर्मितीतही तो सहभागी होता.
2015 मध्ये आलेल्या ‘मसान’ या चित्रपटातून विकीने मुख्य अभिनेता म्हणून दमदार एंट्री केली. त्याच्या अभिनयाचं प्रचंड कौतुक झालं आणि त्यानंतर त्याने मागे वळून पाहिलंच नाही. ‘राजी’, ‘संजू’, ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’, ‘सरदार उधम’, ‘जरा हटके जरा बचके’, ‘डंकी’ आणि ‘सॅम बहादूर’सारख्या चित्रपटांनी त्याला स्टारडमच्या शिखरावर पोहोचवलं.
आज विकी कौशल हा बॉलिवूडमधील सर्वाधिक मागणी असलेल्या अभिनेत्यांपैकी एक मानला जातो. रिपोर्ट्सनुसार, तो एका चित्रपटासाठी 15 ते 20 कोटी रुपये मानधन घेतो. जाहिराती, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि सोशल मीडियातूनही त्याची मोठी कमाई होते.
मुंबईत त्याचं आलिशान घर असून त्याच्याकडे अनेक महागड्या गाड्यांचं कलेक्शन आहे. विविध रिपोर्ट्सनुसार, विकी कौशलची एकूण संपत्ती सध्या अंदाजे 45 ते 50 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे.
विकीने 2021 मध्ये बॉलिवूड अभिनेत्री कतरिना कैफसोबत लग्न केलं. या जोडीला चाहत्यांकडून प्रचंड प्रेम मिळतं आणि दोघेही इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय कपल्सपैकी एक मानले जातात.