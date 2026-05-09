बँक खात्यात 500 रुपयेही नव्हते, अभिनय सोडण्यासाठी स्वतःला दिलेली डेडलाईन; पण आज कोट्यवधींचा मालक आहे 'हा' अभिनेता

South Indian Actor Birthday: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टारकडे आज काहीच कमतरता नाही. पण एक काळ असा होता, जेव्हा त्याच्या बँक खात्यात 500 रुपये नसल्यामुळे ते खाते बंद करण्यात आले होते.
दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा आज यशाच्या शिखरावर असला, तरी त्यामागे मोठा संघर्ष दडलेला आहे. अभिनय क्षेत्रात नाव कमावण्याआधी त्याने स्वतःसाठी एक वेळमर्यादा निश्चित केली होती. ठरावीक वयापर्यंत यश मिळाले नाही, तर अभिनयाचे स्वप्न सोडून द्यायचे, असा निर्णय त्याने घेतला होता. हाच दबाव आणि स्वतःला सिद्ध करण्याची जिद्द त्याला सतत मेहनत करण्यासाठी प्रेरित करत राहिली.
९ मे १९८९ रोजी हैद्राबाद येथे एका तेलुगू कुटुंबात विजयचा जन्म झाला. त्याचे वडील गोवर्धन राव हे टीव्ही मालिकांशी संबंधित काम करत होते, तर आई माधवी गृहिणी होत्या. विजयचे बालपण साध्या कुटुंबात गेले. त्याने सुरुवातीचे शिक्षण पुट्टपर्थी येथील बोर्डिंग स्कूलमध्ये घेतले आणि पुढे हैदराबादमध्ये शिक्षण पूर्ण केले. अभ्यासात चांगला असूनही त्याचे मन कायम चित्रपट आणि अभिनयाच्या दुनियेत रमायचे.
कुटुंबीयांची इच्छा होती की शिक्षणानंतर त्याने स्थिर नोकरी करावी, मात्र विजयने अभिनयालाच आपले ध्येय मानले. त्याने २०११ मध्ये नुव्विला या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. पण हा चित्रपट फारसा चालला नाही. त्यानंतर तो लाईफ इज ब्युटीफुल मध्ये दिसला, मात्र त्या चित्रपटातूनही त्याला अपेक्षित ओळख मिळाली नाही.
सलग अपयशानंतर विजयच्या आयुष्यात कठीण काळ आला. जवळपास दोन वर्षे त्याच्याकडे कोणतेही काम नव्हते. तो घरीच बसून होता आणि त्यामुळे कुटुंबीयही चिंतेत पडले होते. घरच्यांकडून अभिनय सोडून दुसरा करिअर पर्याय निवडण्याचा सल्ला दिला जात होता. त्याची बहीण तर त्याला एमबीए प्रवेशाचे फॉर्म पाठवत असे.
याच काळात विजयने स्वतःसाठी एक डेडलाइन ठरवली. ठरावीक वयानंतरही यश मिळाले नाही, तर अभिनयाचे स्वप्न कायमचे सोडायचे, असा निर्णय त्याने घेतला होता. एका मुलाखतीत त्याने सांगितले होते की, संघर्षाचे दिवस आठवले की आजही भीती वाटते. मात्र त्या काळात गमावण्यासारखे काहीच नसल्याने त्याने पूर्ण ताकदीने स्वतःला अभिनयासाठी झोकून दिले.
अखेर त्याच्या मेहनतीला यश मिळाले. २०१५ मध्ये आलेल्या येवाडे सुब्रमण्यम या चित्रपटातील त्याच्या अभिनयाची प्रशंसा झाली. त्यानंतर २०१६ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या पेल्ली चूपुलू या कमी बजेटच्या चित्रपटाने त्याचे नशीब पालटले. हा चित्रपट मोठा हिट ठरला आणि विजयला मुख्य अभिनेता म्हणून ओळख मिळाली.
मात्र खरी स्टारडम त्याला २०१७ मधील अर्जुन रेड्डी या चित्रपटातून मिळाली. एका रागीट आणि भावनिकदृष्ट्या तुटलेल्या सर्जनची भूमिका त्याने इतक्या प्रभावीपणे साकारली की प्रेक्षक अक्षरशः भारावून गेले. चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कमाई केली आणि विजय रातोरात सुपरस्टार बनला.
या चित्रपटासाठी त्याला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा फिल्मफेअर पुरस्कारही मिळाला. त्यानंतर त्याने गीता गोविंदम, महानती, टॅक्सीवाला... डिअर कॉम्रेड यांसारख्या चित्रपटांतून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली.
विजयने पुढे बॉलिवूडमध्येही पाऊल ठेवले. लिगर या चित्रपटातून त्याने हिंदी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. अभिनयासोबतच त्याने स्वतःचा ‘राउडी वेअर’ हा फॅशन ब्रँडही सुरू केला आहे. तसेच त्याने स्वतःची निर्मिती संस्था उभारली असून व्यवसाय क्षेत्रातही पाऊल टाकले आहे.
फक्त अभिनय किंवा व्यवसायापुरताच विजय मर्यादित नाही. सामाजिक कार्यातही तो सक्रिय असतो. कोरोना काळात त्याने हजारो गरजू कुटुंबांना मदत केली होती. त्यामुळेच विजय देवरकोंडा हा केवळ अभिनेता नसून संघर्षातून उभा राहिलेला प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व म्हणूनही ओळखला जातो.