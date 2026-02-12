English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Birthday Special: वडील ऑटोचालक… मुलगा स्विंग गोलंदाज! कसोटी पदार्पणच ठरले शेवटचे, कोण आहे हा खेळाडू?

Birthday Special: वडील ऑटोचालक… मुलगा स्विंग गोलंदाज! कसोटी पदार्पणच ठरले शेवटचे, कोण आहे हा खेळाडू?

Vinay Kumar son of auto driver:  पहिला कसोटी सामना त्याचा शेवटचा ठरला. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सौरव गांगुलीसारख्या दिग्गज खेळाडूला बाद करून बातम्यांमध्ये स्थान मिळवणारा कर्नाटकचा खेळाडू एका ऑटो ड्रायव्हरच्या पोटी जन्मला. या खेळाडूचा आज १२ फेब्रुवारीला वाढदिवस आहे.   

Tejashree Gaikwad | Feb 12, 2026, 07:38 AM IST
twitter
1/10

Vinay Kumar birthday

कर्नाटकचा वेगवान गोलंदाज आर. विनय कुमार याची क्रिकेट कारकीर्द प्रेरणादायी असली तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ती फार काळ टिकली नाही. ऑटोचालक वडिलांच्या घरात जन्मलेला हा मुलगा पुढे भारतासाठी कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-२० असे तिन्ही प्रकार खेळला; मात्र कसोटीत मिळालेली एकमेव संधीच त्याची शेवटची ठरली. आज विनय कुमारचा 42 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.   

twitter
2/10

साध्या घरातून उंच भरारी

Vinay Kumar birthday

विनय कुमारचे वडील रंगनाथ हे ऑटो चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. तरीही मुलाला क्रिकेट खेळायचे आहे हे कळताच त्यांनी त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला. १३व्या वर्षी विनयला क्रिकेटर होण्याची इच्छा झाली आणि त्यानंतर त्याने मागे वळून पाहिले नाही.

twitter
3/10

Vinay Kumar birthday

स्थानिक स्पर्धांमधून चमक दाखवत तो कर्नाटकच्या अंडर-१९ संघात पोहोचला. ७ नोव्हेंबर २००४ रोजी बंगालविरुद्ध रणजी ट्रॉफीत त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. पहिल्याच सामन्यात सौरव गांगुली आणि रोहन गवास्कर यांची विकेट घेत त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. पहिल्या तीन सामन्यांत २० बळी घेत त्याने कर्नाटक संघात आपले स्थान पक्के केले.

twitter
4/10

स्विंग ही ओळख

Vinay Kumar birthday

विनयची खासियत म्हणजे स्विंग गोलंदाजी. कोणत्याही प्रकारच्या खेळपट्टीवर चेंडू हलवण्याची त्याची क्षमता उल्लेखनीय होती. लेग कटर, स्लोअर वन आणि अचूक टप्पा हे त्याचे प्रमुख अस्त्र होते. घरगुती क्रिकेटमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे २००८ साली रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने त्याला आयपीएलसाठी करारबद्ध केले.

twitter
5/10

Vinay Kumar birthday

२००९-१० हंगामात त्याने ४६ बळी घेत दमदार कामगिरी केली. कर्नाटकला रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत पोहोचवण्यात त्याचा मोठा वाटा होता. रणजी ट्रॉफीत सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांमध्ये त्याचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यांच्या नावावर प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५०४ बळी नोंदले गेले आहेत, त्यापैकी ४४२ बळी रणजीत आहेत.

twitter
6/10

आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द – झळाळी आणि पडझड

Vinay Kumar birthday

२०१० मध्ये वेस्ट इंडिजमध्ये झालेल्या टी-२० विश्वचषकासाठी त्याची भारतीय संघात निवड झाली. श्रीलंकेविरुद्ध पदार्पण करताना त्यांनी कुमार संगकारा आणि सनथ जयसूर्याला  बाद केले. त्याच वर्षी झिम्बाब्वेविरुद्ध एकदिवसीय पदार्पणाची संधी मिळाली.

twitter
7/10

Vinay Kumar birthday

२०१२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पर्थ येथे कसोटी पदार्पण झाले; मात्र त्या सामन्यात ते महागडे ठरले आणि त्यानंतर त्याला कसोटी संघात पुन्हा संधी मिळाली नाही. २०१३ मध्ये वनडेमध्ये पुनरागमन झाले, पण ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात ९ षटकांत १०२ धावा दिल्याने त्यांच्या नावावर नकोसा विक्रम जमा झाला. एका वनडेत १०० हून अधिक धावा देणारे ते पहिले भारतीय गोलंदाज ठरले. त्यानंतर त्याची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द जवळपास संपुष्टात आली.

twitter
8/10

कुटुंबाचा त्याग

Vinay Kumar birthday

एका मुलाखतीत विनयने सांगितले होते की, त्यांच्या आई-वडिलांनी त्याच्यासाठी खूप त्याग केला. आर्थिक अडचणी असूनही त्याने मुलाच्या स्वप्नांना कधी अडथळा आणला नाही. “तो प्रतिभावान आहे हे लक्षात आल्यानंतर आम्ही त्याला थांबवले नाही,” असे त्याचे वडील म्हणाले होते.

twitter
9/10

आजचा प्रवास

Vinay Kumar birthday

सुमारे चार वर्षांपूर्वी त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. नंतर तो लिजेंड्स लीगमध्ये खेळला . सध्या भारत-इंग्लंड कसोटी मालिकेदरम्यान तो कन्नड भाषेत समालोचन करताना दिसत आहेत.   

twitter
10/10

Vinay Kumar birthday

साध्या कुटुंबातून आलेल्या या स्विंग गोलंदाजाची कहाणी अनेक तरुणांना प्रेरणा देणारी आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

सचिन तेंडुलकरवर राहुल गांधींसोबतचा फोटो डिलीट करण्यासाठी जबरदस्ती? 'रात्री 9 वाजून 22 मिनिटांनी...'

पुढील अल्बम

सचिन तेंडुलकरवर राहुल गांधींसोबतचा फोटो डिलीट करण्यासाठी जबरदस्ती? &#039;रात्री 9 वाजून 22 मिनिटांनी...&#039;

सचिन तेंडुलकरवर राहुल गांधींसोबतचा फोटो डिलीट करण्यासाठी जबरदस्ती? 'रात्री 9 वाजून 22 मिनिटांनी...'

सचिन तेंडुलकरवर राहुल गांधींसोबतचा फोटो डिलीट करण्यासाठी जबरदस्ती? 'रात्री 9 वाजून 22 मिनिटांनी...' 8
बुलेट ट्रेन जिला सीट्स आणि खिडक्याच नाहीत, मग तुमच्या कशी फायद्याची? का असं डिझाइन? A टू Z माहिती!

बुलेट ट्रेन जिला सीट्स आणि खिडक्याच नाहीत, मग तुमच्या कशी फायद्याची? का असं डिझाइन? A टू Z माहिती!

बुलेट ट्रेन जिला सीट्स आणि खिडक्याच नाहीत, मग तुमच्या कशी फायद्याची? का असं डिझाइन? A टू Z माहिती! 9
एक &#039;जादूची झप्पी&#039; आणि सर्व टेन्शन गायब! आवडत्या व्यक्तीची मिठी आणि मानसिक आरोग्याचा काय संबंध?

एक 'जादूची झप्पी' आणि सर्व टेन्शन गायब! आवडत्या व्यक्तीची मिठी आणि मानसिक आरोग्याचा काय संबंध?

एक 'जादूची झप्पी' आणि सर्व टेन्शन गायब! आवडत्या व्यक्तीची मिठी आणि मानसिक आरोग्याचा काय संबंध? 8
Hug Day Wishes in Marathi: &#039;तुझी मिठी...&#039; खास व्यक्तींना पाठवा Hug Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Hug Day Wishes in Marathi: 'तुझी मिठी...' खास व्यक्तींना पाठवा Hug Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Hug Day Wishes in Marathi: 'तुझी मिठी...' खास व्यक्तींना पाठवा Hug Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages 10