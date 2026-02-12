Birthday Special: वडील ऑटोचालक… मुलगा स्विंग गोलंदाज! कसोटी पदार्पणच ठरले शेवटचे, कोण आहे हा खेळाडू?
Vinay Kumar son of auto driver: पहिला कसोटी सामना त्याचा शेवटचा ठरला. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये सौरव गांगुलीसारख्या दिग्गज खेळाडूला बाद करून बातम्यांमध्ये स्थान मिळवणारा कर्नाटकचा खेळाडू एका ऑटो ड्रायव्हरच्या पोटी जन्मला. या खेळाडूचा आज १२ फेब्रुवारीला वाढदिवस आहे.
Tejashree Gaikwad | Feb 12, 2026, 07:38 AM IST
1/10
कर्नाटकचा वेगवान गोलंदाज आर. विनय कुमार याची क्रिकेट कारकीर्द प्रेरणादायी असली तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ती फार काळ टिकली नाही. ऑटोचालक वडिलांच्या घरात जन्मलेला हा मुलगा पुढे भारतासाठी कसोटी, एकदिवसीय आणि टी-२० असे तिन्ही प्रकार खेळला; मात्र कसोटीत मिळालेली एकमेव संधीच त्याची शेवटची ठरली. आज विनय कुमारचा 42 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.
2/10
साध्या घरातून उंच भरारी
3/10
स्थानिक स्पर्धांमधून चमक दाखवत तो कर्नाटकच्या अंडर-१९ संघात पोहोचला. ७ नोव्हेंबर २००४ रोजी बंगालविरुद्ध रणजी ट्रॉफीत त्याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. पहिल्याच सामन्यात सौरव गांगुली आणि रोहन गवास्कर यांची विकेट घेत त्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. पहिल्या तीन सामन्यांत २० बळी घेत त्याने कर्नाटक संघात आपले स्थान पक्के केले.
4/10
स्विंग ही ओळख
5/10
२००९-१० हंगामात त्याने ४६ बळी घेत दमदार कामगिरी केली. कर्नाटकला रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत पोहोचवण्यात त्याचा मोठा वाटा होता. रणजी ट्रॉफीत सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या वेगवान गोलंदाजांमध्ये त्याचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यांच्या नावावर प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५०४ बळी नोंदले गेले आहेत, त्यापैकी ४४२ बळी रणजीत आहेत.
6/10
आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द – झळाळी आणि पडझड
7/10
२०१२ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पर्थ येथे कसोटी पदार्पण झाले; मात्र त्या सामन्यात ते महागडे ठरले आणि त्यानंतर त्याला कसोटी संघात पुन्हा संधी मिळाली नाही. २०१३ मध्ये वनडेमध्ये पुनरागमन झाले, पण ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात ९ षटकांत १०२ धावा दिल्याने त्यांच्या नावावर नकोसा विक्रम जमा झाला. एका वनडेत १०० हून अधिक धावा देणारे ते पहिले भारतीय गोलंदाज ठरले. त्यानंतर त्याची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द जवळपास संपुष्टात आली.
8/10
कुटुंबाचा त्याग
9/10