Birthday Special: 1 ते 11 या प्रत्येक क्रमांकावर फलंदाजी करणारे एकमेव भारतीय क्रिकेटपटू, पहिल्या कसोटी विजयाचे श्रेय याच खेळाडूला
Indian Cricketer Birthday Special: भारताच्या इतिहासातील पहिल्या कसोटी विजयाचे श्रेय या खेळाडूला जाते. तो 1 ते 11 अशा प्रत्येक क्रमांकावर फलंदाजीला येणारे ते क्रिकेटपटू होते. आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात यांची जीवनकथा...
Tejashree Gaikwad | Apr 12, 2026, 07:48 AM IST
1/8
दिग्गज अष्टपैलू वीनू मांकड
2/8
1932 साली कसोटी क्रिकेटमध्ये पहिले पाऊल
भारताने 1932 साली कसोटी क्रिकेटमध्ये पहिले पाऊल ठेवले. मात्र, त्या काळात भारतीय संघ अजूनही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची ओळख निर्माण करण्याच्या टप्प्यात होता. त्यामुळे पहिला कसोटी विजय मिळवण्यासाठी भारताला तब्बल 20 वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली. अखेर 1952 साली इंग्लंडविरुद्ध भारताने ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि हा क्षण भारतीय क्रिकेटसाठी अभिमानाचा ठरला. या विजयामध्ये वीनू मांकड यांनी बजावलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यांच्या गोलंदाजीने आणि फलंदाजीने सामना भारताच्या बाजूने वळवला.
3/8
अष्टपैलू क्षमता
मांकड यांची खासियत म्हणजे त्यांची अष्टपैलू क्षमता. ते डावखुरे फिरकी गोलंदाज होते आणि त्याचबरोबर तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम फलंदाजही होते. संघाला जेव्हा गरज असेल तेव्हा ते कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजीसाठी उतरायचे. विशेष म्हणजे त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत 1 ते 11 अशा सर्व क्रमांकांवर फलंदाजी केली आहे, हा विक्रम आजही फार थोड्या खेळाडूंना गाठता आला आहे. यावरून त्यांच्या बहुपयोगी स्वभावाची आणि संघासाठी काहीही करण्याच्या वृत्तीची कल्पना येते.
4/8
पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित
5/8
“मांकडिंग"
वीनू मांकड यांच्या नावाशी जोडली गेलेली आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे “मांकडिंग”. 1947-48 च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात त्यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या बिल ब्राउन यांना नॉन-स्ट्रायकर एंडवरून पुढे निघाल्यामुळे रनआउट केले. त्यांनी यापूर्वी ब्राउन यांना इशारा देखील दिला होता. तरीही नियमांचे पालन करत त्यांनी ही विकेट घेतली. त्या काळात या प्रकारावर बरीच चर्चा झाली आणि पुढे अशा पद्धतीने केलेल्या धावबादाला “मांकडिंग” असे नाव पडले.
6/8
त्यांनी केलेली कृती ही पूर्णपणे नियमसंगत
या घटनेमुळे अनेक वर्षे वाद निर्माण झाले. काही जणांनी याला खेळभावनेच्या विरुद्ध मानले, तर अनेकांनी नियमांच्या चौकटीत राहून केलेली ही कृती योग्य असल्याचे सांगितले. आजच्या काळातही हा विषय अधूनमधून चर्चेत येतो, पण क्रिकेटच्या नियमांनुसार ही पद्धत वैध मानली जाते. त्यामुळे मांकड यांचे नाव या संदर्भात घेतले जात असले, तरी त्यांनी केलेली कृती ही पूर्णपणे नियमसंगत होती, हे विसरता येत नाही.
7/8
पहिले मोठे क्रिकेट सुपरस्टार
8/8