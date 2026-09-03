Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /मोजकेच चित्रपट, तरीही कोट्यवधींची संपत्ती! इंडस्ट्रीपासून लांब असूनही विवेक ओबेरॉयचं कमाईचं साधन काय?

मोजकेच चित्रपट, तरीही कोट्यवधींची संपत्ती! इंडस्ट्रीपासून लांब असूनही विवेक ओबेरॉयचं कमाईचं साधन काय?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 03, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:52 AM IST

Vivek Oberoi Birthday: 22 वर्षांपूर्वी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करणाऱ्या विवेक ओबेरॉयला या क्षेत्रात फारसे यश मिळाले नाही. तरीही, त्याच्याकडे प्रचंड संपत्ती आहे. चित्रपटांव्यतिरिक्त इतर त्याचे काम आहेत ज्यातून तो पैसे कमावतो, हे आपण जाणून घेऊयात.

 

vivek oberoi birthday1/9

विवेक ओबेरॉय

बॉलिवूडमध्ये दमदार पदार्पण करूनही अपेक्षेप्रमाणे मोठे यश न मिळालेला अभिनेता विवेक ओबेरॉय आज चित्रपटांमध्ये फारसा सक्रिय दिसत नाही. मात्र, त्याचा परिणाम त्याच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला नाही. अभिनयापेक्षा विविध व्यवसाय आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून त्याने मोठी संपत्ती उभी केल्याचे सांगितले जाते. आज ३ सप्टेंबर रोजी विवेक ओबेरॉय आपला ५०वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. एकेकाळी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडणारा हा अभिनेता सध्या व्यवसायाच्या क्षेत्रातही सक्रिय आहे. त्याच्या वाढदिवसानिमित्त त्याच्या करिअरसोबतच कमाईच्या विविध स्रोतांवर एक नजर टाकूया.

vivek oberoi birthday2/9

पहिल्याच चित्रपटात साकारला गँगस्टर

विवेक ओबेरॉय यांचा जन्म ३ सप्टेंबर १९७६ रोजी हैदराबाद येथे अभिनेता सुरेश ओबेरॉय यांच्या घरी झाला. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत त्यांनीही अभिनय क्षेत्रात येण्याचा निर्णय घेतला. २००२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘कंपनी’ या चित्रपटातून विवेक यांनी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. आपल्या पहिल्याच चित्रपटात त्यांनी ‘चंदू’ नावाच्या गँगस्टरची भूमिका साकारली. त्यांच्या अभिनयाचे त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर कौतुक झाले. यानंतर त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले. ‘मस्ती’, ‘ग्रँड मस्ती’, ‘ओंकारा’, ‘शूटआउट अॅट लोखंडवाला’ आणि ‘कृष ३’ यांसारखे चित्रपट त्यांच्या गाजलेल्या कामांमध्ये गणले जातात.

vivek oberoi birthday3/9

चित्रपट कमी, पण संपत्ती मोठी

विवेक ओबेरॉय यांच्या २० वर्षांहून अधिक काळाच्या अभिनय कारकिर्दीत अनेक चित्रपट आले, मात्र त्यांच्या वाट्याला मोजकेच मोठे यश आले. काही काळ तर त्यांना चित्रपटांमध्ये काम मिळणेही कठीण झाले होते. आज ते निवडक चित्रपटांमध्येच दिसतात. मात्र, अभिनयाच्या बाहेर त्यांनी विविध क्षेत्रांमध्ये केलेल्या व्यवसाय आणि गुंतवणुकीमुळे मोठी संपत्ती निर्माण केल्याचे वृत्त आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, विवेक ओबेरॉय यांची एकूण संपत्ती सुमारे ₹१,२०० कोटी असल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्याकडे आलिशान बंगले तसेच महागड्या गाड्यांचे कलेक्शन असल्याचीही माहिती आहे. त्यांच्या कार कलेक्शनमध्ये Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Mercedes-Benz GLE 250D, Chrysler 300C Limousine आणि Lamborghini Gallardo यांसारख्या लक्झरी कारचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते.

vivek oberoi birthday4/9

विवेक ओबेरॉय यांची कमाई नेमकी कुठून होते?

विवेक ओबेरॉय यांच्या उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत अभिनय नाही. उलट, त्यांचा व्यवसाय आणि गुंतवणूक हा त्यांच्या कमाईचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे सांगितले जाते.

vivek oberoi birthday5/9

चित्रपटांसाठी किती घेतात फी?

मिळालेल्या माहितीनुसार, विवेक ओबेरॉय एका चित्रपटासाठी साधारण ₹३ ते ₹४ कोटी मानधन घेतात. मात्र, त्यांच्या एकूण संपत्तीच्या तुलनेत अभिनयातून मिळणारे उत्पन्न हा कमाईचा एक भाग आहे.

vivek oberoi birthday6/9

तरुण वयातच व्यवसाय आणि गुंतवणुकीला सुरुवात

विवेक यांनी अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वीच पैसे कमावण्यास आणि गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी तरुण वयातच शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्याचे सांगितले जाते. तसेच, वयाच्या अवघ्या १९व्या वर्षी त्यांनी एका टेक कंपनीची सुरुवात केली होती आणि या व्यवसायातून त्यांना सुमारे ₹२ कोटींचा नफा झाल्याचा दावा विविध रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला आहे.

vivek oberoi birthday7/9

कन्स्ट्रक्शन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातही व्यवसाय

२०१५ मध्ये विवेक यांनी ‘रघुलीला इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीच्या माध्यमातून बांधकाम क्षेत्रात प्रवेश केल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर २०१६ मध्ये त्यांनी स्वतःची ‘कर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर’ ही कंपनी सुरू केली. त्यामुळे अभिनयासोबतच बांधकाम आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातही त्यांनी आपला व्यवसाय विस्तारला. याशिवाय हेल्थकेअर आणि फूड सेक्टरमध्येही त्यांनी गुंतवणूक केल्याची माहिती आहे.

vivek oberoi birthday8/9

दुबईतील रिअल इस्टेटमध्येही गुंतवणूक

विवेक ओबेरॉय यांनी दुबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्रातही व्यवसाय सुरू केल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार भारताबाहेरही झाला आहे. २०१६ मध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी रिअल इस्टेटसोबतच रेसिडेन्शियल प्रॉपर्टी, इक्विटी आणि म्युच्युअल फंड्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही काम करत असल्याचे सांगितले होते. याशिवाय विवेक हे ‘ओबेरॉय मेगा एंटरटेनमेंट’ या प्रोडक्शन हाऊसशीही संबंधित आहेत.

vivek oberoi birthday9/9

अभिनयापेक्षा व्यवसायावर अधिक भर?

विवेक ओबेरॉय यांचा प्रवास पाहिला तर बॉलिवूडमधील चढ-उतारांनंतर त्यांनी स्वतःला केवळ अभिनेता म्हणून मर्यादित ठेवले नाही. चित्रपटांमध्ये काम कमी झाले असले तरी व्यवसाय, रिअल इस्टेट आणि विविध गुंतवणुकीच्या माध्यमातून त्यांनी आर्थिक साम्राज्य उभे केल्याचे दिसते. त्यामुळेच कमी चित्रपटांमध्ये दिसूनही मोठी संपत्ती निर्माण करणाऱ्या अभिनेत्यांमध्ये विवेक ओबेरॉय यांचे नाव घेतले जाते.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: एजंट मालामाल, प्रवासी कंगाल... NCMC कार्डमधून सर्वसामान्यांची लूट! एजंटकडून रिचार्ज केल्यावर... प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट
2
3
4
5