Birthday Special: 150 अधिक IPL सामने... हवेत घेतलेले झेल; बघा 'या' खेळाडूचा सिलिगुडीच्या गल्लींमधून टीम इंडियापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास
Happy Birthday Wriddhiman Saha: भारताचा दमदार फलंदाजी आणि धारदार यष्टीरक्षकासाठी ओळखला जाणारा वृद्धिमान साहा आज 24 ऑक्टोबर रोजी त्याचा 41 वा बर्थडे साजरा करत आहे.
Tejashree Gaikwad | Oct 24, 2025, 08:52 AM IST
सिलिगुडीपासून टीम इंडिया पर्यंतचा प्रवास
IPL च्या पहिल्या सिझनमध्ये (२००८) कोलकाता नाईट रायडर्सने साहाला आपल्या संघात घेतलं. त्यानंतर त्याने २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नागपूर कसोटीत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रवेश केला. रोहित शर्माच्या दुखापतीनंतर अचानक मिळालेल्या संधीचं सोनं करत साहाने दुसऱ्या डावात ३६ धावांची झुंजार खेळी खेळली आणि १०१ चेंडू तग धरत आफ्रिकेच्या वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध दमदार लढा दिला. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध आपला वनडे पदार्पण सामना खेळला.
सर्वोत्कृष्ट कॅच आणि स्टंपिंग्स
वृद्धिमान साहाच्या कारकिर्दीतील काही अविस्मरणीय क्षण IPL मध्ये पाहायला मिळाले. २०१७ मध्ये किंग्ज इलेव्हन पंजाबकडून खेळताना त्याने RCBच्या मंदीप सिंगचा घेतलेला हवेत झेपावलेला कॅच आजही चाहत्यांच्या आठवणीत आहे. त्याचप्रमाणे ऑस्ट्रेलिया ‘A’ विरुद्धच्या सामन्यात मिडविकेटवर क्षेत्ररक्षण करताना त्याने घेतलेला मागे धावत झेल सर्वांना थक्क करून गेला.
