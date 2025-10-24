English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Birthday Special: 150 अधिक IPL सामने... हवेत घेतलेले झेल; बघा 'या' खेळाडूचा सिलिगुडीच्या गल्लींमधून टीम इंडियापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

Happy Birthday Wriddhiman Saha: भारताचा दमदार फलंदाजी आणि धारदार यष्टीरक्षकासाठी ओळखला जाणारा वृद्धिमान साहा आज 24 ऑक्टोबर रोजी त्याचा 41 वा बर्थडे साजरा करत आहे.     

Tejashree Gaikwad | Oct 24, 2025, 08:52 AM IST
twitter
1/8

Wriddhiman Saha birthday: टीम इंडियाचा माजी अनुभवी यष्टीरक्षक फलंदाज वृद्धिमान साहा आज आपला 41 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. शांत स्वभाव, अचूक ग्लोव्हवर्क आणि तगडी फलंदाजी यामुळे साहा भारतीय कसोटी संघाचा एक महत्त्वाचा भाग राहिला आहे.

twitter
2/8

 २०१० मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या साहाने टीम इंडियासाठी ४० कसोटी आणि ९ वनडे सामने खेळले आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर तीन शतकं आणि सहा अर्धशतकं आहेत. वनडे क्रिकेटमध्ये त्याचा स्ट्राईक रेट ७३.२१ इतका आहे.  

twitter
3/8

फक्त कसोटीतच नव्हे तर T20 लीग IPL मध्येही साहाने आपली छाप सोडली आहे. १५० हून अधिक IPL सामने खेळताना त्याने २९३४ धावा केल्या आहेत. २०१४ च्या फायनलमध्ये केलेल्या 115 धावांच्या खेळीने तो आजही ओळखला जातो.  

twitter
4/8

सिलिगुडीपासून टीम इंडिया पर्यंतचा प्रवास

पश्चिम बंगालमधील छोट्या सिलिगुडी शहरातून आलेल्या साहाने स्थानिक आणि वयोगट क्रिकेटमधून आपला प्रवास सुरू केला. रणजी ट्रॉफी पदार्पणातच शतक ठोकत तो बंगालसाठी असं करणारा १५वा खेळाडू ठरला.

twitter
5/8

IPL च्या पहिल्या सिझनमध्ये (२००८) कोलकाता नाईट रायडर्सने साहाला आपल्या संघात घेतलं. त्यानंतर त्याने २०१० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नागपूर कसोटीत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रवेश केला. रोहित शर्माच्या दुखापतीनंतर अचानक मिळालेल्या संधीचं सोनं करत साहाने दुसऱ्या डावात ३६ धावांची झुंजार खेळी खेळली आणि १०१ चेंडू तग धरत आफ्रिकेच्या वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध दमदार लढा दिला. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध आपला वनडे पदार्पण सामना खेळला.  

twitter
6/8

सर्वोत्कृष्ट कॅच आणि स्टंपिंग्स

वृद्धिमान साहाच्या कारकिर्दीतील काही अविस्मरणीय क्षण IPL मध्ये पाहायला मिळाले. २०१७ मध्ये किंग्ज इलेव्हन पंजाबकडून खेळताना त्याने RCBच्या मंदीप सिंगचा घेतलेला हवेत झेपावलेला कॅच आजही चाहत्यांच्या आठवणीत आहे. त्याचप्रमाणे ऑस्ट्रेलिया ‘A’ विरुद्धच्या सामन्यात मिडविकेटवर क्षेत्ररक्षण करताना त्याने घेतलेला मागे धावत झेल सर्वांना थक्क करून गेला.

twitter
7/8

IPL २०२४ हंगामात चेन्नई सुपर किंग्जविरुद्धचा त्याचा रचिन रवींद्रचा स्टंपिंग हा त्याच्या करिअरमधील सर्वात जलद आणि चर्चेतील क्षण ठरला. गेल्या हंगामात साहाने गुजरात टायटन्सकडून नऊ सामने खेळले. IPL करिअरमध्ये त्याचा स्ट्राईक रेट १२७.५७ आहे, आणि त्याने एक शतक तसेच १३ अर्धशतकं झळकावली आहेत.  

twitter
8/8

सिलिगुडीच्या मातीपासून आंतरराष्ट्रीय मंचापर्यंत पोहोचलेला वृद्धिमान साहा आजही भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण यष्टीरक्षक म्हणून ओळखला जातो.  

twitter
पुढील
अल्बम

17 वर्षांच्या मुलीवर प्रेम... मग सुरु झाली गैरसंबंधांची मालिका! 'हा' दिग्गज खेळाडू जो वारंवार वादांमध्ये सापडला

पुढील अल्बम

17 वर्षांच्या मुलीवर प्रेम... मग सुरु झाली गैरसंबंधांची मालिका! &#039;हा&#039; दिग्गज खेळाडू जो वारंवार वादांमध्ये सापडला

17 वर्षांच्या मुलीवर प्रेम... मग सुरु झाली गैरसंबंधांची मालिका! 'हा' दिग्गज खेळाडू जो वारंवार वादांमध्ये सापडला

17 वर्षांच्या मुलीवर प्रेम... मग सुरु झाली गैरसंबंधांची मालिका! 'हा' दिग्गज खेळाडू जो वारंवार वादांमध्ये सापडला 9
सनी देओलचा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, 15 कोटीच्या बजेटमध्ये चित्रपटाने केली 1.54 कोटी रुपयांची कमाई

सनी देओलचा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, 15 कोटीच्या बजेटमध्ये चित्रपटाने केली 1.54 कोटी रुपयांची कमाई

सनी देओलचा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, 15 कोटीच्या बजेटमध्ये चित्रपटाने केली 1.54 कोटी रुपयांची कमाई 8
हॉटेल रुममध्ये &#039;या&#039; 10 ठिकाणी लपवलेले असतात छुपे कॅमेरे; चेक-इन केल्यानंतर शोध घ्या अन्यथा आयुष्यभर होईल पश्चाताप

हॉटेल रुममध्ये 'या' 10 ठिकाणी लपवलेले असतात छुपे कॅमेरे; चेक-इन केल्यानंतर शोध घ्या अन्यथा आयुष्यभर होईल पश्चाताप

हॉटेल रुममध्ये 'या' 10 ठिकाणी लपवलेले असतात छुपे कॅमेरे; चेक-इन केल्यानंतर शोध घ्या अन्यथा आयुष्यभर होईल पश्चाताप 12
लाखोंमध्ये कमाई तरीही साध घरं, दिवाळीनिमित्त गौतमीने दाखवली तिच्या घराची झलक, पाहा फोटो

लाखोंमध्ये कमाई तरीही साध घरं, दिवाळीनिमित्त गौतमीने दाखवली तिच्या घराची झलक, पाहा फोटो

लाखोंमध्ये कमाई तरीही साध घरं, दिवाळीनिमित्त गौतमीने दाखवली तिच्या घराची झलक, पाहा फोटो 8