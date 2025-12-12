Yuvraj Singh Birthday: आलिशान घर ते महागड्या गाड्या; किती संपत्तीचा मालक आहे युवराज सिंग? जाणून घ्या Net Worth
Yuvraj Singh Birthday: आज 12 डिसेंबर रोजी युवराज सिंग त्याचा 43 वा बर्थडे साजरा करत आहे. क्रिकेट जगतातील सर्वात श्रीमंत खेळाडूंच्या यादीत युवराज सिंगचा समावेश आहे. आज त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्याची नेट वर्थ जाणून घेऊयात.
Tejashree Gaikwad | Dec 12, 2025, 07:11 AM IST
1/8
Yuvraj Singh Birthday
Yuvraj Singh Net Worth: कॅन्सरसारख्या मोठ्या आजाराशी लढा देत, युवराज सिंहने 2011 च्या वर्ल्ड कप फायनलमध्ये देशासाठी अशी धडाकेबाज खेळी केली होती की, त्याच्या साहसाचे आणि पराक्रमाचे नेहमीच कौतुक होतं. याशिवाय, फॅन्सला आठवतो तो, 2007 च्या टी-20 वर्ल्ड कपमधील एक सामना, जिथे त्याने स्टुअर्ट ब्रॉडच्या ओव्हरमध्ये सलग 6 षटकार मारले होते (Yuvraj Singh 6 Sixes Stuart Broad).
2/8
3/8
किती आहे युवराज सिंगची संपत्ती?
4/8
चंदीगडमधील एक पंजाबी कुटुंबात 12 डिसेंबर 1981 रोजी जन्मलेला युवराज सिंग 2003 ते 2017 दरम्यान भारतीय क्रिकेट संघाचा भाग होता. त्यावेळी त्याचं ब्रॅण्ड एंडोर्समेंटही अतिशय यशस्वी होतं. युवराज सिंगने Pepsi, Birla Sun Life, Reebok, Puma, Cadbury, Whirlpool, Royal Mega Stag यासारख्या मोठ्या ब्रॅण्डसाठी काम केलं आहे आणि आजही तो सक्रिय आहेत.
5/8
युवराज सिंगच्या कमाईचा मुख्य स्रोत
6/8
युवराज सिंगचे आलिशान घर
7/8