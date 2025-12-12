English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Yuvraj Singh Birthday: आलिशान घर ते महागड्या गाड्या; किती संपत्तीचा मालक आहे युवराज सिंग? जाणून घ्या Net Worth

Yuvraj Singh Birthday:  आज 12 डिसेंबर रोजी युवराज सिंग त्याचा 43 वा बर्थडे साजरा करत आहे. क्रिकेट जगतातील सर्वात श्रीमंत खेळाडूंच्या यादीत युवराज सिंगचा समावेश आहे. आज त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने त्याची नेट वर्थ जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Dec 12, 2025, 07:11 AM IST
Yuvraj Singh Birthday

Yuvraj Singh Birthday

Yuvraj Singh Net Worth: कॅन्सरसारख्या मोठ्या आजाराशी लढा देत, युवराज सिंहने 2011 च्या वर्ल्ड कप फायनलमध्ये देशासाठी अशी धडाकेबाज खेळी केली होती की, त्याच्या साहसाचे आणि पराक्रमाचे नेहमीच कौतुक होतं. याशिवाय, फॅन्सला आठवतो तो, 2007 च्या टी-20 वर्ल्ड कपमधील एक सामना, जिथे त्याने स्टुअर्ट ब्रॉडच्या ओव्हरमध्ये सलग 6 षटकार मारले होते (Yuvraj Singh 6 Sixes Stuart Broad).  

Yuvraj Singh Birthday

 2007 च्या टी-20 आणि 2011 च्या वर्ल्ड कपच्या विजयात युवराज सिंग हा खरा हिरो होता आणि आज त्याचा 43वा वाढदिवस आहे. चला, त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने, जाणून घेऊया की युवराज सिंग किती संपत्तीचा मालक आहे?

किती आहे युवराज सिंगची संपत्ती?

Yuvraj Singh Birthday

युवराज सिंगने क्रिकेटच्या मैदानावर उत्तम कामगिरी केली आणि त्यातून भरपूर पैसा आणि नाव कमावले. याशिवाय, त्याने अनेक मोठ्या ब्रॅण्डसह काम केलं आहे आणि सध्या विविध जाहिरातींमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्याची नेट वर्थ सुमारे 320 कोटी रुपये आहे.

Yuvraj Singh Birthday

चंदीगडमधील एक पंजाबी कुटुंबात 12 डिसेंबर 1981 रोजी जन्मलेला युवराज सिंग  2003 ते 2017 दरम्यान भारतीय क्रिकेट संघाचा भाग होता. त्यावेळी त्याचं ब्रॅण्ड एंडोर्समेंटही अतिशय यशस्वी होतं. युवराज सिंगने Pepsi, Birla Sun Life, Reebok, Puma, Cadbury, Whirlpool, Royal Mega Stag यासारख्या मोठ्या ब्रॅण्डसाठी काम केलं आहे आणि आजही तो सक्रिय आहेत.

युवराज सिंगच्या कमाईचा मुख्य स्रोत

Yuvraj Singh Birthday

युवराज सिंगचे कमाईचे मुख्य स्त्रोत त्याचे ब्रॅण्ड एंडोर्समेंट आहेत. जाहिरातींच्या माध्यमातून त्याला महिन्याला जवळपास 1 कोटी रुपये मिळतात. याशिवाय, युवराज सिंग अनेक फिटनेस आणि स्पोर्ट्स सेंटरसह संबंधित आहेत, ज्या ठिकाणी त्याला चांगली कमाई होते.

युवराज सिंगचे आलिशान घर

Yuvraj Singh Birthday

युवराज सिंगकडे अनेक आलिशान संपत्ती आहे. त्यात मुंबईतील दोन आलिशान अपार्टमेंट्सचा समावेश आहे. 2013 मध्ये त्याने वर्लीतील ओमकार 1973 या लक्झरी टॉवरमध्ये 64 कोटी रुपये खर्च करून दोन अपार्टमेंट्स घेतली होती. त्याशिवाय, चंदीगडमध्ये त्याची दोन मजली हवेली आहे आणि गोव्यात मोरजिम हिलवर एक घर आहे.

महागड्या गाड्यांचा शौक

Yuvraj Singh Birthday

युवराज सिंह गाड्यांच्या कलेक्शनमध्ये अनेक महागड्या गाड्यांचा समावेश आहे. रिपोर्ट्सनुसार, त्याच्याकडे BMW M5 E60, BMW X6M, Audi Q5, Lamborghini Murcielago, Bentley Continental GT सारख्या लक्झरी गाड्या आहेत.

ब्रॅण्ड एंडोर्समेंट आणि इतर व्यावसायिक

Yuvraj Singh Birthday

अशा प्रकारे, युवराज सिंग त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दी, ब्रॅण्ड एंडोर्समेंट आणि इतर व्यावसायिक उपक्रमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जमा करत आहेत.  

