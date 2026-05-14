Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Birthday Special: कॉल सेंटरची कर्मचारी बनली सलमान खानची नायिका, रातोरात झाली स्टार पण एका अभिनेत्रीसोबतच्या तुलनेमुळे करिअर उद्ध्वस्त

Birthday Special: कॉल सेंटरची कर्मचारी बनली सलमान खानची नायिका, रातोरात झाली स्टार पण एका अभिनेत्रीसोबतच्या तुलनेमुळे करिअर उद्ध्वस्त

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 14, 2026, 08:26 AM IST|Updated: May 14, 2026, 08:28 AM IST

Katrina Kaif Look alike Actress Birthday: कटरीना कैफची कॉपी म्हणतच इंडस्ट्रीमध्ये सुरु झालेला स्ट्रगल अजूनही सुरूच आहे. आज ही अभिनेत्री तिचा 39 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 

Happy Birthday Zareen Khan1/9

बॉलिवूडमध्ये प्रत्येक कलाकाराला यश मिळेलच असं नसतं. काही कलाकारांना मोठ्या थाटामाटात लॉन्च केलं जातं, प्रसिद्ध स्टार्सचा पाठिंबा मिळतो, पण तरीही त्यांचं करिअर अपेक्षेप्रमाणे उंच भरारी घेऊ शकत नाही. अभिनेत्री जरीन खान  हिची कहाणी काहीशी अशीच आहे.

 

 

Happy Birthday Zareen Khan2/9

बॉलिवूड अभिनेत्री  जरीन खान आज 14  मे 2026 रोजी आपला 39 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. मोठ्या पडद्यावर दमदार एन्ट्री करूनही तिचा प्रवास मात्र सोपा नव्हता. सलमान खान या सुपरस्टारच्या पाठिंब्यामुळे ती रातोरात चर्चेत आली, पण त्याचबरोबर झालेल्या सततच्या तुलनांनी तिच्या करिअरला मोठा फटका बसला.  

Happy Birthday Zareen Khan3/9

जरीन खानला सुरुवातीपासून अभिनेत्री व्हायचं नव्हतं. तिचं स्वप्न डॉक्टर बनण्याचं होतं. मात्र घरातील परिस्थिती अचानक बदलली. ती बारावीत असतानाच आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला आणि काही काळानंतर वडिलांचे निधन झाले. त्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी तिच्या खांद्यावर आली. आर्थिक अडचणींमुळे तिला शिक्षण अर्धवट सोडावं लागलं आणि कॉल सेंटरमध्ये नोकरी करावी लागली.

 

Happy Birthday Zareen Khan4/9

यानंतर तिने एअर होस्टेस बनण्याचा विचार केला आणि त्यासाठी तयारी सुरू केली. पण नियतीने तिच्यासाठी वेगळाच मार्ग निवडला होता. एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान ती प्रेक्षक म्हणून गेली असताना तिची भेट सलमान खान याच्याशी झाली. सलमान खान यांनी तिच्याकडे लक्ष दिलं आणि तिचे फोटो मागवले. त्यानंतर ऑडिशन घेण्यात आलं आणि तिला वीर या चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळाली.

 

Happy Birthday Zareen Khan5/9

या चित्रपटातून जरीन खानने बॉलिवूडमध्ये दमदार पदार्पण केलं. तिचं सौंदर्य, स्क्रीन प्रेझेन्स आणि आत्मविश्वास यामुळे ती एका रात्रीत चर्चेत आली. पण चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर तिची तुलना सतत कटरीना हिच्याशी होऊ लागली. अनेकांना जरीनचा चेहरा कटरीना कैफसारखा वाटत होता आणि हीच गोष्ट तिच्या करिअरमध्ये अडथळा ठरली.

 

Happy Birthday Zareen Khan6/9

जरीनने अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितलं आहे की, लोकांनी तिला स्वतंत्र अभिनेत्री म्हणून स्वीकारण्याऐवजी “कटरीना कैफची हमशक्ल” अशी ओळख दिली. त्यामुळे प्रेक्षक आणि फिल्ममेकर्सनी तिच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहिलं. तिच्या अभिनयापेक्षा तिच्या लूकचीच जास्त चर्चा झाली आणि तिची स्वतःची ओळख निर्माण होण्यास वेळ लागला.

 

Happy Birthday Zareen Khan7/9

तिने एका मुलाखतीत असंही म्हटलं होतं की बॉलिवूडमध्ये कोणालाही दुसऱ्या कलाकाराची कॉपी म्हणून ओळख मिळवायची नसते. अशा प्रकारच्या तुलनांमुळे कलाकाराच्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वावर परिणाम होतो. याच उदाहरणासाठी तिने स्नेहा उल्लाल हिचाही उल्लेख केला होता. सलमान खान यांनी लॉन्च केलेल्या स्नेहा उल्लालची तुलना त्या काळात ऐश्वर्या राय बच्चन हिच्याशी होत होती आणि त्याचा तिच्या करिअरवर परिणाम झाला होता.

 

Happy Birthday Zareen Khan8/9

जरीन खानने नंतर अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं. हाऊसफुल २, हेट स्टोरी ३, वजा तुम हो आणि अक्सर २ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये ती दिसली. काही चित्रपटांनी चांगली चर्चा मिळवली, पण अपेक्षित यश मात्र तिला मिळालं नाही.

 

Happy Birthday Zareen Khan9/9

आजही जरीन खान इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ग्लॅमर, संघर्ष, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि सततच्या तुलनांमधून तिने स्वतःचा प्रवास सुरू ठेवला आहे. तिची कहाणी ही बॉलिवूडमध्ये फक्त संधी मिळणं पुरेसं नसतं, तर स्वतःची स्वतंत्र ओळख टिकवणं किती महत्त्वाचं असतं याचं उदाहरण मानली जाते.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भारतात साखर निर्यातीवरील बंदी सप्टेंबरपर्यंत वाढवली, नेमकं कारण काय?

भारतात साखर निर्यातीवरील बंदी सप्टेंबरपर्यंत वाढवली, नेमकं कारण काय?

sugar5 min ago
2

Ola, Uber आणि Rapido बाबत महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय, सर्वसामान्यनावर काय परिणाम

Maharashtra Government32 min ago
3

Video! प्रचंड वादळी वाऱ्यानं कागदाप्रमाणं उडवला माणूस; कधीच घडलं नाही असं...

weather news32 min ago
4

सुनेत्रा पवारांचा तटकरे, पटेलांना चेकमेट! अख्खी राष्ट्रवादी काँग्रेस घेतली ताब्यात

NCP1 hr ago
5

ना शतक, ना विक्रम तरीही मॅचमधील पहिला रन काढल्यानंतर कोहलीचं 'विराट' सेलिब्रेशन

IPL 20261 hr ago