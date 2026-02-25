English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Birthday Special: आकाशात झेप घेणारा आणि मैदान गाजवणारा यष्टिरक्षक फारुख इंजीनियर यांची प्रेरणादायी कहाणी

Farokh Engineer Birthday: फारुख इंजीनियर हे त्यांच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखले जात. त्या काळात विकेटकीपर सहसा बचावात्मक खेळ करत, पण त्यांनी संघाला वेग देणारी शैली स्वीकारली आणि सामन्याची दिशा बदलण्याची क्षमता दाखवली. या दमदार खेळाडूची कहाणी त्याच्या वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Feb 25, 2026, 07:35 AM IST
Farokh Engineer Birthday

Farokh Engineer

फारुख इंजीनियर (Farokh Engineer ) यांचा आज (२५ फेब्रुवारी) वाढदिवस. भारतीय क्रिकेटला वेगळं रूप देणाऱ्या या दिग्गज विकेटकीपर-फलंदाजाने मैदानावर जितकी चमक दाखवली, तितकाच रंगतदार त्यांचा मैदानाबाहेरचाही प्रवास होता.  

शेवटचे पारशी क्रिकेटपटू

Farokh Engineer

१९३८ साली मुंबई (Mumbai) येथे जन्मलेले इंजिनिअर हे भारताकडून खेळणारे शेवटचे पारशी क्रिकेटपटू मानले जातात. तब्बल १४ वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत त्यांनी अनेक आठवणीत राहतील अशा कामगिरी करत चाहत्यांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले.  

विमानउड्डाणाची प्रचंड आवड

Farokh Engineer

क्रिकेटपुरतेच त्यांचे आयुष्य मर्यादित नव्हते. त्यांना विमानउड्डाणाची प्रचंड आवड होती. यासाठी त्यांनी व्यावसायिक प्रशिक्षणही घेतले आणि ‘पायपर चेरोकी’ तसेच ‘टायगर मॉथ’सारखी लहान विमाने उडवली. क्रिकेटपटू असूनही आकाशात झेप घेण्याचा त्यांचा हा छंद अनेकांना प्रेरणादायी वाटतो.  

सायकलिंगचाही त्यांना तितकाच छंद

Farokh Engineer

सायकलिंगचाही त्यांना तितकाच छंद होता. लांब पल्ल्याच्या सायकल सफरी ते सहज करत असत. एकदा मित्रासोबत मुंबई ते पुणेअसा प्रवास सायकलवर केल्याची आठवण आजही चर्चेत असते.  

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळ

Farokh Engineer

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी ४६ कसोटी सामने खेळले. ३१ पेक्षा अधिक सरासरी राखत २६०० हून अधिक धावा त्यांनी केल्या; त्यात दोन शतके आणि १६ अर्धशतकांचा समावेश आहे. यष्टिरक्षणातही ते तितकेच चपळ होते ८२ बळींमध्ये ६६ झेल आणि १६ स्टंपिंग्स त्यांच्या नावावर आहेत.  

काउंटी संघाकडून खेळत आपली छाप सोडली

Farokh Engineer

कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात त्यांनी इंग्लंडमधील लँकेशायर काउंटी क्रिकेट क्लब या काउंटी संघाकडून खेळत आपली छाप सोडली. निवृत्तीनंतर त्यांनी इंग्लंड मध्येच स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला आणि त्या क्लबशी प्रशासकीय भूमिकेतही जोडले गेले.

मैदानावरची स्टाईल

Farokh Engineer

खेळातील कौशल्याबरोबरच त्यांची वेगळी हेअरस्टाइलही चाहत्यांमध्ये तितकीच लोकप्रिय होती. मैदानावरची त्यांची स्टाईल, आत्मविश्वास आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व यामुळे फारुख इंजिनिअर हे भारतीय क्रिकेटमधील एक खास आणि रंगतदार अध्याय ठरतात.  

क्रिकेटपटू आणि बॉलिवूड स्टार्स यांच्यातील मैत्री

Farokh Engineer

त्या काळात क्रिकेटपटू आणि बॉलिवूड स्टार्स यांच्यातील मैत्री हा मोठा चर्चेचा विषय होता आणि फारुख इंजिनिअर त्यांच्या स्टायलिश लूक, दिलखुलास स्वभाव चित्रपटसृष्टीतील कार्यक्रमांमध्येही आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होते.   

