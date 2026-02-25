Birthday Special: आकाशात झेप घेणारा आणि मैदान गाजवणारा यष्टिरक्षक फारुख इंजीनियर यांची प्रेरणादायी कहाणी
Farokh Engineer Birthday: फारुख इंजीनियर हे त्यांच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखले जात. त्या काळात विकेटकीपर सहसा बचावात्मक खेळ करत, पण त्यांनी संघाला वेग देणारी शैली स्वीकारली आणि सामन्याची दिशा बदलण्याची क्षमता दाखवली. या दमदार खेळाडूची कहाणी त्याच्या वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Feb 25, 2026, 07:35 AM IST
1/8
Farokh Engineer Birthday
2/8
शेवटचे पारशी क्रिकेटपटू
3/8
विमानउड्डाणाची प्रचंड आवड
4/8
सायकलिंगचाही त्यांना तितकाच छंद
5/8
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळ
6/8
काउंटी संघाकडून खेळत आपली छाप सोडली
7/8