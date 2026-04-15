Birthday Special: 'या' अभिनेत्रीने वाचवलं भारतीय महिला क्रिकेटला! सूत्रसंचालिका ते फॅशन डिझायनर प्रत्येक कामात तरबेज; कोटींमध्ये नेटवर्थ

Mandira Bedi Net Worth: ही अभिनेत्री मॉडेल, टीव्ही प्रेझेंटर आणि फॅशन डिझायनर अशा सगळ्याच क्षेत्रात काम करत आहे. आज 15 एप्रिल रोजी ती आपला 54 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. यानिमित्ताने तिचा प्रवास आणि नेटवर्थ जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Apr 15, 2026, 08:26 AM IST
Mandira Bedi Net Worth

Happy Birthday Mandira Bedi Net Worth

‘शांती’ या मालिकेतून सुरुवात

मंदिराने 1994मधील ‘शांती’ या मालिकेतून आपल्या करिअरची दमदार सुरुवात केली आणि घराघरात पोहोचली. त्यानंतर तिने अनेक टीव्ही शो आणि चित्रपटांमध्ये काम करत आपली लोकप्रियता कायम ठेवली.

आज कोट्यवधींची मालकीण

करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात साध्या भाड्याच्या घरात राहणारी मंदिरा आज कोट्यवधींची मालकीण आहे. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर तिने स्वतःसाठी आलिशान जीवन उभं केलं.   

आयुष्यात मोठा धक्का

तिचा ‘रामा’ नावाचा बंगला विशेष चर्चेत असतो, ज्याचं नाव तिच्या आणि तिचे दिवंगत पती राज कौशल यांच्या नावांच्या अक्षरांवरून ठेवण्यात आलं आहे. 30 जून 2021 रोजी राज कौशल यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं, ज्यामुळे तिच्या आयुष्यात मोठा धक्का बसला.  

मंदिरा बेदीची एकूण संपत्ती

मंदिरा बेदीची एकूण संपत्ती सुमारे 25कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचं मानलं जातं. ती चित्रपट, टीव्ही शो, जाहिराती आणि ब्रँड एंडोर्समेंटमधून मोठी कमाई करते. एका चित्रपटासाठी ती 50 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत मानधन घेते.  

फिटनेस कोच आणि ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर

याशिवाय, फॅशन डिझायनर म्हणूनही तिने स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवला आहे. मंदिरा स्वतः साड्या डिझाइन करते आणि तिच्या सिग्नेचर साडी कलेक्शनला ग्राहकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळतो. तिच्या डिझाइन्स ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्रीसाठी उपलब्ध असून, तिचा हा व्यवसायही तिच्या कमाईचा महत्त्वाचा भाग आहे. गार्मिन इंडिया सोबत फिटनेस कोच आणि ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणूनही ती जोडलेली आहे.  

लक्झरी कार्स आणि प्रॉपर्टी

तिच्या आलिशान जीवनशैलीत लक्झरी कार्स आणि प्रॉपर्टीचाही समावेश आहे. मढ आयलंड येथे तिचं ‘बोगनव्हिलिया' (Bougainvillea) नावाचं सुंदर घर आहे. तिच्याकडे टाटा नेक्सन ईवी आणि मर्सिडीज बेंझ A-Class सारख्या गाड्याही आहेत.  

महिला क्रिकेटपटूंना मदत

मनोरंजन क्षेत्राबरोबरच मंदिराने क्रीडा क्षेत्रातही आपला ठसा उमटवला आहे. भारताने महिला क्रिकेटमध्ये मोठं यश मिळवण्याच्या आधीच्या काळात, जेव्हा वुमेन क्रिकेट असोसिएशन ऑफ इंडिया (Women’s Cricket Association of India) कडे निधीची कमतरता होती, तेव्हा तिने मागे राहून महिला क्रिकेटपटूंना मदत केली. 

महिला क्रिकेटला मोठा आधार

मिताली राज, अंजुम चोपड़ा आणि झुलन गोस्वामी यांसारख्या खेळाडूंना त्या काळात अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत होतं. 2003 साली इंग्लंड दौऱ्यासाठीही निधी नसल्यामुळे संघ अडचणीत आला होता, आणि अशा वेळी मंदिराने दिलेल्या पाठिंब्यामुळे महिला क्रिकेटला मोठा आधार मिळाला.  

प्रवास खरोखर प्रेरणादायी

साध्या सुरुवातीपासून ते आलिशान जीवनशैलीपर्यंतचा मंदिरा बेदीचा प्रवास खरोखर प्रेरणादायी आहे. अभिनय, व्यवसाय, फिटनेस आणि समाजासाठी केलेलं योगदान यामुळे ती आजही चर्चेत आणि आदरात राहिली आहे.  

फॅशन इंडस्ट्रीतील वेगळं स्थान

मंदिरा बेदीने फॅशन जगतात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. पारंपरिक साडीला मॉडर्न आणि स्टायलिश लूक देऊन तिने ‘डिझायनर साडी’ ट्रेंड लोकप्रिय केला. तिच्या डिझाइन्समध्ये साधेपणा आणि एलिगन्स यांचा खास संगम दिसतो, ज्यामुळे तिचा फॅशन ब्रँड सतत चर्चेत राहतो.

स्टाइल आयकॉन म्हणून ओळख

टीव्ही आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये मंदिरा बेदी नेहमीच तिच्या वेगळ्या स्टाइलसाठी ओळखली जाते. तिचा फिटनेस-फोकस्ड आणि कॉन्फिडेंट लूक यामुळे ती अनेक तरुणांसाठी स्टाइल आणि फिटनेस आयकॉन मानली जाते.

