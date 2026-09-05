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Teachers Day Wishes: तुमच्या आवडत्या शिक्षकांना 'या' मेसेजसह द्या शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा! whatsapp, facebook, instagram वरही स्टेट्सही ठेवा

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 05, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:34 AM IST

Happy Teachers Day Wishes: आज ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन साजरा केला जातो. तुमच्या आवडत्या शिक्षकांना शिक्षक दिनाच्या मराठीत शुभेच्छा देण्यासाठी आम्ही सुंदर शुभेच्छा मेसेज दिले आहेत. 

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शिक्षक दिन हा आपल्या आयुष्याला योग्य आकार देणाऱ्या, ज्ञान देणाऱ्या आणि नेहमी मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा एक विशेष दिवस आहे. भारतात दरवर्षी ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन उत्साहाने साजरा केला जातो. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची जयंती: भारताचे माजी राष्ट्रपती, महान विचारवंत आणि एक उत्कृष्ट शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा ५ सप्टेंबर हा जन्मदिन आहे. १९६२ मध्ये जेव्हा ते राष्ट्रपती बनले, तेव्हा त्यांच्या काही विद्यार्थ्यांनी त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्याची परवानगी मागितली. त्यावर डॉ. राधाकृष्णन म्हणाले, "माझा वाढदिवस वेगळा साजरा करण्याऐवजी तो 'शिक्षक दिन' म्हणून साजरा केला, तर मला त्याचा जास्त अभिमान वाटेल." तेव्हापासून हा दिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो.

 

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विद्यार्थ्यांच्या यशात स्वतःचे समाधान मानणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकाला मनापासून सलाम! शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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विद्यार्थ्यांच्या यशात स्वतःचे समाधान मानणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकाला मनापासून सलाम! शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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आपल्या शब्दांनी आत्मविश्वास दिला, आपल्या मार्गदर्शनाने स्वप्नांना दिशा मिळाली. अशा सर्व आदरणीय शिक्षकांना शिक्षक दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

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अज्ञानाच्या अंधारातून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे घेऊन जाणाऱ्या प्रत्येक गुरुजनांना मनःपूर्वक धन्यवाद! शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा!

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ज्यांच्या शिकवणीतून आयुष्य घडते आणि संस्कारांतून व्यक्तिमत्त्व फुलते, त्या सर्व शिक्षकांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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शिक्षक म्हणजे केवळ ज्ञान देणारी व्यक्ती नाही, तर आपल्या भविष्याचा शिल्पकार असतो. सर्व शिक्षकांना मनःपूर्वक नमन आणि शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा

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ज्ञानाची ज्योत पेटवून आयुष्याला योग्य दिशा देणाऱ्या सर्व गुरुजनांना शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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