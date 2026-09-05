Teachers Day Wishes: तुमच्या आवडत्या शिक्षकांना 'या' मेसेजसह द्या शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा! whatsapp, facebook, instagram वरही स्टेट्सही ठेवा

शिक्षक दिन हा आपल्या आयुष्याला योग्य आकार देणाऱ्या, ज्ञान देणाऱ्या आणि नेहमी मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा एक विशेष दिवस आहे. भारतात दरवर्षी ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिन उत्साहाने साजरा केला जातो. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची जयंती: भारताचे माजी राष्ट्रपती, महान विचारवंत आणि एक उत्कृष्ट शिक्षक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा ५ सप्टेंबर हा जन्मदिन आहे. १९६२ मध्ये जेव्हा ते राष्ट्रपती बनले, तेव्हा त्यांच्या काही विद्यार्थ्यांनी त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्याची परवानगी मागितली. त्यावर डॉ. राधाकृष्णन म्हणाले, "माझा वाढदिवस वेगळा साजरा करण्याऐवजी तो 'शिक्षक दिन' म्हणून साजरा केला, तर मला त्याचा जास्त अभिमान वाटेल." तेव्हापासून हा दिवस शिक्षक दिन म्हणून साजरा केला जातो.