Marathi News
  • पान अळवाचे तशी तू... थेंब पाण्याचा असा मी,व्हॅलेंटाईन डेसाठी खास मराठीतून शायरी; वाचा, प्रेमात पडाल...

'पान अळवाचे तशी तू... थेंब पाण्याचा असा मी,'व्हॅलेंटाईन डे'साठी खास मराठीतून शायरी; वाचा, प्रेमात पडाल...

Valentine Day Shayari in Marathi : प्रेम एक अशी भावना आहे, ती व्यक्त करण्यासाठी अनेक वेळा शब्द सापडत नाही. तर अनेक जण शब्दांच्या माध्यमातून त्यांचं प्रेम आपल्या जोडीदाराकडे व्यक्त करतात. पण प्रत्येकालाच शब्द सुचतील असं नाही. शनिवारी 14 फेब्रुवारीला जगभरात प्रेम दिवस म्हणजे व्हॅलेंटाईन डे (Valentine Day) साजरा करण्यात येणार आहे. अशावेळी तु्म्हालाही आपल्या जोडीदाराला प्रेम व्यक्त करायचं असेल तर खास मराठीतून शायरी आणली आहे, ती वाचल्यावर तुम्ही नक्कीच प्रेमात पडाल. 

Neha Choudhary | Feb 13, 2026, 06:26 PM IST
1/8

happy valentine day

मस्तक ठेवूनी गेलीस जेव्हा आगतिक माझ्या पायावरती या पायांना अदाम्य इच्छा ओठ व्हायची झाली होती... - कुसुमाग्रज

2/8

happy valentine day

अवघडलेल्या तळहातावर ओठ असे गहिवरले गं, चिंब पापण्या हाकं अधुरी हनुवट ही थरथरले गं... किती प्रतिक्षा याच क्षणांची किती किती हा क्षण भोळा, सोन फुलांच्या चाफ्याभवती क्षणात रुळतो पाचोळा... - अमोल शिंदे

3/8

happy valentine day

एक होकार दे फार काही नको फार काही नको फक्त "नाही" नको एकदा दोनदा ठीक आहे सखे पण तुझे लाजणे बारमाही नको थेट स्पर्शातुनी बोल काहीतरी गुढ शब्दातली माैन ग्वाही नको   - वैभव

4/8

happy valentine day

प्रेम कसं असतं ते मला बघायचंय,  भरभरुन तुझ्यावर एकदा प्रेम करायचंय,  श्वास घेऊन तर प्रत्येकजण जगतो,  पण मला तुझ्या प्रत्येक श्वासात जगायचंय...

5/8

happy valentine day

अबोल तू अस्वस्थ मी, अक्षर तू शब्द मी, समोर तू आनंदी मी, सोबत तू संपूर्ण मी.

6/8

happy valentine day

डोळ्यातल्या स्वप्नाला… कधी प्रत्यक्षातही आण ! किती प्रेम करतो तुझ्यावर, हे न सांगताही जाण !

7/8

happy valentine day

अनमोल जीवनात,  साथ तुझी हवी आहे,  सोबतीला अखेर पर्यंत हाथ तुझा हवा आहे,  आली गेली कितीही संकटे तरीही,  न डगमगणारा विश्वास फक्त तुझा हवा आहे...

8/8

happy valentine day

पान अळवाचे तशी तू... थेंब पाण्याचा असा मी,  भेट होते .. स्पर्श होतो .. पण बिलगता येत नाही,  व्यक्त  ओठांनाच  व्हावे  लागते  प्रत्येकवेळी,  काळजाच्या भरवश्यावर प्रेम करता येत नाही. - गोविंद नाईक 

