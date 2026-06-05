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श्रीमंती सोडून गर्लफ्रेंडसह जॅकी श्रॉफला स्वीकारायला तयार होती आयेशा! चाळीत थाटला संसार; हटके प्रेमकथा जाणून घ्या

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 05, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:25 PM IST

Jackie Shroff Ayesha Shroff Wedding Anniversary:  जॅकी श्रॉफ आणि त्याची बायको आयेशा यांची लव्हस्टोरी फारच फिल्मी आहे. आयेशाने आपले श्रीमंत कुटुंब मागे सोडून जॅकीची साथ देत संसार फुलवला. 

 

Jackie Shroff Ayesha Shroff Wedding Anniversary1/8

Jackie Shroff Ayesha Shroff Wedding Anniversary

Jackie Shroff Ayesha Shroff Love Story: बॉलिवूडमध्ये अनेक प्रेमकथा आजही चाहत्यांना प्रेरणा देतात. त्यापैकी एक म्हणजे जॅकी श्रॉफ आणि आयशा श्रॉफ यांची प्रेमकथा.  संघर्ष, समर्पण आणि निस्सीम प्रेम यांचा सुंदर संगम असलेली ही कहाणी आजही तितकीच चर्चेत असते. 5 जून 1987 रोजी विवाहबंधनात अडकलेल्या या जोडप्याच्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या प्रेमप्रवासावर एक नजर.

Jackie Shroff Ayesha Shroff Wedding Anniversary2/8

बसमधील एका नजरेतून सुरू झाली प्रेमकहाणी

'जग्गू दादा' म्हणून ओळखले जाणारे जॅकी श्रॉफ करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात मुंबईत राहत होते. एका दिवशी रस्त्यावर उभे असताना त्यांची नजर शाळेच्या बसमध्ये बसलेल्या आयशावर पडली. पहिल्याच भेटीत ते तिच्या प्रेमात पडल्याचं सांगितलं जातं. त्या वेळी आयशा केवळ 13 वर्षांची होती.

Jackie Shroff Ayesha Shroff Wedding Anniversary3/8

संगीताच्या दुकानात वाढली ओळख

जॅकींच्या मनात प्रेमाची भावना निर्माण झाली होती, मात्र आयशाला त्याची कल्पना नव्हती. काही काळानंतर एका म्युझिक स्टोअरमध्ये दोघांची पुन्हा भेट झाली. तिथे झालेल्या संवादातून मैत्री वाढली आणि हळूहळू आयशालाही जॅकी आवडू लागले.

Jackie Shroff Ayesha Shroff Wedding Anniversary4/8

प्रेमासाठी कोणतीही अट नव्हती

जॅकी आणि आयशा एकमेकांच्या जवळ येत असताना जॅकींच्या आयुष्यात आधीच एक मुलगी होती, जी शिक्षणासाठी अमेरिकेत गेली होती. त्या काळात आयशाने त्या मुलीला पत्र लिहिल्याची चर्चा होती.

Jackie Shroff Ayesha Shroff Wedding Anniversary5/8

Jackie Shroff Ayesha Shroff Love Story

त्यातून जॅकींबद्दलचं तिचं प्रेम आणि त्यांच्यासोबत आयुष्य घालवण्याची तीव्र इच्छा दिसून येत होती. जॅकींना मिळवण्यासाठी ती कोणतीही तडजोड करण्यास तयार असल्याचं अनेक मुलाखतींमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

Jackie Shroff Ayesha Shroff Wedding Anniversary6/8

ऐश्वर्यपूर्ण जीवन मागे सोडून चाळीत संसार

आयशा दत्त या संपन्न कुटुंबातून आलेल्या होत्या. त्यांचं बालपण ऐशोआरामात गेलं. दुसरीकडे जॅकी श्रॉफ यांचं कुटुंब मुंबईतील चाळीत राहत होतं आणि आर्थिक परिस्थितीही साधी होती. 

Jackie Shroff Ayesha Shroff Wedding Anniversary7/8

आरामदायी जीवनशैलीचा त्याग

मात्र प्रेमासमोर श्रीमंतीचा अडसर ठरू दिला नाही. आयशाने आरामदायी जीवनशैलीचा त्याग करून जॅकींसोबत संसार थाटला आणि त्यांच्या संघर्षाच्या काळातही खंबीरपणे साथ दिली.

Jackie Shroff Ayesha Shroff Wedding Anniversary8/8

आजही आदर्श जोडप्यांमध्ये गणना

लग्नानंतरच्या अनेक दशकांनंतरही जॅकी आणि आयशा यांचं नातं तितकंच मजबूत आहे. बॉलिवूडमधील टिकाऊ आणि यशस्वी नात्यांपैकी एक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. प्रेम, विश्वास आणि एकमेकांप्रती असलेली बांधिलकी यामुळे ही जोडी आजही चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरते.

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