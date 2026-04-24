Harbhajan Singh Net Worth : आपची साथ सोडून भाजपात गेलेल्या हरभजन सिंहची संपत्ती किती? आकडा पाहून डोळे फिरतील

Harbhajan Singh Networth : पंजाबमधून आम आदमी पक्षाचा राज्यसभा खासदार असलेल्या हरभजन सिंहने राघव चड्ढा सह भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत आपमधून भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या 7 राज्यसभा खासदारांची नावं जाहीर केली. यात हरभजन सिंहच्या नावाचा सुद्धा समावेश असून तो देखील भाजपच्या वाटेवर जाणार आहे. तेव्हा माजी क्रिकेटर आणि राज्यसभा खासदार असणाऱ्या हरभजन सिंहची एकूण संपत्ती किती आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Apr 24, 2026, 06:51 PM IST
राघव चड्ढा सह हरभजन सिंह आणि अन्य पाच खासदारांनी आम आदमी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. क्रिकेटरनंतर नेता बनणाऱ्या हरभजन सिंहच्या राजकारणातील करिअरमधील हा एक मोठा बदल असणार आहे.   

हरभजन सिंहने भारतीय क्रिकेट संघासाठी 1998 ते 2016 पर्यंत एकूण 365 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यादरम्यान त्यांनी तीन फॉरमॅट मिळून एकूण 707 विकेट घेतले आहेत. हरभजन सिंह भारतासाठी दोन वर्ल्ड कप जिंकलेल्या संघाचे सदस्य राहिला आहे. हरभजन सिंह हा टीम इंडिया 2007 मध्ये टी20 वर्ल्ड कप आणि 2011 मध्ये वनडे वर्ल्ड कप संघाचा भाग होता.   

हरभजन सिंहने अधिकृतपणे राजकारणात 2022 पासून सुरुवात केली होती. पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने ऐतिहासिक विजय मिळवला आणि राज्यसभेसाठी त्यांच्या पाच उमेदवारांची नाव जाहीर केली.   

जुलै 2022 मध्ये खासदार म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर काही वर्षांनी आपच्या नेतृत्वासोबत हरभजन सिंहचे संबंध चांगले नाहीत किंवा त्यांच्यात दुरावा वाढत आहे असे समोर आले.   

माजी क्रिकेटर आणि खासदार असलेल्या हरभजन सिंहने जेव्हा 2022 मध्ये राज्यसभा खासदार म्हणून नामांकन जाहीर केलं होतं, तेव्हा त्याने प्रतिज्ञापत्रातून आपल्या संपत्तीचा खुलासा केला. 2022 च्या प्रतिज्ञापत्रात हरभजन सिंहने जाहीर केलेल्या संपत्तीनुसार त्याची एकूण संपत्ती ही 84 कोटी इतकी आहे.   

हरभजन सिंहकडे रिअल इस्टेस्टचा एक मोठा पोर्टफोलियो आहे. ज्यात जालंधरमध्ये त्याचा एक आलिशान बंगला असून चंदीगडमध्ये सुद्धा कोट्यवधींची संपत्ती आहे. यासह मुंबईत त्याच्या नावावर एक कमर्शियल स्पेस आहे.   

हरभजन सिंहला महागड्या आणि आलिशान गाड्यांचा शौक असून त्याच्या जवळ एक Hummer H2 SUV, ऑडी, मर्सिडीज-बेंज अशा अनेक लग्झरी गाड्या आहेत. क्रिकेटमधून होणाऱ्या कमाई शिवाय व्यवसाय, जाहिराती आणि कॉमेंट्री इत्यादींमधून तो कोट्यवधी रुपये कमावतो.   

