/सीएसएमटी-गोरेगाव लोकल बंद होणार; पण कारण काय? किती दिवसांसाठी?

हार्बर मार्गावर गोरेगावपर्यंतची लोकल सेवा सुमारे दीड महिना म्हणजेच 45 दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे
हार्बर रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. हार्बर मार्गावर गोरेगावपर्यंतची लोकल सेवा सुमारे दीड महिना म्हणजेच 45 दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे
या काळात हार्बर लोकल सीएसएमटीहून वांद्रेपर्यंत धावणार आहे.
मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली सहाव्या मार्गाच्या उभारणीसाठी वांद्रे-खार उड्डाणपुलाची पुनर्बाधणी करावी लागणार आहे. यासाठी सेवा बंद राहणार आहे.
या प्रोजेक्टअंतर्गत वांद्रे स्थानकात एक नवा फलाट उभारण्यात येणार आहे.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या एमयूटीपी-2 प्रकल्पांतर्गत मुंबई सेंट्रल ते बोरिवलीदरम्यान 30 किलोमीटरची सहावी मार्गिका उभारण्यात येत आहे. सध्या खार ते बोरिवलीदरम्यान ही मार्गिका सुरू आहे.
मुंबई सेंट्रल ते खारदरम्यान मार्गिका उभारण्याचे काम सुरू आहे. वांद्रे-खार उड्डाणपूल पाडून त्याची पुनर्बाधणी करणे हे प्रकल्पातील सर्वांत महत्त्वाचे आव्हान आहे.
45 दिवस सीएसएमटी-गोरेगाव लोकल बंद ठेवण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. मात्र, याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही.
वांद्रे स्थानकातील प्रस्तावित नव्या फलाटावरून अधिक लोकल फेऱ्या चालवणे शक्य होणार आहे. या सहाव्या मार्गाच्या उभारणीची प्रमुख निविदा प्रक्रिया ऑगस्ट 2026 पासून टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार आहे.