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सीएसएमटी-गोरेगाव लोकल बंद होणार; पण कारण काय? किती दिवसांसाठी?

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 31, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:44 PM IST

हार्बर मार्गावर गोरेगावपर्यंतची लोकल सेवा सुमारे दीड महिना म्हणजेच 45 दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे

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हार्बर रेल्वे मार्गावरील प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. हार्बर मार्गावर गोरेगावपर्यंतची लोकल सेवा सुमारे दीड महिना म्हणजेच 45 दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे

 

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या काळात हार्बर लोकल सीएसएमटीहून वांद्रेपर्यंत धावणार आहे. 

 

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मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली सहाव्या मार्गाच्या उभारणीसाठी वांद्रे-खार उड्डाणपुलाची पुनर्बाधणी करावी लागणार आहे. यासाठी सेवा बंद राहणार आहे. 

 

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या प्रोजेक्टअंतर्गत वांद्रे स्थानकात एक नवा फलाट उभारण्यात येणार आहे.

 

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मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या एमयूटीपी-2 प्रकल्पांतर्गत मुंबई सेंट्रल ते बोरिवलीदरम्यान 30 किलोमीटरची सहावी मार्गिका उभारण्यात येत आहे. सध्या खार ते बोरिवलीदरम्यान ही मार्गिका सुरू आहे. 

 

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मुंबई सेंट्रल ते खारदरम्यान मार्गिका उभारण्याचे काम सुरू आहे. वांद्रे-खार उड्डाणपूल पाडून त्याची पुनर्बाधणी करणे हे प्रकल्पातील सर्वांत महत्त्वाचे आव्हान आहे. 

 

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45 दिवस सीएसएमटी-गोरेगाव लोकल बंद ठेवण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. मात्र, याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. 

 

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वांद्रे स्थानकातील प्रस्तावित नव्या फलाटावरून अधिक लोकल फेऱ्या चालवणे शक्य होणार आहे. या सहाव्या मार्गाच्या उभारणीची प्रमुख निविदा प्रक्रिया ऑगस्ट 2026 पासून टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार आहे.

 

TAGS:
harbor railway
CSMT
Goregaon
local train

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