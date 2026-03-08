English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा दोघांमध्ये जास्त शिक्षित कोण? वयातही आहे इतकं अंतर

हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा दोघांमध्ये जास्त शिक्षित कोण? वयातही आहे 'इतकं' अंतर

Hardik Pandhya- Mahika Sharma: क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या आणि मॉडेल-अभिनेत्री माहिका शर्मा यांच्याबद्दल सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू आहे. त्यांच्या करिअरसह शिक्षण आणि वयातील फरकही लोकांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे. विशेष म्हणजे माहिका शिक्षणाच्या बाबतीत हार्दिकपेक्षा पुढे असल्याचे सांगितले जाते.

Priti Ved | Mar 08, 2026, 03:46 PM IST
twitter
1/8

शिक्षणातील मोठा फरक

Hardik Pandhya- Mahika Sharma

मीडिया रिपोर्टनुसार माहिका शर्मा उच्च शिक्षण घेतलेली आहे, तर हार्दिक पांड्याने क्रिकेटसाठी लवकरच शिक्षण सोडले होते.

twitter
2/8

माहिकाचे शालेय शिक्षण

Hardik Pandhya- Mahika Sharma

दिल्लीमध्ये वाढलेल्या माहिकाने ‘नेव्हरी चिल्ड्रन स्कूल’मध्ये शालेय शिक्षण पूर्ण केले आणि त्यानंतर पुढील अभ्यास केला.

twitter
3/8

इकॉनॉमिक्स आणि फायनान्समध्ये पदवी

Hardik Pandhya- Mahika Sharma

माहिकाने पुढे इकॉनॉमिक्स आणि फायनान्स या विषयात ग्रॅज्युएशन पूर्ण केले असून ती शिक्षणाच्या बाबतीत मजबूत मानली जाते.

twitter
4/8

हार्दिकचे शिक्षण नववीपर्यंत

Hardik Pandhya- Mahika Sharma

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्याने एमके हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेतले पण क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 9 वी नंतर शाळा सोडली.

twitter
5/8

क्रिकेटसाठी घेतलेला निर्णय

Hardik Pandhya- Mahika Sharma

लहानपणापासून क्रिकेटची आवड असल्याने हार्दिकने पूर्ण वेळ खेळाकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातूनच त्याने मोठे यश मिळवले.

twitter
6/8

वयातील अंतर चर्चेत

Hardik Pandhya- Mahika Sharma

दोघांच्या वयातही स्पष्ट फरक दिसतो कारण हार्दिकचा जन्म 11 ऑक्टोबर 1993 रोजी झाला आहे.

twitter
7/8

माहिका 25 तर हार्दिक 32 वर्षांचा

Hardik Pandhya- Mahika Sharma

मीडिया रिपोर्टनुसार सध्या माहिका साधारण 25 वर्षांची आहे, तर हार्दिक पांड्या 32 वर्षांचा असल्याने त्यांच्यात सुमारे 7 वर्षांचे अंतर आहे.

twitter
8/8

सोशल मीडियावर चर्चा

Hardik Pandhya- Mahika Sharma

शिक्षण, वय आणि करिअर या तिन्ही गोष्टींमुळे हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा यांची तुलना सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेत आली आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

Money Plant Growing Tips: मनी प्लांट वाढतच नाहीये? फॉलो करा या सोप्या टिप्स!

पुढील अल्बम

Money Plant Growing Tips: मनी प्लांट वाढतच नाहीये? फॉलो करा या सोप्या टिप्स!

Money Plant Growing Tips: मनी प्लांट वाढतच नाहीये? फॉलो करा या सोप्या टिप्स!

Money Plant Growing Tips: मनी प्लांट वाढतच नाहीये? फॉलो करा या सोप्या टिप्स! 8
ना तिकीट.. ना भाडं... भारतातील रेल्वे ज्यातून करता येतो मोफत प्रवास, पाहा कुठे आणि कशी धावते?

ना तिकीट.. ना भाडं... भारतातील रेल्वे ज्यातून करता येतो मोफत प्रवास, पाहा कुठे आणि कशी धावते?

ना तिकीट.. ना भाडं... भारतातील रेल्वे ज्यातून करता येतो मोफत प्रवास, पाहा कुठे आणि कशी धावते? 8
IND vs NZ: क्रिकेट सामन्यात कॉमेंट्री करणाऱ्या कॉमेंट्रीटरचा पगार किती असतो माहितेय का?

IND vs NZ: क्रिकेट सामन्यात कॉमेंट्री करणाऱ्या कॉमेंट्रीटरचा पगार किती असतो माहितेय का?

IND vs NZ: क्रिकेट सामन्यात कॉमेंट्री करणाऱ्या कॉमेंट्रीटरचा पगार किती असतो माहितेय का? 8
Aloo Bread Toast Recipe: सकाळच्या नाष्टसाठी झटपट बनवा क्रिस्पी आलू-ब्रेड टोस्ट! जाणून घ्या रेसिपी

Aloo Bread Toast Recipe: सकाळच्या नाष्टसाठी झटपट बनवा क्रिस्पी आलू-ब्रेड टोस्ट! जाणून घ्या रेसिपी

Aloo Bread Toast Recipe: सकाळच्या नाष्टसाठी झटपट बनवा क्रिस्पी आलू-ब्रेड टोस्ट! जाणून घ्या रेसिपी 8