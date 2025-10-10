मुंबईतील हार्दिक पंड्याचा आलिशान 8 BHK फ्लॅट पाहिलात का? घरातील होम थिएटर ते गेमिंग झोनपर्यंतचे Inside Photos
Hardik Pandya House Inside Photos : भारताचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्या 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी त्याचा 32 वा वाढदिवस साजरा करतोय. कधीकाळी अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थितीमुळे 5 रुपयांची मॅगी खाऊन दिवस काढणाऱ्या हार्दिक पंड्याने क्रिकेट विश्वात मोठं नाव कमावलं. यासह कालांतराने त्याच्या कमाईत सुद्धा मोठी वाढ झाली. तेव्हा वाढदिवसाच्या निमित्ताने हार्दिक पंड्याच्या मुंबईतील आलिशान घराचे Inside Photos पाहुयात.
Pooja Pawar | Oct 11, 2025, 06:05 AM IST
हार्दिक पंड्या हा टीम इंडियातील स्टार ऑलराउंडर पैकी एक असून त्याने वनडे आणि टी 20 फॉरमॅटमध्ये भारतीय संघात आपलं स्थान पक्कं केलं आहे. हार्दिकने आतापर्यंत 120 टी 20 सामन्यात 1860 धावा आणि 98 विकेट घेतले आहेत. तर 94 वनडे सामन्यात 1904 धावा आणि 91 विकेट घेतले आहेत. तर टेस्टमध्ये त्याने 11 सामने खेळले असून यात 532 धावा आणि 17 विकेट घेतल्या आहेत.
