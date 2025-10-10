English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतील हार्दिक पंड्याचा आलिशान 8 BHK फ्लॅट पाहिलात का? घरातील होम थिएटर ते गेमिंग झोनपर्यंतचे Inside Photos

Hardik Pandya House Inside Photos : भारताचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्या 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी त्याचा 32  वा वाढदिवस साजरा करतोय. कधीकाळी अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थितीमुळे 5 रुपयांची मॅगी खाऊन दिवस काढणाऱ्या हार्दिक पंड्याने क्रिकेट विश्वात मोठं नाव कमावलं. यासह कालांतराने त्याच्या कमाईत सुद्धा मोठी वाढ झाली. तेव्हा वाढदिवसाच्या निमित्ताने हार्दिक पंड्याच्या मुंबईतील आलिशान घराचे Inside Photos पाहुयात.   

Pooja Pawar | Oct 11, 2025, 06:05 AM IST
हार्दिक पंड्या हा टीम इंडियातील स्टार ऑलराउंडर पैकी एक असून त्याने वनडे आणि टी 20 फॉरमॅटमध्ये भारतीय संघात आपलं स्थान पक्कं केलं आहे. हार्दिकने आतापर्यंत 120 टी 20 सामन्यात 1860 धावा आणि 98 विकेट घेतले आहेत. तर 94 वनडे सामन्यात 1904 धावा आणि 91 विकेट घेतले आहेत. तर टेस्टमध्ये त्याने 11 सामने खेळले असून यात 532 धावा आणि 17 विकेट घेतल्या आहेत.   

हार्दिक पंड्या हा बडोद्यातील एका सर्व सामान्य कुटुंबातून पुढे आला आहे. हार्दिकचा मोठा भाऊ कृणाल पंड्या हा सुद्धा क्रिकेटर असून दोन्ही भावांनी आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करिअरला एकत्र सुरुवात केली. 

हार्दिक पंड्याची एकूण संपत्ती ही जवळपास 91 ते 98 कोटी आहे. त्याची सर्वाधिक कमाई ही बीसीसीआय कॉन्ट्रॅक्ट, मॅच फी, ब्रँड इंडोर्समेंट आणि गुंतवणूक यातून होते. 

हार्दिक पंड्या हा नेहमी त्याच्या लग्झरी लाईफस्टाईलमुळे चर्चेत असतो. हार्दिक पंड्या आपल्या कुटुंबासोबत मुंबईच्या खार भागातील रुस्तमजी पॅरामाउंट या इमारतीत राहतो. या इमारतीत अनेक बॉलिवूड कलाकार आणि उद्योजकांची सुद्धा घरं आहेत.  

हार्दिक पंड्याचं मुंबईच्या रुस्तमजी पॅरामाउंट इमारतीतील घर हे 8 BHK असून त्याच क्षेत्रफळ हे 3838 स्क्वेअर फूट आहे.  

हार्दिक पंड्याचा बेडरूम हा ब्लू थीमच्या आधारावर डिझाईन करण्यात आलेला आहे. हार्दिकने घर सजवण्यासाठी महागडे इंटीरियर वापरले गेले असून त्याने घरातील अनेक फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले आहेत.

हार्दिकच्या घरात एक गेमिंग झोन, तसेच एक स्विमिंग पूल देखील आहे. हार्दिक पांड्याला त्याच्या फावल्या वेळेत चित्रपट पाहण्याची आवड आहे, म्हणून त्याने त्याच्या घरात एक मिनी थिएटर तयार केलं आहे. 

हार्दिक पंड्याच्या या आलिशान घराची किंमत ही जवळपास 30 कोटी असल्याचं समोर आलंय. हार्दिक पंड्याच्या पार्किंगमध्ये मर्सिडीज, बीमव, लाम्बागिनी सारख्या अनेक लग्झरी गाड्यांचा समावेश आहे. 

