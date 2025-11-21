English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hardik-Mahieka: हार्दिक पांड्याने केला माहिका शर्मासोबत साखरपुडा? डायमंड रिंगसोबतच्या Viral Photo मुळे चर्चेला उधाण

Hardik-Mahieka Engagement: हार्दिक पांड्या आणि त्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा यांचे फोटो सोशल मीडियावर  तुफान व्हायरल झाले आहेत आणि त्यावरून असं वाटत आहे की त्यांचा साखरपुडा झाला आहे.   

Tejashree Gaikwad | Nov 21, 2025, 06:48 AM IST
Hardik-Mahieka Engagement Rumours

टीम इंडिया स्टार हार्दिक पंड्या आणि मॉडेल-अभिनेत्री माहिका शर्मा हे गेल्या काही महिन्यांपासून सतत चर्चेत आहेत. दोघेही एकमेकांबद्दल अगदी उघडपणे प्रेम व्यक्त करताना दिसत असून, त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट्समुळे ही चर्चा आणखी रंगत आहे. पण याच दरम्यान माहिकाच्या उंगलीतील झगमगती डायमंड रिंगने नवीन वादळ उभं केलं आहे आणि आता सगळीकडे एकच प्रश्न की,“हार्दिक आणि माहिका एंगेज झाले का?”  

डायमंड रिंगने चाहत्यांमध्ये निर्माण केल्या साखरपुड्याच्या चर्चा

हार्दिकने अलीकडेच आपली ‘बिग 3’ अशी ओळख करून दिलेली माहिका, मुलगा अगस्त्य आणि त्यांचा पेट डॉग यांच्यासोबतचा सेलिब्रेशन मूडमधील फोटो अल्बम शेअर केला. त्या फोटोंमध्ये दोघे पारंपारिक पोशाखात पूजा करताना दिसले. पण लक्ष वेधून घेतलं ते माहिकाच्या लेफ्ट हँडवरील डायमंड रिंगने.

चाहत्यांनी कॉमेंट्सचा वर्षाव सुरु केला

फोटो पाहताच चाहत्यांनी कॉमेंट्सचा वर्षाव सुरु केला. चाहते कमेंट्स करू लागले की,  “ही साखरपुड्याची अंगठी आहे का?”, “हार्दिकने प्रपोज केले होते का?”, “या जोडप्याने ऑफिशल साखरपुडा केला आहे का?”

एका फोटोमध्ये हार्दिक माहिकाच्या गालावर किस करताना दिसतो, ज्यामुळे हे रूमर्स आणखी जोर धरू लागले. यापूर्वीही माहिकाने आपल्या इंस्टाग्रामवर एक ग्लॅमरस फोटो पोस्ट केला होता ज्यात हीच रिंग दिसत होती. परंतु अद्यापपर्यंत हार्दिक पंड्या किंवा माहिका शर्मा यांनी साखरपुड्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

हार्दिक–माहिकाच्या नात्याची सुरुवात: कधी, कुठे, कशी?

हार्दिक आणि माहिका यांना 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रथमच सार्वजनिकरीत्या एकत्र मुंबई एअरपोर्टवर पाहण्यात आले होते. ही त्यांची पहिली couple appearance होती. अनेक चाहत्यांनी याच दिवशी त्यांच्या रिलेशनची पुष्टी केली असे मानले जाते.

यानंतर हार्दिकने आपल्या वाढदिवशी माहिकासोबतच्या रोमँटिक सुट्टीतील फोटो शेअर करून आपल्या रिलेशनची अधिकृत घोषणा केली. दोघेही त्या वेळी एकांत बीच वेकेशनवर गेले होते. त्यांच्या पोस्ट्सने सोशल मीडियावर लाखो लाईक्स मिळवले आणि चाहत्यांमध्ये नवीन कपलबद्दल उत्सुकता वाढली.

कोण आहे माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा ही फॅशन जगतात उगवती मॉडेल असून तिने अभिनय क्षेत्रातही पाऊल टाकले आहे. तिने फ्रीलान्स मॉडेलिंग करून करिअरला सुरुवात केली आणि काही काळातच प्रख्यात ब्रँड्ससाठी फोटोशूट केले. रॅपर RAGA च्या एका लोकप्रिय म्युझिक व्हिडीओमध्ये ती झळकली. ऑरलँडो वॉन आइन्सिडेल यांच्या “Into the Dusk” आणि ओमंग कुमार दिग्दर्शित “PM Narendra Modi” (2019)  विवेक ओबेरॉयसोबत तिने सिनेमात काम केले आहे.  फिटनेस, फॅशन आणि लाइफस्टाइलवरील तिचे कंटेंट खूप लोकप्रिय झाले असून ती इंस्टाग्रामवर मोठी फॅन फॉलोविंग सांभाळते. 24 वर्षीय माहिका सध्या फॅशन इंडस्ट्रीतील अनेक आघाडीच्या डिझाइनर्ससोबत कोलॅबोरेशन करत आहे.

हार्दिक पंड्या–नताशा स्टॅनकोविक

हार्दिकने 2020 मध्ये अभिनेत्री आणि डान्सर नताशा स्टॅनकोविकसोबत लग्न केले होते. या जोडप्याला मुलगा अगस्त्य झाला. मात्र चार वर्षांनी, जुलै 2024 मध्ये या दोघांनी अचानक विभक्त होण्याची घोषणा केली आणि ही बातमी रातोरात चर्चेचा विषय ठरली. डिव्होर्सनंतर काही काळ हार्दिकचे नाव अभिनेत्री-सिंगर जस्मीन वालियासोबतही जोडले गेले होते.

