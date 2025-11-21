Hardik-Mahieka: हार्दिक पांड्याने केला माहिका शर्मासोबत साखरपुडा? डायमंड रिंगसोबतच्या Viral Photo मुळे चर्चेला उधाण
Hardik-Mahieka Engagement: हार्दिक पांड्या आणि त्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा यांचे फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले आहेत आणि त्यावरून असं वाटत आहे की त्यांचा साखरपुडा झाला आहे.
Tejashree Gaikwad | Nov 21, 2025, 06:48 AM IST
टीम इंडिया स्टार हार्दिक पंड्या आणि मॉडेल-अभिनेत्री माहिका शर्मा हे गेल्या काही महिन्यांपासून सतत चर्चेत आहेत. दोघेही एकमेकांबद्दल अगदी उघडपणे प्रेम व्यक्त करताना दिसत असून, त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट्समुळे ही चर्चा आणखी रंगत आहे. पण याच दरम्यान माहिकाच्या उंगलीतील झगमगती डायमंड रिंगने नवीन वादळ उभं केलं आहे आणि आता सगळीकडे एकच प्रश्न की,“हार्दिक आणि माहिका एंगेज झाले का?”
एका फोटोमध्ये हार्दिक माहिकाच्या गालावर किस करताना दिसतो, ज्यामुळे हे रूमर्स आणखी जोर धरू लागले. यापूर्वीही माहिकाने आपल्या इंस्टाग्रामवर एक ग्लॅमरस फोटो पोस्ट केला होता ज्यात हीच रिंग दिसत होती. परंतु अद्यापपर्यंत हार्दिक पंड्या किंवा माहिका शर्मा यांनी साखरपुड्यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
हार्दिक–माहिकाच्या नात्याची सुरुवात: कधी, कुठे, कशी?
माहिका शर्मा ही फॅशन जगतात उगवती मॉडेल असून तिने अभिनय क्षेत्रातही पाऊल टाकले आहे. तिने फ्रीलान्स मॉडेलिंग करून करिअरला सुरुवात केली आणि काही काळातच प्रख्यात ब्रँड्ससाठी फोटोशूट केले. रॅपर RAGA च्या एका लोकप्रिय म्युझिक व्हिडीओमध्ये ती झळकली. ऑरलँडो वॉन आइन्सिडेल यांच्या “Into the Dusk” आणि ओमंग कुमार दिग्दर्शित “PM Narendra Modi” (2019) विवेक ओबेरॉयसोबत तिने सिनेमात काम केले आहे. फिटनेस, फॅशन आणि लाइफस्टाइलवरील तिचे कंटेंट खूप लोकप्रिय झाले असून ती इंस्टाग्रामवर मोठी फॅन फॉलोविंग सांभाळते. 24 वर्षीय माहिका सध्या फॅशन इंडस्ट्रीतील अनेक आघाडीच्या डिझाइनर्ससोबत कोलॅबोरेशन करत आहे.
