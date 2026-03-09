English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Hardik and Mahika: उत्सहाच्या भरात हार्दिकची गर्लफ्रेंड महिकाकडून झाली मोठी चूक! मैदानावर सगळे बघतच बसले

Hardik Pandya reaction to girlfriend Mahieka Sharma: 2026 च्या आयसीसी टी20 विश्वचषक स्पर्धेत भारताच्या विजयानंतर, हार्दिक पंड्याने त्याची मैत्रीण महिका शर्मावर प्रेमाचा वर्षाव केला. याचवेळी उत्सहाच्या भरात हार्दिकची गर्लफ्रेंड महिकाकडून एक मोठी चूक झाली.   

Tejashree Gaikwad | Mar 09, 2026, 01:37 PM IST
twitter
1/8

गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा

Hardik and Mahika

आयसीसी मेन्स वर्ल्ड कप (ICC Men's T20 World Cup 2026) चे विजेतेपद जिंकल्यानंतर भारतीय संघाचा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) चर्चेत आला आहे. भारताच्या विजयाचा आनंद साजरा करताना हार्दिक पांड्याने आपल्या गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) बद्दल खुल्या दिलाने भावना व्यक्त केल्या. त्याने सांगितले की, महिका त्याच्या आयुष्यात आल्यापासून त्याच्या आयुष्यात अनेक सकारात्मक बदल झाले असून त्याला सतत यश मिळत आहे.

twitter
2/8

हार्दिक पांड्या मैदानावर खूप भावुक

Hardik and Mahika

 भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील अंतिम सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) येथे खेळला गेला. या सामन्यात भारताने दमदार कामगिरी करत न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव केला आणि टी20 वर्ल्ड कपचे विजेतेपद पटकावले. विजयाचा आनंद साजरा करताना हार्दिक पांड्या मैदानावर खूप भावुक दिसला.  

twitter
3/8

हार्दिकने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही मोकळेपणाने बोलला

Hardik and Mahika

सामन्यानंतर ब्रॉडकास्टरशी बोलताना हार्दिकने आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही मोकळेपणाने बोलले. तो म्हणाला, “महिका माझ्या आयुष्यात आल्यापासून मला सतत विजय मिळत आहेत. माझं आयुष्यच बदलून गेलं आहे.” गेल्या वर्षीपासून हार्दिक आणि महिका एकमेकांना डेट करत असल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर अनेक सामन्यांमध्ये महिका स्टेडियममध्ये उपस्थित राहून हार्दिकला प्रोत्साहन देताना दिसली आहे.

twitter
4/8

महिकाकडून झाली मोठी चूक?

Hardik and Mahika

वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यानही महिका अनेक सामन्यांमध्ये प्रेक्षकांमध्ये दिसली होती. त्यामुळे हार्दिकच्या कामगिरीसोबतच त्यांच्या नात्याचीही सोशल मीडियावर चर्चा होताना दिसली. अशाच प्रकारे ती शेवटच्या सामन्याला हजेरी लावली. सामना झाल्यावर ती हार्दिकला भेटायला मैदानावर गेली. यावेळी तिने पेन्सिल हिल्स घातली होती. यामुळे पीच खराब होतो. त्यामुळे जेव्हा ती त्या हिल्समध्ये आली तेव्हा सगळ्यांचं स्टाफच्या नजरा तिच्याकडे लागल्या होत्या. 

twitter
5/8

कारकिर्दीबद्दलही मोठे विधान

Hardik and Mahika

यावेळी हार्दिक पांड्याने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीबद्दलही मोठे विधान केले. तो म्हणाला की, “मी अजून किमान 10 वर्ष भारतासाठी खेळू इच्छितो. माझ्या करिअरचा अजून फक्त अर्धा भाग झाला आहे. पुढील 10 वर्षांत भारतासाठी किमान 4 ते 5 आयसीसी ट्रॉफी जिंकण्याचे माझे ध्येय आहे.”  

twitter
6/8

हार्दिक पांड्याची कामगिरी अत्यंत प्रभावी

Hardik and Mahika

या संपूर्ण स्पर्धेत हार्दिक पांड्याची कामगिरी अत्यंत प्रभावी ठरली. गोलंदाजी असो किंवा शेवटच्या षटकांत आक्रमक फलंदाजी, त्याने प्रत्येक भूमिकेत स्वतःला सिद्ध केले. त्यामुळे संपूर्ण स्पर्धेत तो भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा ‘ट्रंप कार्ड’ ठरला.  

twitter
7/8

भारतीय टॉप ऑर्डरने अर्धशतकांची मालिकाच लावली

Hardik and Mahika

अंतिम सामन्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, भारताने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 255 धावांचा मोठा स्कोर उभा केला. भारतीय टॉप ऑर्डरने अर्धशतकांची मालिकाच लावली. या धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ 19 षटकांत 159 धावांवरच बाद झाला आणि भारताने 96 धावांनी शानदार विजय मिळवला.  

twitter
8/8

हा क्षण चाहत्यांसाठी अधिक खास ठरला

Hardik and Mahika

एकूणच, भारताच्या या ऐतिहासिक विजयासोबत हार्दिक पांड्याची कामगिरी आणि त्याने महिकाबद्दल व्यक्त केलेल्या भावना यामुळे हा क्षण चाहत्यांसाठी अधिक खास ठरला.  

twitter
पुढील
अल्बम

