Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Numerology: हार्दिक पांड्या असा का आहे? मुलांकामध्ये दडलंय उत्तर!

Numerology: हार्दिक पांड्या असा का आहे? मुलांकामध्ये दडलंय उत्तर!

क्रिकेटर हार्दिक पांड्याचा जन्म ११ ऑक्टोबरला झाला असल्याने त्याचा मूलांक २ आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 10, 2026, 05:27 PM IST
Hardik Pandya: क्रिकेटर हार्दिक पांड्याचा जन्म ११ ऑक्टोबरला झाला असल्याने त्याचा मूलांक २ आहे.

1/8

Numerology: हार्दिक पांड्या असा का आहे? मुलांकामध्ये दडलंय उत्तर!

Hardik Pandya Numerology Jyotish Ank Shastra

Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याचा मूलांक २ आहे. अंक ज्योतिषानुसार, क्रिकेटर हार्दिक पांड्याचा जन्म ११ ऑक्टोबरला झाला असल्याने त्याचा मूलांक २ आहे. हा मूलांक असलेले लोक मजबूत इरादे ठेवतात आणि यश मिळवतात.

2/8

मूलांक २ असलेल्या व्यक्तींची जन्मतारीख

Hardik Pandya Numerology Jyotish Ank Shastra

कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक २ असतो. हे लोक चंद्राच्या प्रभावाखाली येतात, जो मनाचा ग्रह आहे.

3/8

भावनिक पण मानसिकदृष्ट्या मजबूत

Hardik Pandya Numerology Jyotish Ank Shastra

मूलांक २ असलेले लोक खूप भावनिक असतात, पण त्याचवेळी ते मानसिकदृष्ट्या खूप मजबूत असतात. ते आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवतात

4/8

दृढ निश्चय

Hardik Pandya Numerology Jyotish Ank Shastra

या लोकांचे इरादे फौलादी असतात. एकदा का त्यांनी एखादे ध्येय ठरवले की ते पूर्ण करूनच विश्रांती घेतात.

5/8

यशासाठी कठोर परिश्रम

Hardik Pandya Numerology Jyotish Ank Shastra

मूलांक २ असलेले लोक यश मिळवण्यासाठी खूप मेहनत करतात. ते अपयशाने हार मानत नाहीत आणि शेवटी विजय मिळवतात.

6/8

प्रतिभेने नाव कमावतात

Hardik Pandya Numerology Jyotish Ank Shastra

हार्दिक पांड्याप्रमाणे हे लोक आपल्या प्रतिभेने प्रसिद्धी मिळवतात. क्रिकेटमध्ये हार्दिकच्या कामगिरीप्रमाणे ते क्षेत्रात यशस्वी होतात.

7/8

भावना बनते शक्ती

Hardik Pandya Numerology Jyotish Ank Shastra

चंद्राच्या प्रभावामुळे ते भावनिक असतात, पण या भावना ते नियंत्रित करून त्यांना आपली शक्ती बनवतात, ज्यामुळे ते जीवनात पुढे जातात.

8/8

डिस्क्लेमर

Hardik Pandya Numerology Jyotish Ank Shastra

या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.

