Numerology: हार्दिक पांड्या असा का आहे? मुलांकामध्ये दडलंय उत्तर!
क्रिकेटर हार्दिक पांड्याचा जन्म ११ ऑक्टोबरला झाला असल्याने त्याचा मूलांक २ आहे.
Pravin Dabholkar | Mar 10, 2026, 05:27 PM IST
Hardik Pandya: क्रिकेटर हार्दिक पांड्याचा जन्म ११ ऑक्टोबरला झाला असल्याने त्याचा मूलांक २ आहे.
1/8
Numerology: हार्दिक पांड्या असा का आहे? मुलांकामध्ये दडलंय उत्तर!
2/8
मूलांक २ असलेल्या व्यक्तींची जन्मतारीख
3/8
भावनिक पण मानसिकदृष्ट्या मजबूत
4/8
दृढ निश्चय
5/8
यशासाठी कठोर परिश्रम
6/8
प्रतिभेने नाव कमावतात
7/8