Marathi News
  • फोटो
  • अन्यथा हार्दिक पांड्यामुळे भारतीय संघ अडचणीतच आला असता, विजयाच्या जल्लोषात लपल्या त्याच्या 3 मोठ्या चुका

अन्यथा हार्दिक पांड्यामुळे भारतीय संघ अडचणीतच आला असता, विजयाच्या जल्लोषात लपल्या त्याच्या 3 मोठ्या चुका

Hardik Pandya Three Big Mistakes: 8 मार्च रोजी झालेल्या ICC T20 World Cup अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडवर दमदार विजय मिळवत सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले. मोठ्या धावसंख्येमुळे भारताला सहज विजय मिळाला, मात्र सामन्यात हार्दिक पांड्याच्या 3 चुका खूप प्रभावी होत्या.

Priti Ved | Mar 11, 2026, 03:40 PM IST
1/8

भारताचा दमदार विजय

Hardik Pandhya

अंतिम सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी सुरुवातीपासून आक्रमक खेळ करत मोठी धावसंख्या उभी केली. त्यामुळे न्यूझीलंडसमोर कठीण लक्ष्य निर्माण झाले आणि सामना एकतर्फी झाला.

2/8

मोठ्या धावसंख्येची उभारणी

Hardik Pandhya

संजू सॅमसनने 89 धावांची आक्रमक खेळी केली आणि संघाला मजबूत सुरुवात दिली. ईशान किशन आणि अभिषेक शर्मा यांनीही अर्धशतके करत संघाची धावसंख्या 255 पर्यंत नेली.

3/8

न्यूझीलंडचा डाव कोसळला

Hardik Pandhya

लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडची फलंदाजी फार काळ टिकू शकली नाही. संपूर्ण संघ 19 व्या षटकात 159 धावांवर बाद झाला.

4/8

बुमराहची प्रभावी गोलंदाजी

Hardik Pandhya

जसप्रीत बुमराहने निर्णायक क्षणी विकेट घेत प्रतिस्पर्धी संघावर दबाव आणला. त्याने T20 क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच 4 विकेट्स घेतल्या.

5/8

हार्दिकची पहिली चूक

Hardik Pandhya

फलंदाजीसाठी मैदानात आल्यानंतर हार्दिक पांड्याने सुरुवातीच्या काही चेंडूंवर आक्रमक खेळ केला नाही. त्यामुळे काही वेळ संघाचा रनरेट कमी झाला आणि दबाव वाढला.

6/8

फील्डिंगमध्ये घडली दुसरी चूक

Hardik Pandhya

13 व्या षटकात अक्षर पटेलच्या गोलंदाजीवर न्यूझीलंडच्या कर्णधाराचा सोपा झेल पांड्याने सोडला. हा क्षण संघासाठी धोकादायक ठरू शकला असता.

7/8

DRS वापरातही चूक

Hardik Pandhya

पांड्याने गोलंदाजी करताना एक चुकीचा DRS घेतला आणि संघाची संधी वाया गेली. या निर्णयामुळे कर्णधार सूर्यकुमार यादव नाराज झाल्याची चर्चा झाली.

8/8

वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेत

Hardik Pandhya

गेल्या विजयानंतर पांड्या मैदानावर एकटे दिसले होते कारण त्यांची एक्स पत्नी त्यांच्यासोबत नव्हती. यावेळी मात्र त्यांची गर्लफ्रेंड स्टेडियममध्ये उपस्थित राहून त्यांना पाठिंबा देताना दिसली.

