Mahieka Sharma: हार्दिक पांड्याची नवी गर्लफ्रेंड माहिका शर्माकडे ‘Good News’! पोस्ट चर्चेत
Hardik Pandyas Girlfriend Mahieka Sharma: क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्या सध्या त्याच्या प्रेमसंबंधांमुळे चर्चेत आहे. तो सध्या फॅशन मॉडेल माहिका शर्मासोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. नुकतेच दोघांनी त्यांचे नाते ऑफिशल केले.
Tejashree Gaikwad | Oct 15, 2025, 09:19 AM IST
1/9
Hardik Pandyas Girlfriend Mahieka Sharma Good News: क्रिकेटर हार्दिक पांड्या सध्या पुन्हा एकदा आपल्या लव्ह लाईफमुळे चर्चेत आला आहे. या वेळी तो फॅशन मॉडेल माहिका शर्मासोबत रिलेशनशिपमध्ये आहे. काही दिवसांपूर्वीच दोघांनी आपलं रिलेशनशिप ऑफिशियल केलं असून सध्या हे दोघे मालदीवमध्ये वेकेशन एन्जॉय करत आहेत. त्याचदरम्यान माहिकाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत सांगितलं आहे की ती लवकरच एक ‘गुड न्यूज’ देणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली आहे की माहिका आणि हार्दिक लग्न करणार आहेत का, की या हिंटमागे काही वेगळं कारण आहे?
2/9
हार्दिक पांड्या क्रिकेट मैदानावर जितका प्रसिद्ध आहे, त्याहून अधिक तो आपल्या पर्सनल लाईफमुळे चर्चेत राहतो. त्याचे नाव अनेकदा विविध अभिनेत्री आणि मॉडेल्ससोबत जोडले गेले आहे. त्याची आणि एक्स वाइफ नताशा स्टॅनकोव्हिकची काही महिन्यांपूर्वीच वेगळी वाट झाली. आता हार्दिक आपल्या आयुष्यात पुढे सरकला आहे आणि सध्या तो मॉडेल माहिका शर्मासोबत नवीन रिलेशनशिपमध्ये आहे.
3/9
4/9
मालदीवमधून माहिका आणि हार्दिकचे रोमँटिक फोटो सध्या इंटरनेटवर व्हायरल होत आहेत. दरम्यान माहिकाने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये एक हिंट दिला आहे, ज्यामुळे चाहत्यांचे लक्ष तिच्याकडे वेधले गेले आहे. माहिकाच्या एका मैत्रिणीने पोस्ट केली होती की, “या सीझनच्या लॅक्मे फॅशन वीकमध्ये तूला खूप मिस केलं , पण तुझ्या या अनाउन्समेंटसाठी मी थांबले होते.” ही स्टोरी माहिकाने री-शेअर करत लिहिलं, “उफ्फ, किती गोड आहे हे! लवकरच सर्वांना भेटेन आणि हो, हा वाट पाहण्याचा काळ व्यर्थ जाणार नाही.”
5/9
6/9
7/9
8/9
माहिकाच्या आधी हार्दिकचं नाव अनेक हसीनांसोबत जोडले गेलं आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्याचं नाव सिंगर जैस्मिन वालियासोबत चर्चेत आलं होतं, मात्र ती केवळ अफवा ठरली. हार्दिकने 2018 मध्ये नताशा स्टॅनकोव्हिकला डेट करण्यास सुरुवात केली, 2019 मध्ये तिला प्रपोज केलं आणि 2020 मध्ये लग्न केलं. पण 2024 मध्ये दोघं विभक्त झाले.
9/9