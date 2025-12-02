Coach Resigns: 'वैयक्तिक कारणांमुळे' टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांचा अचानक राजीनामा! संघात खळबळ
Coach Resigns: भारतीय टीमच्या मुख्य कोच हरेंद्र सिंह यांनी अचानक राजीनामा दिला असून त्यासाठी वैयक्तिक कारणांचा हवाला दिला आहे.
Tejashree Gaikwad | Dec 02, 2025, 09:23 AM IST
Harendra Singh Resigns:
Harendra Singh Resigns: भारतीय महिला हॉकी टीमच्या प्रमुख कोच हरेंद्र सिंह यांनी अचानक वैयक्तिक कारणांचा हवाला देत पदाचा राजीनामा दिला आहे. हॉकी इंडिया यांनी संध्याकाळी दिलेल्या अधिकृत निवेदनात सांगितले की, हरेंद्र यांनी तत्काळ प्रभावाने कोच पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अप्रत्याशित निर्णयामुळे भारतीय हॉकी प्रेमींमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे आणि आता कोणी त्यांच्या जागी येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
हरेंद्र सिंहचा कोचिंग प्रवास आणि अनुभव
त्यांनी सप्टेंबर 2017 मध्ये भारतीय वरिष्ठ महिला टीमचे मुख्य कोचपद स्वीकारले आणि त्याच वर्षी महिला एशिया कप 2017 जिंकवला. 2018 मध्ये ते शोर्ड मारिनच्या जागी भारतीय पुरुष टीमचे मुख्य कोच झाले, परंतु जनवरी 2019 मध्ये खराब प्रदर्शनामुळे पदातून हटवले गेले. तसेच, त्यांनी तीन वेळा पुरुष टीमचे अंतरिम मुख्य कोच म्हणूनही काम केले आहे.
भारतीय महिला हॉकी टीममध्ये पदभार आणि अपेक्षा
राजीनाम्याची कारणे आणि हरेंद्र सिंहचे विधान
हरेंद्र सिंह यांनी हॉकी इंडियाला ईमेल करून तत्काळ प्रभावाने पद सोडण्याची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की हा निर्णय पूर्णपणे वैयक्तिक आहे. त्यांनी स्वतःच्या भावनांचा उल्लेख करत म्हटले, “भारतीय महिला हॉकी टीमचा कोच होणे माझ्या करिअरची मोठी उपलब्धी आहे. माझा हृदय नेहमीच या उत्कृष्ट टीमसोबत राहील. मी भारतीय हॉकीला उच्चतम स्तरावर नेण्यासाठी सहकार्य करत राहीन. हॉकी इंडियासोबतचा माझा अनुभव विशेष राहिला.” हरेंद्र सिंहच्या या निर्णयामुळे टीममधील प्रशिक्षण आणि पुढील कार्यक्रमावर काही प्रमाणात प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
टीमचे मागील प्रदर्शन आणि समस्यांचे विश्लेषण
भारतीय महिला हॉकी टीमचे मागील वर्षाचे प्रदर्शन निराशाजनक राहिले. FIH प्रो लीग 2024-25 मध्ये टीमने 16 सामन्यांपैकी फक्त 2 सामने जिंकले, 3 सामने ड्रॉ केले, तर 11 सामने गमावले. ही कामगिरी 9 संघांच्या टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानावर ठेवली आणि टीम पुढील सत्रासाठी क्वालिफाय करण्यात अपयशी ठरली. नवंबरमध्ये राजगीर एशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी भारताने जिंकली, परंतु त्या स्पर्धेत जपान आणि कोरियाच्या संघांचे दर्जा तुलनेने कमी होते. एशिया कपमध्ये फाइनलमध्ये पराभवामुळे टीम विश्व कपसाठी थेट क्वालिफाय होऊ शकली नाही, आणि आता क्वालिफायर्स खेळावे लागतील.
