Marathi News
Coach Resigns: 'वैयक्तिक कारणांमुळे' टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांचा अचानक राजीनामा! संघात खळबळ

Coach Resigns: भारतीय टीमच्या मुख्य कोच हरेंद्र सिंह यांनी अचानक राजीनामा दिला असून त्यासाठी वैयक्तिक कारणांचा हवाला दिला आहे.   

Tejashree Gaikwad | Dec 02, 2025, 09:23 AM IST
Harendra Singh Resigns:

Harendra Singh Resigns as Indian Women Hockey Team coach

Harendra Singh Resigns: भारतीय महिला हॉकी टीमच्या प्रमुख कोच हरेंद्र सिंह यांनी अचानक वैयक्तिक कारणांचा हवाला देत पदाचा राजीनामा दिला आहे. हॉकी इंडिया यांनी संध्याकाळी दिलेल्या अधिकृत निवेदनात सांगितले की, हरेंद्र यांनी तत्काळ प्रभावाने कोच पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अप्रत्याशित निर्णयामुळे भारतीय हॉकी प्रेमींमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे आणि आता कोणी त्यांच्या जागी येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.  

हरेंद्र सिंहचा कोचिंग प्रवास आणि अनुभव

Harendra Singh Resigns as Indian Women Hockey Team coach

हरेंद्र सिंह यांचा हॉकीमध्ये अनुभव अत्यंत समृद्ध आहे. त्यांनी भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीमचे कोच म्हणून काम केले आणि लखनऊ विश्व कप 2016 जिंकवला. 2021 ते 2024 दरम्यान ते अमेरिकेच्या राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीमचे कोच होते, जे त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचे उदाहरण ठरते.

Harendra Singh Resigns as Indian Women Hockey Team coach

त्यांनी सप्टेंबर 2017 मध्ये भारतीय वरिष्ठ महिला टीमचे मुख्य कोचपद स्वीकारले आणि त्याच वर्षी महिला एशिया कप 2017 जिंकवला. 2018 मध्ये ते शोर्ड मारिनच्या जागी भारतीय पुरुष टीमचे मुख्य कोच झाले, परंतु जनवरी 2019 मध्ये खराब प्रदर्शनामुळे पदातून हटवले गेले. तसेच, त्यांनी तीन वेळा पुरुष टीमचे अंतरिम मुख्य कोच म्हणूनही काम केले आहे.

भारतीय महिला हॉकी टीममध्ये पदभार आणि अपेक्षा

Harendra Singh Resigns as Indian Women Hockey Team coach

हरेंद्र सिंह यांनी एप्रिल 2024 मध्ये भारतीय महिला हॉकी टीमचा मुख्य कोच म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यावेळी आशा होती की ते लॉस एंजेलिस ऑलिंपिक 2028 पर्यंत टीमसोबत राहतील आणि महिला टीमला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थिरता आणि गुणवत्ता प्रदान करतील.

Harendra Singh Resigns as Indian Women Hockey Team coach

त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली टीमची रणनीती आणि प्रशिक्षण पद्धती सुधारण्यावर भर दिला जात होता. मात्र, काही महिन्यांतच टीमचे प्रदर्शन अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले, ज्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याचा अचानक निर्णय चर्चेत आला.

राजीनाम्याची कारणे आणि हरेंद्र सिंहचे विधान

Harendra Singh Resigns as Indian Women Hockey Team coach

हरेंद्र सिंह यांनी हॉकी इंडियाला ईमेल करून तत्काळ प्रभावाने पद सोडण्याची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की हा निर्णय पूर्णपणे वैयक्तिक आहे. त्यांनी स्वतःच्या भावनांचा उल्लेख करत म्हटले, “भारतीय महिला हॉकी टीमचा कोच होणे माझ्या करिअरची मोठी उपलब्धी आहे. माझा हृदय नेहमीच या उत्कृष्ट टीमसोबत राहील. मी भारतीय हॉकीला उच्चतम स्तरावर नेण्यासाठी सहकार्य करत राहीन. हॉकी इंडियासोबतचा माझा अनुभव विशेष राहिला.” हरेंद्र सिंहच्या या निर्णयामुळे टीममधील प्रशिक्षण आणि पुढील कार्यक्रमावर काही प्रमाणात प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

टीमचे मागील प्रदर्शन आणि समस्यांचे विश्लेषण

Harendra Singh Resigns as Indian Women Hockey Team coach

भारतीय महिला हॉकी टीमचे मागील वर्षाचे प्रदर्शन निराशाजनक राहिले. FIH प्रो लीग 2024-25 मध्ये टीमने 16 सामन्यांपैकी फक्त 2 सामने जिंकले, 3 सामने ड्रॉ केले, तर 11 सामने गमावले. ही कामगिरी 9 संघांच्या टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानावर ठेवली आणि टीम पुढील सत्रासाठी क्वालिफाय करण्यात अपयशी ठरली. नवंबरमध्ये राजगीर एशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी भारताने जिंकली, परंतु त्या स्पर्धेत जपान आणि कोरियाच्या संघांचे दर्जा तुलनेने कमी होते. एशिया कपमध्ये फाइनलमध्ये पराभवामुळे टीम विश्व कपसाठी थेट क्वालिफाय होऊ शकली नाही, आणि आता क्वालिफायर्स खेळावे लागतील.

Harendra Singh Resigns as Indian Women Hockey Team coach

हॉकी इंडियाचे सूत्र म्हणाले की, “पाठच्या दीड वर्षांत टीमने अपेक्षित निकाल दिले नाहीत. पूर्ण सुविधांचा उपयोग असूनही फिटनेस आणि खेळाडूंच्या दुखापतींचा प्रश्न गंभीर ठरला आहे.”  

कोचिंगसाठी संभाव्य पर्याय

Harendra Singh Resigns as Indian Women Hockey Team coach

स्रोतांच्या मते, शोर्ड मारिन पुन्हा भारतीय महिला हॉकी टीमचे मुख्य कोच होऊ शकतात. मारिनच्या मार्गदर्शनाखाली टीमने टोकीओ ऑलिंपिक 2020 मध्ये ऐतिहासिक चौथ्या स्थानावर ठसा उमठवला होता.

Harendra Singh Resigns as Indian Women Hockey Team coach

हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप टिर्की म्हणाले, “आम्ही हरेंद्र सिंह यांचे योगदानाबद्दल धन्यवाद देतो. लवकरच त्यांच्या जागेची घोषणा केली जाईल.” हॉकी इंडिया महासचिव भोलेनाथ सिंह यांनीही सांगितले की, भारतीय महिला टीमची क्वालिफायर्ससाठी तयारी सुरू राहील आणि संघाला योग्य मार्गदर्शन मिळेल.  

