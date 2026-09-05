/हरमनप्रीत कौरचा ऐतिहासिक विक्रम! 150 टी-20 सामन्यांत नेतृत्व करणारी पहिली जगातील कॅप्टन

भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यात टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर ही मैदानावर उतरल्यानंतर ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.
आशिया कप २०२६ मध्ये पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान तिने हा पराक्रम केला. दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
थायलंड आणि हाँगकाँगला पराभूत करून, भारत या चालू स्पर्धेत उपांत्य फेरी गाठणारा पहिला संघ ठरला आहे. भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने इतिहास रचला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
150 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कर्णधारपद भूषवणारी ती पहिली खेळाडू ठरली आहे. पुरुष आणि महिला क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत कोणीही हा टप्पा गाठू शकलेले नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
महिलांच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये, या यादीत श्रीलंकेची चमारी अटापट्टू दुसऱ्या स्थानावर आहे, जिने 121 सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाची मेग लॅनिंगने 100 सामन्यांमध्ये कर्णधारपद भूषवले आहे. इंग्लंडच्या हेदर नाईटने 96 सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व केले आहे. रवांडाच्या डिऑन बिमेनिमानाने 96 सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
दोन्ही संघांनी सामन्यासाठी आपल्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. भारतीय संघाने आपले मागील दोन्ही सामने जिंकून उपांत्य फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया