Harmanpreet Kaur Net Worth: आलिशान बंगला, लक्झरी कार आणि करोडोंची कमाई! जाणून घ्या वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन हरमनप्रीत कौरची संपत्ती
Harmanpreet Kaur Net Worth: आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 स्पर्धेत टीम इंडियाने विजेतेपद पटकावत इतिहास रचला आहे. या विजयात भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिची भूमिका सर्वात निर्णायक ठरली. या शानदार यशानंतर हरमनप्रीतबद्दल अगदी छोट्यातली छोटी माहिती जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत. चला हरमनप्रीत कौरच्या नेटवर्थबद्दल जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Nov 03, 2025, 01:22 PM IST
1/8
टीम इंडियाने आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये इतिहास रचत दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी विजय मिळवला. हा विजय भारतीय क्रिकेटसाठी सुवर्णक्षण ठरला आणि या ऐतिहासिक यशामागे सर्वात मोठी भूमिका होती कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिची. आपल्या जबरदस्त नेतृत्वगुणांमुळे आणि बॅटिंग कौशल्यामुळे हरमनने भारताला पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप जिंकून दिला. वर्ल्ड चॅम्पियन झाल्यानंतर तिची लोकप्रियता प्रचंड वाढली असून चाहत्यांना आता तिच्या संपत्तीबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.
2/8
25 कोटी रुपयांची नेटवर्थ
‘क्रिकट्रॅकर’च्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पर्यंत हरमनप्रीत कौरची एकूण संपत्ती सुमारे २५ कोटी रुपये आहे. तिच्या या कमाईत भारतीय क्रिकेट संघासाठी खेळताना मिळणारे मानधन, WPL आणि परदेशी लीगमधील उत्पन्न, तसेच जाहिराती आणि ब्रँड एंडोर्समेंटचा मोठा वाटा आहे. हरमन सध्या वुमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) मधील मुंबई इंडियन्स संघाची कर्णधार आहे. या स्पर्धेतून ती १.८० कोटी रुपये वार्षिक मानधन मिळवते. याशिवाय ती इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांतील फ्रँचायझी लीगमध्येही खेळते, जिथून तिला चांगले उत्पन्न मिळते.
3/8
4/8
लक्झरी कार आणि प्रॉपर्टीचा मोठा कलेक्शन
5/8
6/8
ब्रँड एंडोर्समेंटमधून मोठा उत्पन्न स्रोत
हरमनप्रीत कौर सध्या अनेक मोठ्या कंपन्यांची ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. ती HDFC Life, ITC, Boost, CEAT, PUMA, TATA Safari, Asian Paints, Jaipur Rugs आणि The Omaxe State सारख्या नामांकित ब्रँड्ससाठी जाहिरात करते. तिच्या या एंडोर्समेंटमधून ती दरवर्षी 40 ते 50 लाख रुपये कमवते. एका कमर्शियल शूटसाठी ती सुमारे 10 ते 12 लाख रुपये फी घेते. तिच्या सोशल मीडियावरील प्रभावामुळेही ब्रँड्सना तिच्याशी जोडले जाणे फायदेशीर ठरते.
7/8