Marathi News
Harmanpreet Kaur Net Worth: आलिशान बंगला, लक्झरी कार आणि करोडोंची कमाई! जाणून घ्या वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन हरमनप्रीत कौरची संपत्ती

Harmanpreet Kaur Net Worth: आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 स्पर्धेत टीम इंडियाने विजेतेपद पटकावत इतिहास रचला आहे. या विजयात भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिची भूमिका सर्वात निर्णायक ठरली. या शानदार यशानंतर हरमनप्रीतबद्दल अगदी छोट्यातली छोटी माहिती जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत. चला हरमनप्रीत कौरच्या नेटवर्थबद्दल जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Nov 03, 2025, 01:22 PM IST
Harmanpreet Kaur Net Worth

टीम इंडियाने आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये इतिहास रचत दक्षिण आफ्रिकेवर ५२ धावांनी विजय मिळवला. हा विजय भारतीय क्रिकेटसाठी सुवर्णक्षण ठरला आणि या ऐतिहासिक यशामागे सर्वात मोठी भूमिका होती कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिची. आपल्या जबरदस्त नेतृत्वगुणांमुळे आणि बॅटिंग कौशल्यामुळे हरमनने भारताला पहिल्यांदाच वर्ल्ड कप जिंकून दिला. वर्ल्ड चॅम्पियन झाल्यानंतर तिची लोकप्रियता प्रचंड वाढली असून चाहत्यांना आता तिच्या संपत्तीबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.  

25 कोटी रुपयांची नेटवर्थ

Harmanpreet Kaur Net Worth

‘क्रिकट्रॅकर’च्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पर्यंत हरमनप्रीत कौरची एकूण संपत्ती सुमारे २५ कोटी रुपये आहे. तिच्या या कमाईत भारतीय क्रिकेट संघासाठी खेळताना मिळणारे मानधन, WPL आणि परदेशी लीगमधील उत्पन्न, तसेच जाहिराती आणि ब्रँड एंडोर्समेंटचा मोठा वाटा आहे. हरमन सध्या वुमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) मधील मुंबई इंडियन्स संघाची कर्णधार आहे. या स्पर्धेतून ती १.८० कोटी रुपये वार्षिक मानधन मिळवते. याशिवाय ती इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांतील फ्रँचायझी लीगमध्येही खेळते, जिथून तिला चांगले उत्पन्न मिळते.

Harmanpreet Kaur Net Worth

याशिवाय हरमनप्रीत कौर पंजाब पोलिसांमध्ये उपअधीक्षक (DSP) या पदावर कार्यरत आहे. सरकारी सेवेतून मिळणारे मानधन आणि फायदे यामुळे तिच्या नेटवर्थमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. ती आपल्या मेहनती आणि समर्पणामुळे फक्त मैदानात नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्याही स्थिर आणि यशस्वी बनली आहे.

लक्झरी कार आणि प्रॉपर्टीचा मोठा कलेक्शन

Harmanpreet Kaur Net Worth

हरमनप्रीत कौरला कार आणि बाईक दोन्हींचा प्रचंड शौक आहे. तिच्या गॅरेजमध्ये विंटेज जीप, Harley-Davidson बाईक आणि इतर लक्झरी कार्सचा समावेश आहे. तिच्या व्यक्तिमत्त्वात साहस आणि स्टाइलचा सुंदर संगम दिसतो. क्रिकेटच्या बाहेर ती प्रवास आणि ड्रायव्हिंगचा आनंद घेते.

Harmanpreet Kaur Net Worth

तिच्या नावावर मुंबई आणि पटियाला येथे प्रॉपर्टी आहे. पटियालामध्ये तिच्या कुटुंबाचे एक आलिशान बंगले आहे, जिथे ती आपला जास्त वेळ घालवते. मुंबईतही तिचे एक घर असून तेथे ती WPL आणि इतर कार्यक्रमांच्या काळात राहते. या सर्व प्रॉपर्टीजमुळे तिची संपत्ती अधिक वाढली आहे.  

ब्रँड एंडोर्समेंटमधून मोठा उत्पन्न स्रोत

Harmanpreet Kaur Net Worth

हरमनप्रीत कौर सध्या अनेक मोठ्या कंपन्यांची ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर आहे. ती HDFC Life, ITC, Boost, CEAT, PUMA, TATA Safari, Asian Paints, Jaipur Rugs आणि The Omaxe State सारख्या नामांकित ब्रँड्ससाठी जाहिरात करते. तिच्या या एंडोर्समेंटमधून ती दरवर्षी 40 ते 50 लाख रुपये कमवते. एका कमर्शियल शूटसाठी ती सुमारे 10 ते 12 लाख रुपये फी घेते. तिच्या सोशल मीडियावरील प्रभावामुळेही ब्रँड्सना तिच्याशी जोडले जाणे फायदेशीर ठरते.

क्रिकेटसोबत कमाईतही चॅम्पियन

Harmanpreet Kaur Net Worth

क्रिकेट मैदानावर दमदार कामगिरी करणारी हरमनप्रीत आता आर्थिकदृष्ट्याही प्रेरणादायी उदाहरण बनली आहे. दोन WPL खिताब जिंकल्यानंतर आता ती ICC वर्ल्ड कप जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कर्णधार बनली आहे. आज तिच्याकडे फक्त ट्रॉफ्या आणि पदकं नाहीत, तर एक स्थिर आणि आलिशान जीवनशैलीही आहे.  

Harmanpreet Kaur Net Worth

हरमनप्रीत कौर आजच्या पिढीसाठी प्रेरणास्त्रोत ठरली आहे.  मेहनत, प्रतिभा आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर तिने दाखवून दिलंय की स्वप्नं कितीही मोठी असली तरी ती पूर्ण होऊ शकतात!  

