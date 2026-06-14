/मैदानावर पाऊल ठेवताच हरमनप्रीतची ऐतिहासिक कामगिरी; रोहित शर्माला टाकलं मागे

भारत पाकिस्तान यांच्यामध्ये विश्वचषकाचा सामना सुरु झाल्यानंतर भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने टीम इंडियाचा माजी कर्णधार रोहित शर्माचा रेकॅार्ड मोडला आहे. बर्मिंगहॅममधील एजबॅस्टन येथे भारत पाकिस्तान सामन्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
महिला संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर ही पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यात मैदानात उतरल्यानंतर तिने आता रोहित शर्माचा रेकॅार्ड मोडला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
हरमनप्रीत कौरने अशी कामगिरी केली आहे, जी भारतीय पुरुष आणि महिला क्रिकेटमधील कोणत्याही खेळाडूने आजपर्यंत केलेली नाही यासंदर्भात वाचा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
हरमनप्रीत कौर आता भारतासाठी सर्वाधिक टी20 विश्वचषक खेळणारी क्रिकेटपटू ठरली आहे. हरमनप्रीतने 10 टी20 विश्वचषकांमध्ये सहभागी होण्याचा पराक्रम केला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आतापर्यत ही कामगिरी कोणीही केली नाही, यापूर्वी, हा विक्रम रोहित शर्मा आणि हरमनप्रीत कौर यांच्या नावावर संयुक्तपणे होता आता तिने रोहित शर्माला मागे टाकले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
याआधी हरमनप्रीत कौर आणि रोहित शर्मा यांनी प्रत्येकी 9 टी20 विश्वचषक खेळले होते. त्याचबरोबर हरमन ही महिला टी20 विश्वचषकाच्या सर्व दहा आवृत्त्यांमध्ये खेळणारी एकमेव खेळाडू ठरली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
हरमनप्रीतने 2009 च्या महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत पहिल्यांदा भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केले. तेव्हापासून, ती प्रत्येक टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघाचा भाग राहिली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
हरमनने 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2023, 2024 आणि आता 2026 च्या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया