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Hartalika Wishes in Marathi : शिव व्हावे प्रसन्न, पार्वतीने द्यावे सौभाग्यदान! हरतालिका तृतीयेच्या तुमच्या सखी आणि जोडीदाराला द्या शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 13, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:38 PM IST

Hartalika Shubhechcha Wishes in Marathi : यंदा हरतालिका व्रत आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी आहे. हरतालिका व्रत माता पार्वती आणि सखीला समर्पित आहे. पतीच्या दीर्घयुष्यासाठी वैवाहिक महिला हे व्रत करतात. तर चांगला जोडीदार मिळावा म्हणूनही काही तरुणीनी हे व्रत करतात. अशा या व्रताचे आपल्या प्रियजनांना आणि जोडीदाराला मंगलमय शुभेच्छा द्या.

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अखंड सौभाग्याचे प्रतीक असलेल्या हरतालिका तृतीयेच्या पवित्र दिवशी तुम्हाला व तुमच्या कुटुंबाला सुख, समृद्धी आणि उत्तमोत्तम आरोग्य लाभो

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 जसे शिव आणि शक्तीचे नाते अखंड आहे, तसेच तुमचे आणि तुमच्या जोडीदाराचे नाते जन्मोजन्मी घट्ट राहो हरतालिका तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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अखंड सौभाग्य, उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्याचे वरदान तुम्हाला मिळो हरतालिका तृतीयेचा हा पावन दिवस तुमच्या आयुष्यात नवीन उत्साह घेऊन येवो

TAGS:
ganeshutsav 2026
hartalika 2026
Hartalika Vrat 2026
Hartalika 2026 Wishes

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