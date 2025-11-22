English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Miss Universe 2025 च्या ग्रँड फिनालेत साइना नेहवाल! स्टेजवर न उतरता ‘इतिहास’ रचणारी भारताची पहिली महिला खेळाडू

Saina Nehwal at Miss Universe 2025: हरियाणाच्या मुलीला 120 देशांशी स्पर्धा न करत थेट भारताची खेळाडू सायना नेहवाल मिस युनिव्हर्सच्या अंतिम फेरीत आली. यासह तिने इतिहास रचला. नक्की काय झालं जाणून घेऊयात...    

Tejashree Gaikwad | Nov 22, 2025, 08:52 AM IST
Saina Nehwal at Miss Universe 2025

मिस यूनिवर्स 2025 या जगप्रसिद्ध सौंदर्य स्पर्धेचा ग्रँड फिनाले अखेर पार पडला. थायलंडच्या बँकॉक शहरात जगभरातील 120 देशांच्या सुंदर्यांमध्ये तीव्र चुरस पाहायला मिळाली. काऊंटडाऊनपासून अंतिम टप्प्यापर्यंत लाखो प्रेक्षकांची नजर या सुप्रसिद्ध पेजंटवर खिळून होती. शेवटी मेक्सिकोची फातिमा बॉश यांनी यंदाचा मिस यूनिवर्सचा मुकुट जिंकत इतिहास रचला. भारताची मनिका विश्वकर्मा टॉप 30 पर्यंत आपली मजबूत छाप सोडत बाहेर झाली.  

भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल

पण या सर्व गोंधळात, ग्लॅमरमध्ये आणि तगड्या स्पर्धेत एक भारतीय चेहरा होता ज्याने मंचावर न उतरता, कोणतीही कॅटवॉक न करताही इतिहास रचला. ती म्हणजे भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू सायना नेहवाल.  

जज म्हणून आमंत्रित

मिस यूनिवर्स स्पर्धेत दरवर्षी विविध क्षेत्रातील जागतिक पातळीवरील व्यक्तींना जज म्हणून आमंत्रित केलं जातं. या वर्षी आठ सदस्यीय जज पॅनलमध्ये भारतातून फक्त एकच व्यक्ती होती आणि ती होती-सायना नेहवाल.  

भारताची पहिली महिला खेळाडू

यामुळे ती मिस यूनिवर्सला जज करणारी भारताची पहिली महिला खेळाडू ठरली. याआधी खेळाडूंमध्ये फक्त एकदाच 1992 मध्ये विजय अमृतराज यांनी जज म्हणून भारतीय प्रतिनिधित्व केलं होतं. यामुळे केवळ सायना नव्हे तर संपूर्ण भारतीय क्रीडा क्षेत्रासाठीही गौरवाची बाब आहे.      

रॉयल लुक

सोशल मीडियावर समोर आलेल्या फोटोंमध्ये सायना नेहवाल एका जबरदस्त, रॉयल लुकमध्ये दिसली. सौम्य स्मितहास्य, ग्रेसफुल स्टाइल आणि कॉन्फिडंट पोजेस या सर्वांनी चाहत्यांना एका क्षणासाठी वाटलं, “सायना हीरोइन्सनाही टक्कर देते!”  

सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल

फिनालेपूर्वी सोशल मीडियावर आलेल्या फोटोंनी चाहते अक्षरशः थक्क झाले. कोर्टवर आत्मविश्वासाने आणि आक्रमक खेळाने प्रतिस्पर्ध्यांना घाम फोडणारी सायना, या मंचावर एका राणीसारखी दिसत होती.

एक खास बॉल गाऊन

8 जजच्या टीममध्ये ग्लॅमरची भर घालत सायना एक खास बॉल गाऊनमध्ये दिसली. हा आउटफिट डिझायनर साहिल कोचर यांनी तयार केला होता.  

जगभरातुन कौतुक

सायना नेहवालचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यावर चाहतेच काय, बॉलिवूड, क्रीडा आणि फॅशन जगतातील अनेकांनी तिच्या लुकचे भरभरून कौतुक केलं.  

फिनालेत चमकली सायना नेहवाल

मिस यूनिवर्स 2025 च्या फिनालेत जरी भारताची स्पर्धक टॉप 30 वरून बाहेर झाली असली, तरी फिनालेत खरी चमकली ती हरियाण्याची सायना नेहवाल ठरली.

