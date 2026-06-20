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भारताविरुद्ध हशमतुल्ला शाहिदीची ऐतिहासिक कामगिरी! ठोकले विक्रमी शतक

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 20, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:22 PM IST

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तिसरा सामना खेळवण्यात आला, या सामन्यात अफगाणिस्तानचा कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने भारतासाठी एक शतक ठोकले आहे. त्याने शतक ठोकल्यानंतर अफगाणि कर्णधाराने एक अनोखा विक्रम नावावर केला आहे. 

Hashmatullah Shahid1/7

टीम इंडिया सध्या अफगाणिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेचा शेवटचा सामना हा चेन्नईमध्ये खेळत आहे. या मालिकेमध्ये अफगाण कर्णधाराची कमालीची कामगिरी पाहायला मिळाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Hashmatullah Shahid Century2/7

अफगाणिस्तानचा कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने आजच्या सामन्यामध्ये भारतीय गोलंदाजांना चांगलाच त्रास दिला. एका टोकावरुन विकेट्स जात असताना त्याने संघासाठी महत्वाची कामगिरी केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

ODI century3/7

कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदी याने आज एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सर्वाक संथ शतक झळकावले आहे, सर्वात संथ शतक झळकावणारा तो दुसरा खेळाडू ठरला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Slowest ODI century4/7

हशमतुल्ला शाहिदी याने त्याच्या करिअरमधील पहिले शतक झळकावले आहे, त्याने आतापर्यत कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये भारताविरुद्ध शतक झळकावले नाही. हशमतुल्ला शाहिदी हा शतक झळकावणारा पहिला कर्णधार आणि तिसरा फलंदाज ठरला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Hashmatullah Shahidi first ODI hundred5/7

भारतासाठी प्रसिद्ध कृष्णाने पहिल्या चार विकेट्स घेतल्या. मात्र, त्यानंतर अफगाणिस्तानचा कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने फलंदाजीची जबाबदारी स्वीकारली आणि एक शानदार शतक झळकावले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Afghanistan captain century vs India6/7

हशमतुल्ला शाहिदीने 131 चेंडूंमध्ये 102 धावांची शानदार आणि झुंजार खेळी केली. या खेळीत त्याने एकूण 13 चौकार आणि एक उत्तुंग षटकार ठोकला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Hashmatullah Shahidi Chepauk7/7

आपल्या दमदार खेळीने शाहिदीने संघाची धावसंख्या 218 धावांपर्यंत पोहोचवली. कर्णधाराला शतक झळकावताना भारताच्या मजबूत गोलंदाजीचा सामना करावा लागला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Hashmatullah Shahid
Ind vs Afg
Indian cricket team

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