Marathi News
अजून भारतात लाँच न झालेली कार अभिषेक शर्माला गिफ्ट मिळाली, किंमत आणि फीचर्स ऐकून थक्क व्हाल

HAVAL H9 SUV : आशिया कप 2025 ही स्पर्धा भारतीय पुरुष संघाने जिंकली आहे. रविवारी पाकिस्तानला 5 विकेट राखून हरवत टीम इंडियाने आशियन चॅम्पियनचा खिताब जिंकला. यात टीम इंडियाकडून संपूर्ण स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या अभिषेक शर्माला प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार मिळाला. याच त्याला एक आलिशान कार सुद्धा बक्षिस म्हणून मिळाली. पण या कारची वैशिष्ट्य काय आहेत याविषयी जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Sep 30, 2025, 05:47 PM IST
अभिषेक शर्माने आशिया कपमध्ये भारताकडून खेळताना तुफान फटकेबाजी केली. यावेळी त्याने 7 सामन्यात एकूण 314 धावा केल्या. यादरम्यान त्याने तीन अर्धशतक सुद्धा ठोकली. अभिषेक शर्माच्या या परफॉर्मन्ससाठी त्याला Haval H9 SUV ही आलिशान कार बक्षीस म्हणून देण्यात आली.   

Haval H9 SUV ही कार चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी GWM बनवते. अद्याप ही कार भारतात लाँच झालेली नाही. रिपोर्ट्सनुसार नोव्हेंबर 2025 पर्यंत ही कार भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. 

HAVAL सऊदी अरब वेबसाइटच्यानुसार भारतात या आलिशान कारची किंमत जवळपास 33 लाख 60 हजार एवढी असेल. Haval H9 SUV ही कर अत्यंत प्रीमियम आणि दमदार आहे. 

Haval H9 SUV ही केवळ तिच्या रफ अँड टफ लूकसाठी नाही तर अत्याधुनिक फीचर्स आणि लग्झरी ऑफ रोडींग क्षमतेसाठी सुद्धा ओळखली जाते. Haval H9 SUV मध्ये 2.0 लिटर टर्बोचार्ज्ड 4-सिलेंडर इंजिन आज जे 380 NM चा टॉर्क देते. यात 8-स्पीड ऑटोमॅटिक ZF ट्रान्समिशन तंत्रज्ञान वापरले आहे.

Haval H9 SUV ची रचना ऑफ-रोडींग आणि कम्फर्टचा उत्तम संगम आहे. खडबडीत रस्त्यांवर सुद्धा ही गाडी उत्तम प्रदर्शन करते. वाळू, चिखल, बर्फ यांसारख्या ड्रायव्हिंग मोड्सचा यात समावेश आहे. 

Haval H9 SUV मध्ये सुरक्षिततेसाठी यात सहा एअरबॅग्ज, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, अॅडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि ट्रॅफिक जॅम असिस्ट यांसारखे अत्याधुनिक फीचर्स आहेत. कारमध्ये पार्किंगसाठी 360 डिग्री व्ह्यू कॅमेरा सुद्धा दिलेला आहे. 

सऊदी अरब वेबसाइटच्यानुसार Haval H9 SUV ची किंमत सुमारे 1,42,199.8 सौद रियाल आहे. भारतात या आलिशान कारची किंमत जवळपास 33 लाख 60 हजार एवढी असेल.

अभिषेक शर्माला ही कार दुबईत मिळाल्याने त्याला ही कार भारतात आणावी लागणार आहे. अभिषेक शर्माच्या मर्सिडीज, BMW या कारसह आता Haval H9 SUV चा समावेश सुद्धा आता त्याच्या कलेक्शनमध्ये झाला आहे.   

