अजून भारतात लाँच न झालेली कार अभिषेक शर्माला गिफ्ट मिळाली, किंमत आणि फीचर्स ऐकून थक्क व्हाल
HAVAL H9 SUV : आशिया कप 2025 ही स्पर्धा भारतीय पुरुष संघाने जिंकली आहे. रविवारी पाकिस्तानला 5 विकेट राखून हरवत टीम इंडियाने आशियन चॅम्पियनचा खिताब जिंकला. यात टीम इंडियाकडून संपूर्ण स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या अभिषेक शर्माला प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार मिळाला. याच त्याला एक आलिशान कार सुद्धा बक्षिस म्हणून मिळाली. पण या कारची वैशिष्ट्य काय आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Sep 30, 2025, 05:47 PM IST
