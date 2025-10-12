एका खोलीचं घर ते थेट तीन मजल्यांचा आलिशान बंगला, रिंकू सिंगच्या घराचे inside photo पाहिलेत का?
Rinku Singh: रातोरात स्टार होण्यापूर्वी भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंग अलीगडमध्ये त्याच्या वडिलांनी दिलेल्या एका साध्या स्टाफ क्वार्टरमध्ये राहत होता. त्याचे वडील एका एलपीजी वितरण कंपनीत काम करत होते. रिंकू सिंगचे जुने घर अलीगडमध्ये दोन खोल्यांचे आहे.
Rinku Singh: रातोरात स्टार होण्यापूर्वी भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंग अलीगडमध्ये त्याच्या वडिलांनी दिलेल्या एका साध्या स्टाफ क्वार्टरमध्ये राहत होता. त्याचे वडील एका एलपीजी वितरण कंपनीत काम करत होते. रिंकू सिंगचे जुने घर अलीगडमध्ये दोन खोल्यांचे आहे. भारतीय क्रिकेट संघ आणि कोलकाता नाईट रायडर्सचा दमदार फलंदाज रिंकू सिंग याने एक आलिशान बंगला खरेदी केला आहे.
आत काय आहे?
