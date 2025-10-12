English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एका खोलीचं घर ते थेट तीन मजल्यांचा आलिशान बंगला, रिंकू सिंगच्या घराचे inside photo पाहिलेत का?

Rinku Singh: रातोरात स्टार होण्यापूर्वी भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंग अलीगडमध्ये त्याच्या वडिलांनी दिलेल्या एका साध्या स्टाफ क्वार्टरमध्ये राहत होता. त्याचे वडील एका एलपीजी वितरण कंपनीत काम करत होते. रिंकू सिंगचे जुने घर अलीगडमध्ये दोन खोल्यांचे आहे.

Oct 12, 2025, 07:12 PM IST
Rinku Singh: रातोरात स्टार होण्यापूर्वी भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंग अलीगडमध्ये त्याच्या वडिलांनी दिलेल्या एका साध्या स्टाफ क्वार्टरमध्ये राहत होता. त्याचे वडील एका एलपीजी वितरण कंपनीत काम करत होते. रिंकू सिंगचे जुने घर अलीगडमध्ये दोन खोल्यांचे आहे. भारतीय क्रिकेट संघ आणि कोलकाता नाईट रायडर्सचा दमदार फलंदाज रिंकू सिंग याने एक आलिशान बंगला खरेदी केला आहे. 

आयपीएल 2025 च्या मेगा लिलावापूर्वी, कोलकाता नाईट रायडर्स (केकेआर) ने त्याला13 कोटी (130 दशलक्ष रुपये) इतक्या मोठ्या रकमेत कायम ठेवले आणि त्यानंतरच त्याच्या नव्या घराची बातमी वाऱ्याच्या वेगाने पसरली. तर पहुयात रिंकूच्या बंगल्यातील राजसी सोयीसुविधा काय आहेत.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार घराची किंमत सुमारे ₹3.5 कोटी असून त्याचे घर अलिगडमधील सर्वात महागड्या सोसायटींपैकी एक असलेल्या ओझोन सिटीमधील द इस्टेटमध्ये आहे. रिंकू सिंगने त्याच्या घराचे नाव आईच्या नावावर ठेवलं आहे. त्याचं नाव "वीणा पॅलेस" ठेवलं आहे. (photo credit - social media)  

आत काय आहे?

रिंकू सिंगचा बंगला तीन मजली उंच आहे, पहिल्या मजल्यावर बेडरूम, स्वयंपाकघर, ऑफिस आणि जेवणाची खोली आहे. (photo credit - social media)

घरात प्रवेश केल्यावर उजवीकडे रिंकू आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांची फोटो गॅलरी आहे. पुढे गेल्यावर, तुम्हाला रिंकूने आयपीएल आणि इतर सामन्यांमध्ये जिंकलेले ट्रॉफी आणि पुरस्कार दिसतील. (photo credit - social media)  

दुसऱ्या मजल्यावर तीन बेडरूम, स्वयंपाकघर आणि इतर सुविधा आहेत. एवढेच नाही तर  तिसऱ्या मजल्यावर एक ओपन टेरेस आणि पार्टी एरिया आहे. (photo credit - social media)  

या महागड्या बंगल्यात ड्रॉईंग रूम, लिविंग रूम आणि एक लाउंज देखील आहे. शिवाय, त्याच्या घरात खाजगी स्विमिंग पूल आणि टेरेससह इतर आलिशान सोयीसुविधा आहेत. (photo credit - social media)

क्रिकेटपटू रिंकू सिंग आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदार प्रिया सरोज यांचा साखरपुडा 8 जून 2025 ला झाला. हा सोहळा एका आलिशान हॉटेलमध्ये पार पडला आणि त्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. (photo credit - social media)

