'...अन् तो प्रायव्हेट पार्ट दाखवत अश्लिल चाळे'; नेमकं काय घडलं सोहा अली खानसोबत?
Soha Ali Khan : अभिनेत्री सोहा अली खानने तिच्यासोबत घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेबद्दल सांगितलं आहे. अभिनेत्रीने तिच्यासोबत झालेल्या कास्टिंग काउचबद्दल खुलासा केला आहे.
Neha Choudhary | Sep 15, 2025, 02:04 PM IST
1/8
2/8
सोहा अली खानने सांगितलं की, परदेशात तिच्यासोबत भयानक घटना घडली होती. अभिनेत्रीसोबत दिवसाढवळ्या सार्वजनिक ठिकाणी एका पुरुषाने गुप्तांग दाखवायला सुरुवात केली. या घटनेबद्दल बोलताना सोहा अली खान म्हणाली की तिला समजते की ती किती भाग्यवान आहे आणि स्थानिक वाहतुकीने प्रवास करणाऱ्या सामान्य लोकांना दररोज अशा गोष्टींचा सामना करावा लागतो.
3/8
4/8
हॉटरफ्लायला दिलेल्या मुलाखतीत सोहाने या घटनेबद्दल सांगितलं आहे. तिला विचारण्यात आलं की, कधी सार्वजनिकरित्या त्रास देण्यात आला आहे का. यावर उत्तर देताना अभिनेत्री म्हणाली, "इटलीमध्ये... हो, अर्थातच, हे अनेकदा घडते. पण दिवसाढवळ्या? त्यांचा हेतू काय असेल? मला हे समजत नाही. आम्हाला त्यांच्या मनात जाऊन हे समजून घ्यायचेही नाही."
5/8
6/8
7/8