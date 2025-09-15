English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'...अन् तो प्रायव्हेट पार्ट दाखवत अश्लिल चाळे'; नेमकं काय घडलं सोहा अली खानसोबत?

Soha Ali Khan : अभिनेत्री सोहा अली खानने तिच्यासोबत घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेबद्दल सांगितलं आहे. अभिनेत्रीने तिच्यासोबत झालेल्या कास्टिंग काउचबद्दल खुलासा केला आहे.   

Neha Choudhary | Sep 15, 2025, 02:04 PM IST
twitter
1/8

बॉलिवूडमधील पतौडी कुटुंब कुठल्या ना कुठल्या कारणांमुळे चर्चेत असतात. खान कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती हा  बॉलिवूडशी जोडला आहे. शर्मिला टागोर यांची मुलगी आणि सैफ अली खानची बहीण सोहा अली खान हिने नुकताच एक धक्कादायक घटनेचा खुलासा केला आहे. 

twitter
2/8

सोहा अली खानने सांगितलं की, परदेशात तिच्यासोबत भयानक घटना घडली होती. अभिनेत्रीसोबत दिवसाढवळ्या सार्वजनिक ठिकाणी एका पुरुषाने गुप्तांग दाखवायला सुरुवात केली. या घटनेबद्दल बोलताना सोहा अली खान म्हणाली की तिला समजते की ती किती भाग्यवान आहे आणि स्थानिक वाहतुकीने प्रवास करणाऱ्या सामान्य लोकांना दररोज अशा गोष्टींचा सामना करावा लागतो.

twitter
3/8

बॉलिवूड अभिनेत्री सोहा अली खान सांगते की जेव्हा ती इटलीमध्ये ही धक्कादायक आणि भयानक घडली आहे.  अभिनेत्री म्हणाली की तिला तिच्या हक्कांबद्दल माहिती आहे, पण तरीही अशा गोष्टी दररोज घडतात.

twitter
4/8

हॉटरफ्लायला दिलेल्या मुलाखतीत सोहाने या घटनेबद्दल सांगितलं आहे. तिला विचारण्यात आलं की, कधी सार्वजनिकरित्या त्रास देण्यात आला आहे का. यावर उत्तर देताना अभिनेत्री म्हणाली, "इटलीमध्ये... हो, अर्थातच, हे अनेकदा घडते. पण दिवसाढवळ्या? त्यांचा हेतू काय असेल? मला हे समजत नाही. आम्हाला त्यांच्या मनात जाऊन हे समजून घ्यायचेही नाही."

twitter
5/8

कास्टिंग काउचबद्दल बोलताना अभिनेत्री म्हणाली की, कुठेतरी मी एका फिल्मी कुटुंबाशी निगडीत असल्याने मला हा विशेषाधिकार मिळाला.... कदाचित म्हणूनच मी वाचले, सर्वांना वाटले की सैफ तिथे आहे, शर्मिला जी तिथे आहेत, कदाचित म्हणूनच.... पण मला खरोखर असा कोणताही अनुभव आला नाही. त्याबद्दल देवाचे आभार

twitter
6/8

सोहा अली खानच्या चित्रपटाबद्दल बोलायचं झालं तर  'छोरी 2' मध्ये नुसरत भरुच्चा, गश्मीर महाजनी आणि जितेंद्र कुमार यांच्यासोबत दिसली होती. विशेष म्हणजे 7 वर्षांच्या ब्रेकनंतर तिने पुन्हा पुनरागमन केलं आहे. 

twitter
7/8

तर सोहाच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचं झालं तर तिने 2015 मध्ये अभिनेता कुणाल खेमूसोबत लग्न केलं असून त्यांना इनायाला नावाची मुलगी आहे.   

twitter
8/8

सोहा अली खानने आतापर्यंत अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. ‘रंग दे बसंती’, ‘खोया खोया चाँद’, ‘तुम मिले’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये तिने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. 

twitter
पुढील
अल्बम

Mumbai Rain : मुसळधार पावसात मॅनहोलभोवती पहारा देणारा BMC चा 'सुपरमॅन'

पुढील अल्बम

Mumbai Rain : मुसळधार पावसात मॅनहोलभोवती पहारा देणारा BMC चा &#039;सुपरमॅन&#039;

Mumbai Rain : मुसळधार पावसात मॅनहोलभोवती पहारा देणारा BMC चा 'सुपरमॅन'

Mumbai Rain : मुसळधार पावसात मॅनहोलभोवती पहारा देणारा BMC चा 'सुपरमॅन' 8
विमानात, एअरपोर्टवर ‘या’ शब्दांचा उच्चार केला तरी तुम्हाला होईल अटक; यादी पाहाच

विमानात, एअरपोर्टवर ‘या’ शब्दांचा उच्चार केला तरी तुम्हाला होईल अटक; यादी पाहाच

विमानात, एअरपोर्टवर ‘या’ शब्दांचा उच्चार केला तरी तुम्हाला होईल अटक; यादी पाहाच 9
मोबाईल सिमकार्डचा एक कोपरा कायमच कापलेला का असतो?

मोबाईल सिमकार्डचा एक कोपरा कायमच कापलेला का असतो?

मोबाईल सिमकार्डचा एक कोपरा कायमच कापलेला का असतो? 8
बाळासाहेब ठाकरेंचा &#039;तो&#039; नातू ज्याला वडिलांनी नाकारलं; राजकारण नाही &#039;हे&#039; क्षेत्र गाजवण्यास सज्ज

बाळासाहेब ठाकरेंचा 'तो' नातू ज्याला वडिलांनी नाकारलं; राजकारण नाही 'हे' क्षेत्र गाजवण्यास सज्ज

बाळासाहेब ठाकरेंचा 'तो' नातू ज्याला वडिलांनी नाकारलं; राजकारण नाही 'हे' क्षेत्र गाजवण्यास सज्ज 8