  • कलिंगड खाताना बिया काढून टाकताय? थांबा! आधी त्यांचे जबरदस्त आरोग्यदायी फायदे तर जाणून घ्या

कलिंगड खाताना बिया काढून टाकताय? थांबा! आधी त्यांचे जबरदस्त आरोग्यदायी फायदे तर जाणून घ्या

Health News: कलिंगड खाताना नेहमी बिया काढून टाकल्या जातात. पण तुम्हाला माहित आहे का की, कलिंगडच्या बिया खाल्ल्याने अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळतात.   

Manali Sagvekar | Apr 04, 2026, 12:38 PM IST
कलिंगडच्या बिया खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे

Health Benefits of eating Watermelon Seeds

Watermelon Seeds Health Benefits:  उन्हाळ्यात बाजारात सर्वाधिक दिसणारे फळ म्हणजे कलिंगड. प्रखर उन्हात शरीराला थंडावा मिळावा यासाठी कलिंगड हे एक उत्तम फळ आहे. आरोग्य तज्ज्ञ देखील उन्हाळ्यात कलिंगड खाण्याचा सल्ला देतात. कलिंगड खाताना त्यातील बिया काढून टाकल्या जातात. पण तुम्हाला माहित आहे का की, कलिंगडच्या बिया खाल्ल्याने अनेक मोठे आरोग्यदायी फायदे मिळतात. त्यामुळे फेकून न देता त्यांचे योग्यरित्या सेवन करणे अधिक फायदेशीर ठरेल.   

प्रथिनांचा उत्तम स्त्रोत

Health Benefits of eating Watermelon Seeds

कलिंगडच्या बियांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रथिनांचा समावेश असतो. यामध्ये ग्लुटामिक अॅसिड आणि लायसिन सारखी आवश्यक अमिनो अॅसिड असतात. जी स्नायूंना मजबुत ठेवण्यास मदत करतात आणि शरीराच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.   

हृदयाचे आरोग्य

Health Benefits of eating Watermelon Seeds

कलिंगडच्या बियांमध्ये मॅग्नेशियमही मोठ्या प्रमाणात असते. म्हणूनच या बियांच्या सेवनामुळे रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास आणि हृदयाची गती सामान्य राहण्यास मदत होते.   

चमकदार त्वचा आणि मजबूत केस

Health Benefits of eating Watermelon Seeds

या बियांमधील अँटी ऑक्सिडंट्स चेहऱ्यावर लवकर सुरकुत्या येण्यापासून रोखतात आणि त्वचा चमकदार बनते. याशिवाय प्रथिने आणि मॅग्नेशियममुळे केसांची गळती कमी होते आणि केस मजबूत होण्यास मदत होते.  

रोग प्रतिकारकशक्ती वाढते

Health Benefits of eating Watermelon Seeds

या बियांमध्ये झिंक, कॉपर आणि व्हिटॅमिन सी असते. झिंकचे प्रमाण अधिक असल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. ज्यामुळे वारंवार होणारे संसर्ग किंवा आजार रोखण्यास मदत होते.   

हाडांची मजबुती

Health Benefits of eating Watermelon Seeds

कलिंगडच्या बियांमध्ये असलेले कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि कॉपर यांसारखी खनिजे हाडांची घनता वाढवण्यास मदत करतात, ज्यामुळे ऑस्टिओपोरोसिससारख्या गंभीर आजारांचा धोका कमी होतो.   

किलंगडच्या बिया कशा खाव्यात?

Health Benefits of eating Watermelon Seeds

कलिंगड खाताना बिया तशाच चावून खाल्ल्यास त्या पचायला जड जाऊ शकतात. आणि पोट दुखी होऊ शकते. म्हणूनच त्यांचे सेवन योग्यरित्या करणे आवश्यक आहे.   

बिया खाण्याची योग्य पद्धत

Health Benefits of eating Watermelon Seeds

कलिंगडच्या बिया तुम्ही उन्हात वाळवून, हलक्या भाजून त्यावर मीठ टाकून स्नॅक्स म्हणून खाऊ शकता. तसेच बियांची पावडर करून ती सॅलड किंवा स्मूदीमध्ये मिसळू शकता किंवा बियांना मोड आणून खाल्ल्यास त्याचे अधिकाधिक फायदे मिळतात.  (Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

&quot;जेव्हा मी सकाळी उठले, तेव्हा संपूर्ण चादर रक्ताने माखलेली...&quot;, वडील आता प्रेम करणार नाहीत असं समजून घाबरलेली कंगना

"जेव्हा मी सकाळी उठले, तेव्हा संपूर्ण चादर रक्ताने माखलेली...", वडील आता प्रेम करणार नाहीत असं समजून घाबरलेली कंगना

"जेव्हा मी सकाळी उठले, तेव्हा संपूर्ण चादर रक्ताने माखलेली...", वडील आता प्रेम करणार नाहीत असं समजून घाबरलेली कंगना 8
Birthday Special: भारताचे असे गोलंदाज ज्यांनी टाकल्या सलग 21 मेडन, 29 ओव्हरमध्ये दिल्या फक्त तीन धावा

Birthday Special: भारताचे असे गोलंदाज ज्यांनी टाकल्या सलग 21 मेडन, 29 ओव्हरमध्ये दिल्या फक्त तीन धावा 8
एखाद्या चकाकणाऱ्या हिऱ्यासारखीच दिसतेय पृथ्वी; आर्टेमिस 2 मधून कसा टीपला इतका उत्तम फोटो?

एखाद्या चकाकणाऱ्या हिऱ्यासारखीच दिसतेय पृथ्वी; आर्टेमिस 2 मधून कसा टीपला इतका उत्तम फोटो? 8
रोहित किंवा बुमराह नाही तर 20 वर्षांचा 'हा' खेळाडू आहे मुंबई इंडियन्सचा 'एक्स फॅक्टर'

रोहित किंवा बुमराह नाही तर 20 वर्षांचा 'हा' खेळाडू आहे मुंबई इंडियन्सचा 'एक्स फॅक्टर' 7