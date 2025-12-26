Health Care: काचेचा, स्टीलचा की प्लास्टिकचा... तुमच्यासाठी कोणता टिफिन सुरक्षित? जाणून घ्या
Food Safty Tips: रोज शाळेत किंवा ऑफिसला जाताना आपण टिफिन घेऊन जातो. वेगवगेळ्या पद्धतीचे, आकाराचे आणि अगदी वेगवगेळ्या धातूंचे टिफिन बॉक्सेस मिळतात. पण काच, स्टील की प्लास्टिक कोणत्या पद्धतीचा टिफिन उत्तम आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.
आजकाल स्टीलचे टिफिन कमी वापरले जात आहेत, पण पहिले अनेक वर्षे हेच सर्वात जास्त वापरले जात. स्टील केमिकली इनॅक्टिव्ह असते, म्हणजेच तुम्ही त्यात गरम, तेलकट किंवा मसालेदार जेवण ठेवले तरी त्यात कोणतीही रासायनिक प्रतिक्रिया होत नाही. मात्र, हे मायक्रोवेव-फ्रेंडली नसते. तरीही, डेली वापरासाठी स्टील चांगले आहे.
