  • Health Care: काचेचा, स्टीलचा की प्लास्टिकचा... तुमच्यासाठी कोणता टिफिन सुरक्षित? जाणून घ्या

Health Care: काचेचा, स्टीलचा की प्लास्टिकचा... तुमच्यासाठी कोणता टिफिन सुरक्षित? जाणून घ्या

Food Safty Tips: रोज शाळेत किंवा ऑफिसला जाताना आपण टिफिन घेऊन जातो. वेगवगेळ्या पद्धतीचे, आकाराचे आणि अगदी वेगवगेळ्या धातूंचे टिफिन बॉक्सेस मिळतात. पण काच, स्टील की प्लास्टिक कोणत्या पद्धतीचा टिफिन उत्तम आहे याबद्दल जाणून घेऊयात.   

Dec 26, 2025, 03:11 PM IST
1/8

रोजच्या जीवनात टिफिन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ऑफिसमध्ये, शाळेत, अगदी बाहेर जाताना ट्रॅव्हल करतानाही अनेकदा आपण घरचं जेवण टिफिनमध्ये घेऊन जातो.   

2/8

पण जर यासाठी तुम्ही योग्य प्रकारच्या मेटलचा किंवा कंटेनरचा टिफिन वापरला करत नाहीत, तर तुमचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते. चला तर मग, जाणून घेऊया तुमच्या आरोग्यासाठी कोणते टिफिन सर्वोत्तम आहे.

3/8

काचेचे टिफिन हे एकदम सुरक्षित असते. कारण काच हीटसोबत रिएक्ट करत नाही, त्यामुळे जरी तुम्ही गरम जेवण पॅक करत असाल किंवा मायक्रोवेव मध्ये गरम करत असाल, तरी काच केमिकल रिएक्ट करत नाही. यामुळे जेवणाची चव आणि पोषणतत्त्वे सुरक्षित राहतात.  

4/8

आजकाल स्टीलचे टिफिन कमी वापरले जात आहेत, पण पहिले अनेक वर्षे हेच सर्वात जास्त वापरले जात. स्टील केमिकली  इनॅक्टिव्ह असते, म्हणजेच तुम्ही त्यात गरम, तेलकट किंवा मसालेदार जेवण ठेवले तरी त्यात कोणतीही रासायनिक प्रतिक्रिया होत नाही. मात्र, हे मायक्रोवेव-फ्रेंडली नसते. तरीही, डेली  वापरासाठी स्टील चांगले आहे.  

5/8

पितळेचे टिफिन नेहमीच एका आकर्षक, क्लासी लुकसाठी वापरले जात, पण याचे एक महत्त्वाचे दुष्परिणाम देखील आहेत. जर पितळेवर योग्य रितीने कलई केलेली नसेल, तर कॉपर घटक तुमच्या अन्नामध्ये मिसळू शकतो. यामुळे लिव्हरवर ताण येऊ शकतो 

6/8

आजकाल एल्युमिनियम टिफिन कमी दिसतात, पण अजूनही काही लोकांमध्ये हे वापरले जाते. विशेषतः बिर्याणी, फ्रेंच फ्राइज किंवा पोहे सारख्या खाद्यपदार्थांच्या पॅकिंगसाठी एल्युमिनियम फॉईलचा वापर केला जातो. पण हे लाइटवेट आणि सस्ते असले तरी, ते ऑइल आणि ऍसिडिक फूडसोबत रिएक्ट करतं. 

7/8

तुम्ही शाळेत किंवा ऑफिसमध्ये प्लास्टिकच्या टिफिनचा वापर करत असाल, तर तुमच्या आरोग्याचा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्लास्टिकचे टिफिन आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत हानिकारक ठरू शकते. ग

8/8

तुमच्या लंच बॉक्स किंवा टिफिनमध्ये तुम्ही जर आरोग्याची काळजी घेत असाल, तर काच टिफिन सर्वोत्तम आहे. स्टीलचे टिफिन देखील चांगले पर्याय असू शकतात, पण प्लास्टिक आणि एल्युमिनियम टिफिन टाळावे. 

