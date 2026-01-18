जेवल्यानंतर ढेकर का येतात? याचे आरोग्यावर काय परिणाम होतात?
Belching After Eating: जेवणानंतर ढेकर येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असून याद्वारे पोटातील अतिरिक्त हवा आणि पचनक्रियेत तयार झालेले वायू बाहेर पडतात, ज्यामुळे पोटाचा जडपणा कमी होऊन आराम मिळतो. मात्र, जर ढेकरसोबत घशात जळजळ, आंबट पाणी किंवा दुर्गंधी येत असेल, तर ते अॅसिडिटी, अपचन किंवा पोटातील संसर्गाचे लक्षण असू शकते.
Manali Sagvekar | Jan 18, 2026, 07:52 PM IST
