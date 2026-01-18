English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • जेवल्यानंतर ढेकर का येतात? याचे आरोग्यावर काय परिणाम होतात?

जेवल्यानंतर ढेकर का येतात? याचे आरोग्यावर काय परिणाम होतात?

Belching After Eating: जेवणानंतर ढेकर येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असून याद्वारे पोटातील अतिरिक्त हवा आणि पचनक्रियेत तयार झालेले वायू बाहेर पडतात, ज्यामुळे पोटाचा जडपणा कमी होऊन आराम मिळतो. मात्र, जर ढेकरसोबत घशात जळजळ, आंबट पाणी किंवा दुर्गंधी येत असेल, तर ते अ‍ॅसिडिटी, अपचन किंवा पोटातील संसर्गाचे लक्षण असू शकते.  

Manali Sagvekar | Jan 18, 2026, 07:52 PM IST
जेवणानंतर ढेकर येणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे, जी शरीरातील हवा बाहेर टाकण्याचे काम करते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, ढेकर येण्याचे आरोग्यावर काय परिणाम होऊ शकतात?  

जेवताना किंवा पाणी पिताना अन्नासोबत हवाही पोटात जाते. विशेषतः वेगाने खाणे, जेवताना बोलणे किंवा स्ट्रॉने पाणी पिणे यामुळे जास्त हवा पोटात जाते. ही हवा ढेकरच्या रूपात बाहेर पडते.   

जेव्हा पोटात अन्नाचे पचन सुरू होते, तेव्हा नैसर्गिक वायू तयार होतात. हे वायू जमा झाल्यामुळेही ढेकर येतात. तसेच सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स किंवा बियर यांसारख्या पेयांमध्ये कार्बन डायऑक्साइड असतो, ज्यामुळे लगेच ढेकर येतात.   

याशिवाय काही विशिष्ट पदार्थ किंवा भाज्या खाल्ल्यानेही पोटात गॅस तयार होतो. जसे की कोबी, डाळी, कांजा किंवा तेलकट-तिखट पदार्थ.   

ढेकर येण्याने आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतात. ढेकर आल्यामुळे पोटात साठलेली अतिरिक्त बाहेर पडतो, ज्यामुळे पोट फुगणे आणि अस्वस्थता होत नाही. यामुळे पचन संस्था सुधारण्यास मदत होते.   

तसेच काही नकारात्मक परिणामही होतात. जेर ढेकरसोबत घशात जळजळ किंवा आंबट पाणी येत असेल, तर ते 'अ‍ॅसिड रिफ्लेक्सचे' लक्षण असू शकते.   

शिवाय वारंवार आणि दुर्गंधीयुक्त ढेकर येत असेल तर हे अपचन, गॅस्ट्रिटिस किंवा पोटात संसर्ग असल्याचे संसर्ग असू शकतात.   

सतत ढेकर आल्यामुळे छातीत दुखणे किंवा पोट जड वाटणे अशा समस्याही उद्भवू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे जर तुम्हाला जेवणानंतर तासनतास ढेकर येत असतील किंव त्यासोबत पोटात दुखत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.   

