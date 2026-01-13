English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • डोळ्यांखालील डार्क सर्कल्स देतायत किडनीच्या समस्यांचे संकेत! आत्ताच सावध व्हा...

डोळ्यांखालील डार्क सर्कल्स देतायत किडनीच्या समस्यांचे संकेत! आत्ताच सावध व्हा...

Kidney Health: सामान्यतः झोप पूर्ण नसेल किंवा थकवा आला असेल तर त्याचे परिणाम थेट चेहऱ्यावर दिसतात. ज्यामुळे डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे येतात, चेहराही निस्तेज होतो. पण झोप पूर्ण असूनही डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे येत असतील तर हे काळजीचे कारण असू शकतं. किडनीच्या समस्यांचे स्पष्ट संकेत असू शकतात. याबात तज्ज्ञ काय सांगतात जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Jan 13, 2026, 04:53 PM IST
किडनीचे आरोग्य

Kidney Health

किडनीचे आरोग्य

Kidney Health

आजकालच्या धावपळीच्या जीवनात झोपेच्या अनियमित वेळा, शारीरिक आणि मानसिक तणाव या सामान्य समस्या बनल्या आहेत. अशात अपूर्ण झोप आणि थकव्यामुळे डोळ्यांखाली डार्क सर्कल्स म्हणजेच काळी वर्तुळे येतात.   

किडनीचे आरोग्य

Kidney Health

पण ही काळी वर्तुळे केवळ अपूर्ण झोपेचेच नाहीतर इतर शारीरिक समस्यांचेही संकेत असू शकतात. असं आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात. ही काळी वर्तुळे किडनीच्या समस्येचे संकेतही असू शकतात.   

किडनीचे आरोग्य

Kidney Health

जेव्हा किडनीला तिचे कार्य पूर्ण करण्यात अडचणी येतात, तेव्हा किडनीवर ताण निर्माण होतो. याचे परिणाम थेट चेहऱ्यावर दिसून येतात आणि डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे येतात.  

किडनीचे आरोग्य

Kidney Health

जर तुम्ही योग्य आहार घेत नसाल, जास्त प्रमाणात मद्यपान करत असाल किंवा पुरेशी झोप घेत नसाल तर किडनीचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता असते. किडनीचे कार्य मंदावते ज्यामुळे शरीरातील नको असलेले पदार्थ बाहेर टाकण्याचे काम योग्य प्रकारे होत नाही.   

किडनीचे आरोग्य

Kidney Health

परिणामी चेहरा निस्तेज होतो, डोळ्यांमध्ये थकवा जाणवतो आणि डोळ्यांखालील काळी वर्तुळे अधिक ठळक दिसू लागतात.   

किडनीचे आरोग्य

Kidney Health

सामान्यतः त्वचेच्या समस्या असलेल्या व्यक्तींना किंवा कमी पाणी पिणाऱ्या व्यक्तींना देखील डोळ्यांखाली येणाऱ्या काळ्या वर्तुळांच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. पण झोप पूर्ण करूनही आणि योग्य आहार घेऊनही तुमच्या डोळ्याखाली काळी वर्तुळे येत असतील तर ते सामान्य मानले जाऊ शकत नाही.   

किडनीचे आरोग्य

Kidney Health

म्हणूनच तुमच्याही डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे आली असतील. आणि काही केल्या जात नसतील तर त्वरीत जवळच्या इस्पितळाला भेट द्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. योग्य तपासणी करून लगेचच उपचार सुरू करा.   

किडनीचे आरोग्य

Kidney Health

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)  

