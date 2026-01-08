English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • तुमचं शरीरच देतय हृदयविकाराच्या झटक्याचे संकेत, आत्ताच सावध व्हा!

तुमचं शरीरच देतय हृदयविकाराच्या झटक्याचे संकेत, आत्ताच सावध व्हा!

Heart Attack Early Sings: जगभरातील बरेच मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्यामुळेच होतात. हृदयविकाराच्या झटक्याचे संकेत जवळजवळ एक महिना आधीपासूनच आपले शरीर आपल्याला देत असते. पण या संकेतांना आरोग्याच्या सामान्य समस्या मानून दुर्लक्षित केले जाते. या सामान्य समस्याच पुढे गंभीर स्वरूप घेऊन हृदयविकाराच्या झटक्याचे मोठे कारण बनू शकते. म्हणूनच ही लक्षणे कोणती आहेत जाणून घ्या आणि सुरक्षित रहा.   

Manali Sagvekar | Jan 08, 2026, 03:57 PM IST
अरे बापरे! काल अगदी ठीक होते आणि अचानक हृदय विकाराचा झटका कसा काय? असे तुम्ही कित्येक लोकांच्या तोंडून ऐकले आहे. जगभरात अनेक लोकांच्या मृत्यूचे मुख्य कारण हृदय विकाराचा झटका हेच आहे. जर तुम्हाला यापासून वाचायचे असेल तर ही बातमी नक्कीच वाचा.   

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, हृदय विकराचा झटका कधीही अचानक येत नाही, तर जवळजवळ एक महिना आधीपासूनच आपले शरीर याबाबत संकेत दिसू लागतात. ही लक्षणे कोणती आहेत ते या बातमीद्वारे जाणून घ्या आणि संबंधित लक्षणे दिसल्यास वेळीच उपचार सुरू करा.   

छातीत दुखणे: हृदय विकाराचा झटका येण्याआधी दिसणारे सर्वात पहिले लक्षण म्हणजे छातीत दुखणे. छातीत जडपणा जाणवणे, सांधे दुखी किंवा पाठ दुखी अशी लक्षणेही दिसतात. तसेच काहीवेळा श्वास घेताना अडथळे येणे, अचानक घाम येणे किंवा मळमळणे अशा समस्याही उद्भवतात. जर ही लक्षणे सतत दिसून येत असतील तर दुर्लक्ष करू नका.   

गरगरणे: जेव्हा तुम्ही उपाशी असाल किंवा अशक्तपणा असेल तेव्हा गरगरणे किंवा चक्कर येणे सामान्य मानले जाऊ शकते. पण हे सतत होत असेल तर शरीरात लोह या आवश्यक तत्त्वाच्या कमतरतेमुळे होत आहे, असे म्हणून दुर्लक्ष केल्यास महागात पडू शकते. हृदयापर्यंत रक्तप्रवाह सुरळीत न झाल्यास हृदयांच्या ठोक्यांची गती वाढून गरगरल्या सारखे जाणवते. हे देखील हृदय विकाराच्या झटक्याचे संकेत असू शकतात.   

घाम येणे: काहीही हालचाल न करता घाम येणे हे सामान्य लक्षण नाही. तसेच नेहमीपेक्षा जास्त प्रमाणात घाम येणे हे देखील सामान्य लक्षण नाही. कोणत्याही हालचाली शिवाय हृदयाचे ठोके अचानक वाढल्याने अस्वस्थ वाटून घाम येणे हे हृदयविकाराच्या झटक्याचे लक्षण आहे.   

थकवा येणे: जर तुम्हाला कोणतेही धावपळीचे काम केल्यानंतर किंवा व्यायाम केल्यानंतर थकवा जाणवणे सामान्य मानले जाऊ शकते. पण पूर्णपणे आराम करूनही आणि स्वस्थ असूनही थकवा जाणवत असेल तर हे देखील हृदयविकाराच्या झटक्याचे संकेत आहेत.   

अनियमित हृदयाचे ठोके: फक्त काही अंतरावर सामान्यपणे चालल्याने किंवा एखादे लहानसे काम केल्याने हृदयाच्या ठोक्यांची गती वाढत असेल तर, सावध व्हा. कारण, हे देखील हृदयविकाराच्या झटक्याचे संकेत असू शकतात.   

अंगदुखी आणि पायांना सूज: शरीरातील वेगवेगळ्या भागात सतत दुखणे जाणवणे किंवा पायांना सूज येणे यांसारख्या समस्या उद्भवत असतील तर, दुर्लक्ष करू नका. तसेच रक्त पातळ झाल्याने देखील हृदयविकाराच्या झटक्याची शक्यता अधिक वाढते.  (Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)  

