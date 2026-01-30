रोज 'वडापाव' खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात? जाणून थक्क व्हाल!
Manali Sagvekar | Jan 30, 2026, 03:49 PM IST
रोज 'वडापाव' खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात?
Vadapav For Health: मुंबईकरांसाठी वडापाव म्हणजे एक वेगळंच सुख असतं. त्या बर्गरपेक्षा मुंबईचा वडापावच भारी असे अनेकांचे मत असते. काहींचा तर सकाळ संध्याकाळचा नाश्तच वडापाव असतो. पण तुम्हाला माहित आहे का? जर तुम्ही रोज वडापाव खाल्ला तर शरीरात काय बदल होतात? फक्त 15 रुपयांना मिळणारा हा चविष्ट वडापाव रोज खाल्ला तर तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो.
वजन वाढणे
पचनाच्या समस्या
कोलेस्ट्रोल वाढणे
बाहेर टपरीवर मिळणारा बटाटावडा तळण्यासाठी वापरले जाणारे तेल कितीतरी दिवस वापरलेले असते. ते तेल खराब होऊन काळे झालेले असते. या खराब तेलामुळे शरीरातील निरोगी चरबीचे प्रमाण वाढते. यामुळे हृदयाच्या नसांवर परिणाम होऊन हृदयविकाराचा धोका वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे बाहेरील वडापाव खास असाल तर तो कोणत्या तेलात तळला जात आहे याची दक्षता घ्या.
रक्तातील साखर वाढणे
पोषण तत्त्वांची कमी
