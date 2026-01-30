English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • रोज वडापाव खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात? जाणून थक्क व्हाल!

रोज 'वडापाव' खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात? जाणून थक्क व्हाल!

Manali Sagvekar | Jan 30, 2026, 03:49 PM IST
twitter
1/8

रोज 'वडापाव' खाल्ल्याने शरीरात काय बदल होतात?

Vadapav For Health

Vadapav For Health: मुंबईकरांसाठी वडापाव म्हणजे एक वेगळंच सुख असतं. त्या बर्गरपेक्षा मुंबईचा वडापावच भारी असे अनेकांचे मत असते. काहींचा तर सकाळ संध्याकाळचा नाश्तच वडापाव असतो. पण तुम्हाला माहित आहे का? जर तुम्ही रोज वडापाव खाल्ला तर शरीरात काय बदल होतात? फक्त 15 रुपयांना मिळणारा हा चविष्ट वडापाव रोज खाल्ला तर तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो.   

twitter
2/8

वजन वाढणे

Vadapav For Health

वडापावमध्ये तेल आणि कॅलरीचे प्रमाण अधिक असते. जर रोज वडापाव खाल्ला तर शरीरात अतिरिक्त चरबी जमा होऊ शकते. यामुळे वजन वाढण्याची शक्यता वाढते. तेलामध्ये तळलेले वडे खाण्याऐवजी तुम्ही एअरफ्राय केलेले बटाटे वडे खाऊ शकता.   

twitter
3/8

पचनाच्या समस्या

Vadapav For Health

वडा बनवताना बेसनाचा वापर केला गेला असला तरी त्यासोबत खाल्ला जाणारा पाव मैद्यापासून बनलेला असतो. काहीवेळा तेलात तळलेला वडा आणि मैद्याचा पाव पचण्यास जड जाऊ शकतो. यामुळे गॅस, अ‍ॅसिडिटी आणि अपचन होऊन पोटाच्या समस्या उद्भवू शकतात.   

twitter
4/8

कोलेस्ट्रोल वाढणे

Vadapav For Health

बाहेर टपरीवर मिळणारा बटाटावडा तळण्यासाठी वापरले जाणारे तेल कितीतरी दिवस वापरलेले असते. ते तेल खराब होऊन काळे झालेले असते. या खराब तेलामुळे शरीरातील निरोगी चरबीचे प्रमाण वाढते. यामुळे हृदयाच्या नसांवर परिणाम होऊन हृदयविकाराचा धोका वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे बाहेरील वडापाव खास असाल तर तो कोणत्या तेलात तळला जात आहे याची दक्षता घ्या.   

twitter
5/8

रक्तातील साखर वाढणे

Vadapav For Health

रोज मैद्यापासून बनवलेला पाव खाल्याने रक्तातील साखर अचानक वाढू शकते. ज्यामुळे शरीरातील इन्सुलिनचा समतोल बिघडेल आणि मधुमेहाचा धोका होण्यची शक्यता वाढेल. जर तुम्हाला आधीच मधुमेह असेल तर वडापाल खाणे प्रकर्षाने टाळावे.  

twitter
6/8

पोषण तत्त्वांची कमी

Vadapav For Health

वडापावमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन आणि मिनरल्सचे प्रमाण फारच कमी असते. जर रोज वडापाव खाल्ला तर शरीरात पोषण तत्त्वांची कमतरता भासू शकते. यामुळे अशक्तपणा, थकवा येऊन रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊ शकते.   

twitter
7/8

उच्च रक्तदाब

Vadapav For Health

वडापावसह दिली मिळणाऱ्या चटण्यांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त मीठ असते. रोजच्या सेवनामुळे शरीरातील सोडियमची पातळी वाढेल. ज्यामुळे रक्तदाब वाढून हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.   

twitter
8/8

त्वचा निस्तेज होणे

Vadapav For Health

तसेच जास्त तेलकट पदार्थ खाल्ल्यास त्वचेवरही परिणाम होतो. चेहऱ्यावर पुरळ, मुरुमे किंवा डाग येऊन त्वचा निस्तेज होऊ शकते. वाईट चरबी वाढल्यामुळे शरीर सुस्त होते , आणि शरीराती ऊर्जाही कमी होते. म्हणूनच रोज वडापाव खाण्यापेक्षा आठवड्यातून दोनदा किंवा तिनदा खाणे योग्य ठरेल.   

twitter
पुढील
अल्बम

PAK - AUS च्या कर्णधारांचं ऑटो-रिक्षावर फोटोशूट, पाकिस्तानची उडाली खिल्ली; सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय

पुढील अल्बम

PAK - AUS च्या कर्णधारांचं ऑटो-रिक्षावर फोटोशूट, पाकिस्तानची उडाली खिल्ली; सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय

PAK - AUS च्या कर्णधारांचं ऑटो-रिक्षावर फोटोशूट, पाकिस्तानची उडाली खिल्ली; सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय

PAK - AUS च्या कर्णधारांचं ऑटो-रिक्षावर फोटोशूट, पाकिस्तानची उडाली खिल्ली; सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय 8
फास्ट फूड खवैय्यांसाठी मोठी बातमी! आता जंक फूडच्या मोहाला लागेल ब्रेक कारण...

फास्ट फूड खवैय्यांसाठी मोठी बातमी! आता जंक फूडच्या मोहाला लागेल ब्रेक कारण...

फास्ट फूड खवैय्यांसाठी मोठी बातमी! आता जंक फूडच्या मोहाला लागेल ब्रेक कारण... 9
Gold-Silver Price Today: खुशखबर! चांदीच्या दरात 24000 घसरण, सोन्यालाही जोरदार फटका; बघा आजचे दर

Gold-Silver Price Today: खुशखबर! चांदीच्या दरात 24000 घसरण, सोन्यालाही जोरदार फटका; बघा आजचे दर

Gold-Silver Price Today: खुशखबर! चांदीच्या दरात 24000 घसरण, सोन्यालाही जोरदार फटका; बघा आजचे दर 8
Dhurandhar now on Netflix: रात्री 12 च्या ठोक्याला ‘धुरंधर’ OTT वर रिलीज; मात्र चाहत्यांची निराशा, कारण काय?

Dhurandhar now on Netflix: रात्री 12 च्या ठोक्याला ‘धुरंधर’ OTT वर रिलीज; मात्र चाहत्यांची निराशा, कारण काय?

Dhurandhar now on Netflix: रात्री 12 च्या ठोक्याला ‘धुरंधर’ OTT वर रिलीज; मात्र चाहत्यांची निराशा, कारण काय? 8