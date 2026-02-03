English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • तुम्ही सुद्धा कॉफीचे शौकीन आहात? सावधान! आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक; कारण...

तुम्ही सुद्धा कॉफीचे शौकीन आहात? सावधान! आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक; कारण...

Coffee Side Effects For Health: तुम्हाला सुद्धा दिवसातून 5 ते 6 वेळा कॉफी पिण्याची सवय आहे? जर हो तर आत्ताच थांबा. कारण ही सवय तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. एका सामान्य व्यक्तीपेक्षा आरोग्याच्या या 4 समस्या असलेल्या व्यक्तींनी कॉफी पिणे प्रकर्षाने टाळले पाहिजे. या समस्या कोणत्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्की वाचाच.   

Manali Sagvekar | Feb 03, 2026, 05:05 PM IST
twitter
1/8

आरोग्यासाठी कॉफी पिण्याचे दुष्परिणाम

Coffee side effects For Health

कॉफी हे अनेकांचे आवडते पेय आहे. ऑफिसमध्ये, घरी किंवा कॅफेमध्येही दिवसातून कितीतरी वेळा कॉफीचे कप रिकामे केले जातात. कॉफी प्यायल्याने शरीराला तात्पुरती ऊर्जा मिळते. पण आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात की, कॉफी पिणे काही व्यक्तींच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.   

twitter
2/8

या 4 समस्या असलेल्या व्यक्तींनी कॉफी पिणे टाळावे

Coffee side effects For Health

कॉफीमध्ये असलेल्या कॅफीनमुळे शरीराला त्वरीत ऊर्जा मिळते. पण हेच ऊर्जादायक कॅफीन काही आरोग्याच्या मुख्य 4 समस्या असलेल्या व्यक्तींनी कॉफी पिणे प्रकर्षाने टाळले पाहिजे. या समस्या कोणत्या आहेत जाणून घ्या.   

twitter
3/8

उच्च रक्तदाब

Coffee side effects For Health

कॉफीमधील कॅफीनमुळे रक्तदाब तात्पुरता पण अचानक वाढू शकतो. त्यामुळे ज्यांना आधीच उच्च रक्तदाबाची समस्या असेल त्यांनी कॉफीचे सेवन केल्यास त्यांच्या हृदयावर ताण येऊ शकतो. हृदयविकाराचा धोका उद्भवू शकतो.   

twitter
4/8

अस्वस्थता

Coffee side effects For Health

ज्यांना सतत भीती वाटणे, हात-पाय थरथरणे किंवा सतत चिंता होण्याची समस्या आहे. त्यांनी देखील कॉफी पिणे टाळावे. कॉफीमधील कॅफीनमुळे शरीरातील स्ट्रेस हार्मोन वाढतात. ज्यामुळे अस्वस्थता वाढून पॅनिक अटॅकचा धोका उद्भवू शकतो.   

twitter
5/8

झोपेची समस्या

Coffee side effects For Health

जर तुम्हाला रात्री उशीरापर्यंत झोप येत नसेल किंवा झोपेच्या समस्या असतील तर चुकूनही कॉफीचे सेवन करू नये. कॅफीन शरीरात बराच काळ टिकते, ज्यामुळे झोपेचे चक्र बिघडू शकते. शरीराला अधिक थकवा जाणवतो.   

twitter
6/8

पचनसंस्थेच्या समस्या

Coffee side effects For Health

कॉफीमध्ये आम्लयुक्त पदार्थांचा समावेश असतो. जर तुम्हाला अ‍ॅसिडिटी, छातीत जळजळ किंवा पचनाच्या समस्या असतील तर, कॉफी प्यायल्यास अ‍ॅसिडिटी आणि जळजळ होण्याचे प्रमाण अधिक वाढू शकते.   

twitter
7/8

किती प्रमाणात कॉफी पिणे योग्य ठरते?

Coffee side effects For Health

तज्ज्ञांच्या मते, दिवसातून 1 ते 2 कपपेक्षा अधिक कॉफी पिऊ नये. दुपारी 3 वाजल्यानंतर कॉफी पिणे टाळा. जेणेकरून रात्रीच्या झोपेवर परिणाम होणार नाही. सकाळी उठल्या उठल्या रिकाम्या पोटी कॉफी पिण्याऐवजी आधी पोटभर नाश्ता करा आणि नंतर कॉफी प्या.   

twitter
8/8

डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

Coffee side effects For Health

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)  

twitter
पुढील
अल्बम

शिर्डीतील साईबाबांच्या मूर्तीची झीज? अहवाल सादर करत तज्ज्ञ म्हणाले...

पुढील अल्बम

भारतातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, EPFO 3.0 मुळे तुम्हाला आता काही दिवसांतच...

भारतातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, EPFO 3.0 मुळे तुम्हाला आता काही दिवसांतच...

भारतातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट, EPFO 3.0 मुळे तुम्हाला आता काही दिवसांतच... 8
शिर्डीतील साईबाबांच्या मूर्तीची झीज? अहवाल सादर करत तज्ज्ञ म्हणाले...

शिर्डीतील साईबाबांच्या मूर्तीची झीज? अहवाल सादर करत तज्ज्ञ म्हणाले...

शिर्डीतील साईबाबांच्या मूर्तीची झीज? अहवाल सादर करत तज्ज्ञ म्हणाले... 8
&#039;वेळ थांबली असती तर मी तुम्हाला...&#039;; जय पवारांच्या WhatsApp स्टेटसनं अनेकांचे डोळे पाणावले; कॅप्शन वाचाच

'वेळ थांबली असती तर मी तुम्हाला...'; जय पवारांच्या WhatsApp स्टेटसनं अनेकांचे डोळे पाणावले; कॅप्शन वाचाच

'वेळ थांबली असती तर मी तुम्हाला...'; जय पवारांच्या WhatsApp स्टेटसनं अनेकांचे डोळे पाणावले; कॅप्शन वाचाच 10
Ladki Bahin Yojana: पुण्यात 1200 बनावट पुरुष &#039;लाडके&#039;! आता सव्वादोन लाख महिलांची...

Ladki Bahin Yojana: पुण्यात 1200 बनावट पुरुष 'लाडके'! आता सव्वादोन लाख महिलांची...

Ladki Bahin Yojana: पुण्यात 1200 बनावट पुरुष 'लाडके'! आता सव्वादोन लाख महिलांची... 8