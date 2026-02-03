तुम्ही सुद्धा कॉफीचे शौकीन आहात? सावधान! आरोग्यासाठी ठरू शकते धोकादायक; कारण...
Coffee Side Effects For Health: तुम्हाला सुद्धा दिवसातून 5 ते 6 वेळा कॉफी पिण्याची सवय आहे? जर हो तर आत्ताच थांबा. कारण ही सवय तुमच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. एका सामान्य व्यक्तीपेक्षा आरोग्याच्या या 4 समस्या असलेल्या व्यक्तींनी कॉफी पिणे प्रकर्षाने टाळले पाहिजे. या समस्या कोणत्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी नक्की वाचाच.
Manali Sagvekar | Feb 03, 2026, 05:05 PM IST
आरोग्यासाठी कॉफी पिण्याचे दुष्परिणाम
या 4 समस्या असलेल्या व्यक्तींनी कॉफी पिणे टाळावे
उच्च रक्तदाब
अस्वस्थता
झोपेची समस्या
पचनसंस्थेच्या समस्या
